Меньше говорите — больше делайте — гороскоп на 10-16 августа

Гороскоп на неделю 10-16 августа 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Овнам на этой неделе лучше не торопиться проявлять инициативу в учебе и личностном развитии. Не следует ставить перед собой жестких планов и задач. Чем амбициознее будет ваша цель, тем с большим сопротивлением вам придется столкнуться. Сейчас для вас самое главное – поверить в свои силы и в свои таланты. Вы способны на нечто большее. В конце недели усиливаются ваши творческие способности и желание как-то проявить себя в этом мире. Сам по себе процесс будет увлекательным и откроет вам новые грани своей личности и новые возможности для её реализации. Ваши романтические отношения переживают подъем. Одинокие Овны могут в эти дни встретить свою любовь. На выходных звезды советуют экспериментировать со своим внешним обликом, имиджем.

Телец

Тельцам рекомендуется ограничить свое общение с незнакомыми людьми в интернете — вы рискуете войти в контакт с тайным недоброжелателем или с человеком с сомнительной репутацией. Во второй половине недели позаботьтесь о близких людях, возьмите на себя груз домашних обязанностей, уборку или обеспечение семьи всем необходимым. Доводите до конца начатые дела. А если в доме не осталось работы, проведите это время в уединении, чаще отдыхайте, расслабляйтесь или принимайте гостей. Очень полезно проводить сеансы духовных практик, медитировать. Хорошо для здоровья сходить на выходных в русскую баню и попариться березовыми вениками. Также подойдет сауна.

Близнецы

Близнецам рекомендуется воздерживаться от выяснений отношений с друзьями и подругами. Также нежелательно, чтобы друзья пересекались с вашим любимым человеком. В конце недели улучшатся отношения с окружающими. Если прежде с кем-то из них вы были в ссоре, то самое время пойти на примирение. Возможно, вы будете вовлечены в дела своих друзей, родственников, соседей или просто знакомых. Именно ваше деятельное участие поможет им найти решение. Также это прекрасный период для учебы, коротких поездок, новых знакомств. Интенсивная интеллектуальная жизнь весьма характерна для данного периода. Усилится роль общения в интернете.

Рак ‌‌

Типичным Ракам придется столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Старайтесь не решать важные вопросы с участием партнеров и влиятельных людей. Могут возникнуть трудностями в профессиональной деятельности: работы будет слишком много, и вы рискуете не уложиться в график. Во второй половине недели вы сможете преуспеть в решении материальных вопросов. Сейчас вы быстро и без особых проблем овладеете каким-то мастерством. Если вы давно собирались заняться рукоделием, научиться выполнять какие-то практические дела по дому, то сейчас наилучшее время для этого. Параллельно с этим вас ожидают успехи на основной работе. Вас могут повысить в должности, увеличить зарплату, выдать премию или как-то иначе поощрить. В любом случае, в конце недели вы сумеете приблизиться на несколько шагов к своей цели. Главное – иметь эту цель идти маленькими шагами к её достижению.

Лев ‌‌

Львам рекомендуется уделять своему здоровью больше внимания. Рекомендуется посидеть на легкой оздоровительной диете и ограничить физические нагрузки. Наибольший ущерб здоровью может нанести переедание, употребление алкоголя и чрезмерные физические нагрузки. В конце недели хорошо обогащаться знаниями и личностно развиваться. Если у вас есть свободное время и деньги, то можно взять туристическую путевку и съездить куда-нибудь за новыми впечатлениями. Общение с иностранцами будет для вас полезным. Обращайте внимание на новых людей, с которыми придется общаться на выходных – возможно среди них вам встретится Учитель, духовный наставник.

Дева ‌‌

У типичных Дев могут осложниться романтические отношения. Старайтесь вести себя дипломатичнее и не столь требовательно. Вы можете испытывать раздражение оттого, что любимый человек не готов во всем соглашаться с вами. Вторая половина недели складывается благоприятно для духовных практик. Хорошее время, чтобы разобраться в себе, своей психике, мотивации, и проработать некоторые внутренние психологические комплексы (если они есть). Поэтому рекомендуется засесть за чтение психологической литературы. На выходных вам могут присниться вещие сны, и вы можете почувствовать усиление своих интеллектуальных и экстрасенсорных способностей. Благодаря этому сможете начать понимать те вещи, которые до сих пор были вам недоступны. Можно обращаться за консультациями к целителям. Старайтесь не привлекать к себе внимание и не объявлять открыто о своих намерениях.

