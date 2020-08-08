Время энергично зарабатывать — финансовый гороскоп на 10-16 августа

Финансовый гороскоп на неделю 10-16 августа 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Негативные тенденции, обозначенные на предыдущей неделе, во многом продолжатся у Овнов и на текущей неделе. Речь идет в первую очередь о тех, кто стремится проявить личную инициативу и о связанных с этим трудностях. Если вы не занимаете руководящую должность, то можете столкнуться с прессингом со стороны начальства. Проявление личной инициативы может быть наказуемо, и ваши поступки могут квалифицировать как самоуправство. Но так будет продолжаться в начале и в середине недели. А в конце недели позитивные тенденции в бизнесе возобладают. Вы сможете успешно реализовать свои идеи и планы. Это хорошее время для старта новых проектов. Вы преуспеете в конкурентных видах деятельности. Можно принимать участие в творческих конкурсах, в кастингах.

Телец

В начале и в середине недели Тельцам крайне важно действовать в строгом соответствии с нормами закона. Нарушение служебных инструкций может привести к проверкам, ревизиям. Если вы не оплачиваете своевременно долги по банковским кредитам, то не исключено блокирование вашей карты и принудительное изъятие средств в счет погашения долгов. Также это неблагоприятное время для дальних деловых поездок, командировок и работы вахтовым методом. В конце недели ситуация в деловой жизни улучшается. Возможно, вам предложат дополнительную подработку на полставки или по совместительству. Также вас могут попросить выйти во внеурочное время поработать на замену заболевшего коллеги. Успешно пойдут дела у риелторов, строителей, коммунальщиков. Хорошо заниматься подготовкой отчетной документации.

Близнецы

Начало и середина недели могут сложиться непредсказуемо для Близнецов. Внешние обстоятельства могут неожиданно меняться и вам, возможно, придется вносить коррективы в свои планы. В этих условиях нестабильности вам будет сложно добиться устойчивого результата в работе. Бизнесменам, возможно, придется столкнуться с нарушением ритма финансирования проектов. В отдельные дни вам может не хватать оборотных средств для поддержания своих проектов на должном уровне. Также рядовым сотрудникам следует быть осмотрительнее при работе с машинами, механизмами и острыми инструментами. Возрастает вероятность производственного травматизма. В конце недели удачное время для аналитической работы с информацией и документами. Активизируются деловые контакты и поездки. Ускоряются товарно-денежные обороты в торговле.

Рак ‌‌

Ракам в начале и середине недели, возможно, придется столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Что бы вы ни начали делать, почти во всем можете встретить препятствия на своем пути. Как то повлиять на ситуацию не представляется возможным. Наибольшие сложности могут исходить от вышестоящего руководства и от деловых партнеров. Поэтому рекомендуется реже контактировать с начальством и не вести переговоры. Бизнесмены могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы и нарушением действующих договорных отношений. В конце недели ситуация улучшается. Могут поступить выгодные заказы, и в целом намечается тенденция к росту доходов. Целеустремленный труд обязательно принесет положительный результат. Удачно пойдет работа в соответствии с графиком.

Лев ‌‌

В начале и в середине недели Львы могут столкнуться с техническими трудностями в ходе выполнения текущей работы. Одной из вероятных причин этого может стать недостаточно высокий уровень квалификации. Возможно, вам поручат выполнение сложной работы, в которой у вас нет достаточного опыта. На фоне технических сбоев могут испортиться отношения коллегами по трудовому коллективу. Коллеги будут не в состоянии помочь вам – старайтесь все вопросы решать самостоятельно. В некоторых ситуациях вы рискуете допустить критическую ошибку в работе, за которой может последовать служебное расследование. В конце недели ситуация кардинально улучшается, поскольку вы сможете приобрести необходимые профессиональные познания и научитесь решать столь сложные вопросы. Это прекрасное время для бизнесменов, сосредоточенных на расширении географии бизнеса.

Дева ‌‌

Девам в начале и в середине недели не рекомендуется заниматься рискованными финансовыми инвестициями. Велика вероятность понести убытки при игре на фондовой и валютной бирже. Бизнесменам необходимо воздерживаться от оптовых закупок партий товара, предназначенного для перепродажи. Особенно нежелательно закупать технические новинки – использование новой техники на практике может не оправдать ваших ожиданий. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы и не пытайтесь усовершенствовать то, что и так хорошо работает. Возможно, вы будете связаны с какими то ограничивающими обстоятельствами и не сможете в полной мере проявить себя в свободном режиме работы. В конце недели могут вырасти ваши неофициальные доходы. Особенно это почувствуют те, кто имеет частную подработку на фрилансе.

