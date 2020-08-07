Астролог: «Каждый встретит любовь в ближайшие дни»

Астролог Елена Данилова рассказала, чего ждать в личной жизни всем знакам зодиака в последний месяц лета.

По словам звездного эксперта, Овнам стоит переключить внимание на творческое проявление себя, если с партнером возникнут взаимные претензии.

Тельцам стоит опасаться неуверенности в себе, ложных иллюзий и сложностей в финансах, от этого может пострадать личная жизнь.

— Действуйте, и партнерство принесет дополнительную прибыль и полезные знакомства, — сказала астролог.

Близнецам захочется чего-то нового, но нужно быть аккуратным и отслеживать привязанности.

У Раков могут всплыть старые любовные отношения, а Львы заведут новые знакомства, которые не понравятся их партнеру.

— Осторожнее в принятии решений: будет желание прекратить отношения и отдаться порыву новых веяний, но помните об иллюзиях — стоит повременить с новыми увлечениями, — предупредила Данилова.

Девы могут пострадать от конфликтов в отношениях, если не научатся контролировать избыток энергии. Астролог порекомендовала представителям этого знака заняться спортом.

Астролог также посоветовала Весам не спешить разрывать отношения, а Скорпионам быть готовым к переходу отношений на новый уровень.

Стрельцам следует следить за словами, чтобы избежать серьезных конфликтов в паре.

А вот Козерогам необходимо ориентироваться на взаимопонимание и не поддаваться унынию.

— У этого знака возможно появление нового партнера, отношения с которым могут привести к серьезным, — пояснила астролог.

Водолеям захочется романтики и повторения конфетно-букетного периода. Однако Данилова предупредила представителей данного знака о воможных проблемах с самооценкой и порекомендовала не обращать внимание на критику.

Рыбы будут заботиться об уюте в доме и личных отношениях.

— Проявите творческий подход. Подходящее время показать свои таланты, даже если партнер будет удивлен, — добавила эксперт.