Весы ‌‌

Начало недели может сложиться неудачно для супружеских и семейных отношений. Лучше не поднимать острые и принципиальные вопросы – решить их вам с партнером по браку все равно не удастся, а отношения можно испортить легко. Нежелательно в это время отправляться в поездки и планировать новые знакомства. Вместе с тем в конце недели настроение в семье кардинально поменяется: очень хорошо мириться с возлюбленным, предлагая помечтать о планах на будущее. Осознание того, что ваш союз связан общей целью, будет укреплять и гармонизировать связь. Открытое поведение и доброжелательность к окружающим людям – вот чего ждут от вас звезды на выходных. Активизируется ваше дружеское и партнерское общение. Вас могут приглашать на всевозможные увеселительные мероприятия, дружеские вечеринки, концерты любимых артистов, юбилейные и свадебные торжества. Обязательно соглашайтесь, поскольку новые яркие впечатления – это как раз то, что вам сейчас необходимо.

Скорпион

У Скорпионов появятся проблемы в делах. Интенсивный труд не всегда будет приносить хорошие деньги. На этой неделе следует обратить пристальное внимание на свое здоровье. Не следует излишне перенапрягаться. Научитесь экономно и рационально расходовать жизненную энергию. В противном случае у вас может ослабнуть иммунитет. В конце недели звезды советуют действовать настойчиво и целенаправленно. Так вы сможете добиться поставленных целей. Это хорошее время для наведения порядка в текущих делах, на основной работе, в доме. Возможно, на выходных у вас появится домашнее животное. Те, кто давно хотел купить щенка или котенка, смогут благополучно исполнить свою мечту. Потребность заботиться о ком-то в эти дни усиливается.

Стрелец

Наиболее проблемная тема может быть связана с азартом и романтикой. Звезды советуют не быть слишком настойчивыми и прямолинейными в отношениях с любимым человеком. Не следует впадать в амбиции и перетягивать одеяло на себя, навязывать свое мнение. Если вы азартный человек, то обходите стороной игровые клубы и автоматы – велик риск увлечься и проиграть крупную сумму денег. В конце недели усиливаются ваши творческие способности, оптимизм, жизнерадостность. Романтические отношения снова станут радовать вас. Хорошо ходить на концертные выступления артистов, в театр, кинозал, на дискотеку или в клуб. Если у вас есть дети, то общение с ними станет для вас источником огромной радости. Сводите ребенка в цирк, купите ему то, о чем он давно мечтает. Помните, что эти дни даны вам для того, чтобы устроить праздник для себя и для тех, кого вы любите.

Козерог

Козероги могут столкнуться с обострением проблем в семье. Возможно, накопится немало вопросов чисто практического плана, которые далее откладывать уже нельзя. Не исключена авария в системе жилищно-коммунального хозяйства, вас могут «залить» соседи с верхнего этажа или сломается бытовая техника. Вместе с тем в конце недели семейные неурядицы удастся полностью решить. Звезды советуют проявлять заботу к старшим родственникам, родителям, бабушкам и дедушкам. Не ждите, когда вас попросят о помощи, проявите сами инициативу, интересуйтесь, чем вы можете помочь. Такой подход укрепит отношения между поколениями родственников в семье.

Водолей

Начало недели сложится для Водолеев весьма нервно. Возможно, вам будут поступать сведения типа слухов и сплетен, которые могут волновать вас. Старайтесь меньше контактировать с незнакомыми людьми и никому не доверяйте секреты и личные истории. Опасайтесь обманов и мошенничества. Вместе с тем в конце недели наступает благоприятное время для супружеских отношений. Диалог с партнером по браку позволит прояснить ситуации и добиться взаимопонимания. Аналогично обстоят дела и для общения с соседями и знакомыми. В целом смысл этих дней для вас – в гармонизации взаимоотношений с людьми. Успешно проходят поездки, прогулки на природе. Благодаря укреплению памяти вы будете преуспевать в учебе.

Рыбы ‌‌

Рыбам рекомендуется воздерживаться от поступков, которые могут привести к непредсказуемым и необратимым последствиям. Чем меньше будет перемен в вашей жизни, тем меньше убытков и ущерба. Ибо в данном случае перемены могут принести неприятности. В конце недели вы сможете сосредоточиться на решении материальных вопросов, поскольку эта тема складывается для вас наиболее удачно. Но прежде, чем переключаться на дела, вы должны правильно спланировать свой распорядок дня, уделив немало внимания своему здоровью. Если вы наведете порядок в делах на работе и дома, это тоже положительно повлияет на ваше самочувствие, будет способствовать энергетическому подъему. Хорошее время для приобретения бытовой техники для облегчения домашнего труда, типа пылесоса, посудомойки, кухонного комбайна.