Весы ‌‌

У Весов в начале и в середине недели может быть сложное время для сотрудничества с деловыми партнерами. Могут часто возникать разногласия, вплоть до конфликтных ситуаций. Особенно это касается тех случаев, когда вы вместе с партнерами по бизнесу арендуете помещение. Тогда могут быть споры по поводу расходов на аренду. Сложное время у тех, кто занимается ремонтно-строительными работами. Подрядчик может нарушить договорные обязательства и не доставит вам своевременно стройматериалы. В результате вы можете оказаться в простое. Вместе с тем в конце недели улучшается деловое взаимодействие с деловыми партнерами. Вы сможете договориться о сотрудничестве с другими партнерами. Можно вести успешные переговоры на многосторонней основе. Используйте энергии групп и коллективов единомышленников в своих интересах.

Скорпион

В начале и в середине недели Скорпионам, возможно, придется столкнуться с трудностями при выполнении текущей работы. Несмотря на высокий уровень работоспособности и самоотдачи, вы рискуете допустить ряд ошибок, которые могут свести ваши усилия к нулю. Чтобы этого не случилось, старайтесь быть внимательнее к оценке поступающей информации. Дело в том, что вам могут предоставить недостоверные сведения. И поэтому возрастает риск принятия ошибочных решений. Также вас могут часто отвлекать от работы посторонними разговорами, что может сократить рабочее время. Наиболее важные дела рекомендуется запланировать на конец недели. В это время улучшается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Добросовестный труд рядовых сотрудников будет замечен и высоко оценен вышестоящим начальством. Вы сможете ликвидировать отставание в работе и войти в график.

Стрелец

Стрельцы в начале и в середине недели могут оказаться вовлечены в азартные финансовые спекуляции. Возрастает желание за короткий срок получить большой доход. Те, кто играет на фондовой и валютной бирже, могут увлечься и на какое-то время утратить бдительность. В результате повышается риск убытков. Бизнесменам не рекомендуется в эти дни делать оптовые закупки товара, предназначенного для перепродажи. Основной задачей этих дней должно стать сохранение от растраты имеющихся у вас финансовых ресурсов. В конце недели перед вами могут открыться новые позитивные перспективы. Успешно проходит профессиональное обучение. Возрастает ваша личная популярность, равно как и популярность ваших услуг. Успешно проходят рекламные мероприятия. Можно тестировать новые виды услуг. Бизнесмены преуспеют при расширении географии бизнеса.

Козерог

В начале и в середине недели Козерогам рекомендуется воздерживаться от личных инициатив. Старайтесь выполнять ту работу, которую всегда традиционно выполняли и в которой у вас имеется большой опыт. Наиболее проблемным направлением деятельности может стать работа в сфере недвижимости: сделки по купле-продаже и аренде недвижимости, ремонтно-строительные и коммунальные работы. Если подходит срок сдачи готового объекта заказчику, то заранее тщательно все перепроверьте: могут быть выявлены недоделки. Также это трудное время для подготовки отчетной документации. Возможны ошибки в расчётах и неправильные аналитические выводы. Наиболее удачное время будет в конце недели. Бизнесменам удастся изыскать дополнительные финансовые ресурсы для поддержания проектов на должном уровне. Успешно идет техническая модернизация производственных площадок. Вырастут доходы от удаленной работы на дому.

Водолей

Основная сложность в работе Водолеев в начале и середине недели заключается в ограничивающих обстоятельствах. Вы можете ощущать себя несвободными для реализации тех или иных своих намерений. Вам как будто будут чинить препятствия. Также вы можете испытывать внутреннюю психологическую неуверенность в целесообразности тех или иных действий. Будьте осмотрительнее при подборе людей, с которыми хотите сотрудничать. Сейчас велика вероятность познакомиться с человеком, который может иметь по отношению к вам нечестные намерения. Опасайтесь обманов и мошенничества. Вместе с тем в конце недели у вас может активизироваться деловое партнерское сотрудничество, которое может принести вам немало выгод. Вы сможете успешно урегулировать любые сложные моменты в деловом партнерстве. Быстрым темпом развивается торговля, транспорт и сфера услуг.

Рыбы ‌‌

Задаче типичных Рыб в начале и середине недели является сохранение своих финансовых накоплений от растраты на рискованные проекты. Наиболее неудачными инвестициями могут стать вложения в коллективные проекты и в игру на товарно-сырьевой бирже. Возможно, вам поступят предложения вложить средства в некий паевой инвестиционный фонд. В этом случае риск потерять свои деньги безвозвратно чрезвычайно велик. В эти дни внешние обстоятельства могут неожиданно поменяться, и вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. По мере возможности старайтесь отдавать предпочтение индивидуальному труду и воздержитесь от работы в составе групп, коллективов. В конце недели ситуация с финансами может стабилизироваться. Вы сможете повысить уровень профессионального мастерства и, соответственно, производительность труда.