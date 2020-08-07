Три самых добрых знака зодиака

Представители самых добрых знаков зодиака отличаются положительным энергетическим полем. С ними легко найти контакт.

Рыба. Представители знака одни из тех, кто умеет проявлять к окружающим доброту и заботу. Однако не рекомендуется с ними ругаться или переходить дорогу. Рыбы обязательно простят, однако вычеркнут вас из своей жизни. Они способны проникнуться чужими проблемами, историями, всегда готовы пойти навстречу и оказать поддержку. Но несмотря на добрый характер, свои интересы Рыбы ценят выше, в связи с чем не стоит от них ждать самоотверженности.

Козерог. Представители знака обладают добрым сердцем. Они совершенно не умеют завидовать, осуждать или отвечать злом. Среди них хорошие советчики, друзья. Они умеют поддерживать и успокаивать людей. При этом они добры не только к людям, но и окружающей их природе. Им небезразличны животные, насекомые и даже экологические проблемы.

Водолей. Для представителей знака характерно спокойствие, взвешенность, умение принимать решения. Водолеи отзывчивы. Они практически не умеют обижаться, даже своим врагам Водолеи желают лучшего. Представителям знака свойственна гуманность, любовь к людям. Эти качества делают их самым добрым знаком зодиака. Дружить с Водолеями или строить отношения — почти что выиграть в лотерею.