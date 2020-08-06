Гадание на кофейной гуще: символы и трактовки

Буква А – не иначе как «Победитель» можно назвать того счастливчика, кому гуща покажет первую букву алфавита. Все проблемы станут по плечу, главное, действовать быстро, пока удача не успела покинуть вас. Держитесь в стороне от конфликтов и не вступайте в бессмысленные перепалки, если не хотите упасть с вершины своего положения.

Буква Б – власть ищущий обязательно увидит эту букву на стенках кофейной чашки. Если ваше положение до сих пор не вызывает у вас радостных ощущений, пора приступить к новому этапу. Берите инициативу в свои руки и вскоре те, кто насмешливо смотрели на вас, будут теряться в догадках о том, как вы так быстро смогли занять такие высокие позиции.

Буква В – станут известны неприятные подробности, о которых вам совсем не хотелось бы знать. Ничего не поделать, придётся принять ситуацию такой, какая она есть. Сделайте свои выводы относительно тех, кто вас окружает. Не все достойны вашего внимания и преданности.

Буква Г – обратитесь к высшим Силам и попросить защиты от врагов у Святого Георгия. Если ваши помыслы будут чисты, то всё изменится через несколько недель. Сходите в церковь и помолитесь. Поставьте освящённую свечу и прочитайте молитву. Это исправит всё, что вас тревожит.

Буква Д – грядущие финансовые сложности. Придётся либо урезать свои расходы, либо найти подработку. Гадания на кофейной гуще подскажут оптимальный вариант развития событий. Постарайтесь избегать крупных покупок и необоснованных трат в угоду своему эго и желанию играть на публику.

Буква Е – пора отложить угрызения совести в сторону. Что сделано, то сделано, если вы не простите себя сейчас, то чуть позже погрязнете в угрызениях совести и не сможете спокойно жить. Ваши демоны уже готовы взять верх, не дайте им испортить вашу жизнь и поставить крест на счастливом будущем. Простите себя, тогда и другие смогут простить вас.

Буква Ж – недоброжелатели не дремлют, заговоры – это их любимое развлечение. Гадание на кофейной гуще поможет вам найти тех, кто замышляет в отношении вас недоброе. Посмотрите на своё окружение. Не все, кого вы считаете друзьями, достойны этого звания. Пора найти среди них тех, кто замышляет недоброе и готов предать вас в любой удобный момент.

Буква З – не жизнь, а сказка ожидает того, кто разглядит «З» среди тёмных разводов. Удача будет сопутствовать на каждом шагу. Постоянные развлечения и море удовольствий – вот такое будущее ожидает счастливчика. Однако за всё придётся платить свою цену, ведь ничто не берётся из ниоткуда.

Буква И – свои действия сначала стоит обдумать, иначе последствия неминуемы. Гадание на кофейной гуще поможет принять правильное решение. Однако, рассчитывать только на Высшие Силы не стоит. Большая часть успеха зависит только от вас. Сделаете неверный шаг и все усилия окажутся напрасными.

Буква К – нательный крест защитит вас от будущих испытаний. Сходите в церковь. Если у вас уже есть крестик, попросите священника освятить его. Но лучше всего будет, если его подарит человек, который вас любит. Он станет для вас сильнейшим оберегом от неприятностей.

Буква Л – стоит порадоваться, в дом придёт счастье и любовь. Кто потерял надежду – увидят свет в конце тоннеля и смогут найти в себе силы двигаться дальше. Помните, что очень многое зависит от вашей способности принимать людей такими, какие они есть. Не пытайтесь переделать кого-то по своему образу и подобию.

Буква М – нужда пройдёт стороной, ждут богатство и достаток на всю жизнь. Хотя не обойдётся без вмешательства в ваши дела посторонних. Только правильные поступки приведут вас к процветанию. Помогайте ближним, это зачтётся вам в будущем.

Буква Н – тревога поселится в сердце. Но не поддавайтесь её разрушительному влиянию. Велик риск сорваться и начать видеть врагов даже в самых близких. К счастью, в ваших руках путеводная нить, которая поможет преодолеть всё, что беспокоит ваше сердце.

Буква О – эта буква предсказывает приятные хлопоты по подготовке к путешествию. Поездка случится совсем скоро, поэтому уже сейчас стоит обдумать, что нужно завершить до отъезда. Незавершённые дела испортят ваш отдых и не дадут вдоволь насладиться приятным отдыхом.

