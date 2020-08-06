Ясновидящая: «Чума пришла с ветром со стороны Китая»

Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, Монголия столкнулась с другой опасностью.

В стране зафиксирована вспышка бубонной чумы, введен бессрочный карантин. Некоторые специалисты уже допускают, что теперь в мире одна пандемия будет сменяться другой. Так ли это, мы решили узнать у ясновидящей Кажетты.

«Судя по камням, я вижу, что на Монголию и их народ обиделся дух Земли. Люди разучились быть добрыми, все, что они забирают от природных ресурсов, они не хотят восполнять, варварски уничтожают природные ресурсы, ничего не давая планете взамен. В древние времена Земля, наоборот, охранялась людьми. Племена приносили Земле жертвоприношения, постоянный обмен энергиями и поддержка всего живого давала Земле возможность жить мирно с людьми. Не стоит никогда забывать, что все мы жители Планеты и имеем одинаковые права. А вот сейчас люди про это стали забывать и думают, что только они могут решать все и вести себя так, как они хотят. Люди увлеклись собой и технологиями», — рассказала ясновидящая.

«Чума пришла к ним как наказание за некие неправильные действия. Однако не только Земля решила мстить. Чума, как показывают камни, пришла с ветром со стороны Китая. Такое ощущение, что все это распространяется как-то искусственно. Болезнь — это своего рода сущность. Сейчас этот период будет длиться от 3 месяцев до года. Разноситься заболевание будет по всей Монголии, и переносчиками станут животные — крысы, в основном. Чума — это же болезнь тысячелетий. Она просто повторяется и немного видоизменяется в соответствии с нынешнем временем. Сейчас, конечно, таких потерь быть не может, и особо много смертей я не вижу. Люди смогут утихомирить вирус, однако я все же призываю всех начатать помогать природе и беречь все, что мы имеем. Любое плохое отношение к природе вернется», — считает Кажетта.