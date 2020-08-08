Осторожнее с чувствами партнера — любовный гороскоп на 10-16 августа

Любовный гороскоп на неделю 10-16 августа 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Овнам на этой неделе важно не забыть про потребность партнера в понимании. Стоит проявить уважение к семье или национальным традициям второй половинки. Если вы начнете легкомысленно шутить на эти темы, ваши достоинства обернутся против вас. Учитывайте этот нюанс при выборе подарка, блюда, напитка.

Телец

На этой неделе Тельцам нужно решить для себя самим, чем для них являются отношения: тихой гаванью или игрой без правил. Многих Тельцов их партнеры будут всеми правдами и неправдами склонять ко второму варианту, остроумно аргументируя свою позицию. Лучшие дни для свиданий - 10, 11, 15, 16 августа.

Близнецы

На этой неделе Близнецы не лезут за словом в карман и искрятся юмором, чем и покоряют поклонников. Если вы в поиске, не проблема познакомиться и обменяться контактами, особенно, в компании или в поездке. Но в мелькании лиц или в потоке сообщений вам пока вряд ли встретится «тот самый» или «самая».

Рак ‌‌

Самый ответственный момент недели для влюбленных Раков - суббота и воскресенье. В эти дни буря может грянуть извне или внутри вас. Обострится противоборство. Откроются старые раны. Выдержав очередной экзамен, вы можете гордиться собой, но расслабляться погодите: впереди еще немало крутых виражей.

Лев ‌‌

На этой неделе влюбленные Львы продолжают играть на публику, к которой относят и партнера, и всех зрителей своего романа. Свою нежную душевную сердцевинку многие Львы склонны недооценивать. Если вы втайне ранимы, привязчивы и чувствительны, то в выходные не открывайте никому свои слабые места.

Дева ‌‌

Влюбленным Девам на этой неделе придется кого-то играть. К счастью или нет, маска не успеет прирасти к лицу. Если хочется ее снять, делайте это 10, 11, 15 или 16 августа. Если вам нравится роль клоуна, пикапера, креативщика или романтика, наслаждайтесь: вскоре придется вернуться к будничной личине.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе не стоит планировать активную личную жизнь. Одиноким Весам лучше отложить энергичный поиск. Новому роману вредит быстрое развитие. В постоянном союзе нужна дипломатичность. Наиболее сложны суббота и воскресенье: это не лучшее время для свидания, сближения, выяснения отношений.

Скорпион

На этой неделе влюбленным Скорпионам не стоит открыто говорить о своих чувствах: легкомысленный игривый тон не подходит к серьезности намерений. Но вы можете смело делать для себя исключение из этого правила, если рассчитываете всего лишь на быстрое приключение или небольшой флирт в интересах дела.

Стрелец

На этой неделе главное оружие Стрельцов в личных отношениях - слово и дело, а вот с нежными чувствами и деликатностью возможны проблемы. Если вы не уверены в своей готовности настроиться на партнера или не все о нем знаете, лучше не практиковать задушевные разговоры, чтобы не задеть больную струну.

Козерог

На этой неделе Козерогам стоит осторожнее развивать новые романы. При малейшем сигнале тревоги лучше отложить встречу. Особенно опасно рисковать в выходные: это время ревности, ранимости и нагнетания различного негатива «в комплекте». Если вы в душе не мазохист, не стоит реанимировать старые связи.

Водолей

Влюбленным Водолеям предстоит поволноваться в начале недели. Возможны ложные или преждевременные надежды. Если хотите общения, выбирайте для контакта интервал с вечера 12 по вечер 13 августа - но рассчитывайте скорее на монолог, чем на диалог. Ваше желание поговорить серьезно будет проигнорировано.

Рыбы ‌‌

На этой неделе звезды к влюбленным Рыбам благосклонны. Повлиять на партнера будет легче всего эмоционально, так как при попытке поговорить на важные темы он может отшучиваться. Не стоит бояться ссоры или вспышки ревности: это лишь подогреет чувства. Лучшие дни для встреч - 10, 11, 15, 16 августа.