Буква П – лживый и двуличный человек окажется на вашем пути. Его слова и поступки помутят ваш разум и заставят пойти наперекор своим принципам. Вовремя осознайте это и не дайте сломить свою волю. Ошибки, сделанные под чужим влиянием, мучают не меньше, чем свои.

Буква Р – эта буква «говорит», что у вас есть «грешок». Задумайтесь о своей любви к алкоголю. Близкие потеряли вас из виду, хотя совсем недавно были так рады воссоединению. Подумайте о будущем своей семьи и примите верное решение. Ведь алкоголь способен на время заглушить переживания, а родные помочь залечить душевные раны навсегда.

Буква С – есть мнение, что в споре рождается истина, другие думают, что это «сотрясение воздуха», вскоре вам придётся самому принять ту или иную версию. Но постарайтесь впустую не сотрясать воздух. Тем более, если понимаете, что оппоненту совершенно неинтересно ваше мнение. Будьте выше бытовых дрязг и не попадайтесь на удочку манипуляторов.

Буква Т – приятно заводить знакомства. И вскоре вам представится возможность встретить влиятельного человека, который сыграет большую роль в будущем. Конечно, пока сложно понять, как всё сложится в итоге, но есть большие шансы на успешное разрешение дел.

Буква У – ссора, это, конечно, ещё не скандал, но тоже совсем неприятно. Готовьтесь к тому, что придётся просить прощения. Забудьте на время о своей гордости и вспомните о тех узах, что связывают вас с человеком. Если они сильнее желания победить в споре – попросите прощения, пока ещё не поздно что-то менять.

Буква Ф – берегите огонёк надежды в своём сердце, даже если он только теплится. Ничто не поможет вам сильнее, чем вера в лучшее, что теплится в сердце. Оберегайте её и не позволяйте никому лишать вас надежды. Она как путеводная звезда, выведет вас даже из самой непроглядной темноты.

Буква Х – весёлый и счастливый праздник бракосочетания. Вскоре погуляете на свадьбе. А пока внимательно наблюдайте за поступками партнёра. Вы увидите массу подсказок. Если сомнений нет в сердце, то принимайте предложение без сомнений.

Буква Ц – хорошую новость для карьеристов предсказывает буква «Ц», дорога открыта только вперёд и вверх. Не беспокойтесь о завистниках, они очень быстро потеряют к вам интерес, когда поймут, что вы вне досягаемости их глаз и интриг. Но чем выше вы находитесь, тем больнее падать.

Буква Ч – ожидайте горестное известие, можете потерять близкого , который уйдёт навсегда в иной мир. Не дайте горю сломить себя. Дайте себе небольшой отдых, разгрузите мысли. Медитация подарит мир внутри и успокоит мысли. Смерть однажды придёт за каждым.

Буква Ш – бальзам спокойствия и умиротворения прольётся на вашу душу, ожидайте мир после ненужной ссоры. Тот, кто несправедливо вас обидел решится загладить свою вину. Если же инициатором ссоры были вы, то найдите в себе смелость сделать первый шаг к примирению. Дальше все пойдёт как по маслу.

Буква Ь – флирт для многих только развлечение, но только не для вас. При первой встрече с симпатичным человеком вы уже проигрываете в голове будущую семейную жизнь. Не надо так. Узнайте партнёра получше. А там и делайте свои выводы.

Буква Ъ – гости на пороге, подготовьтесь заранее и покажите своё радушие. Даже если шумные посиделки – не ваша стезя, будьте гостеприимны и не мешайте веселью других. Вы подниметесь в глазах близких и завяжете новое выгодное знакомство.

Буква Э – что-то очень ценное для вас будет украдено. Будьте готовы защищать то, что вам долго. Не стоит покоряться судьбе. Немного терпения и усердия, и найдёте путь к потерянному счастью. Главное – не смотрите на всех вокруг, как на врагов. Некоторые станут верными союзниками в ваших поисках.

Буква Ю – заболевание окажется небезобидным. Придётся потратить много времени на больничной койке. Если будете соблюдать режим и принимать положенные лекарства, то быстро поправитесь. Иначе ситуация станет опасной.

Буква Я – нужно держать курс на позитивные перемены, всё будет хорошо. Отпустите свои обиды и взгляните на мир новыми глазами. Вокруг не только ложь и предательства. Жизнь ещё даст вам возможность поверить, что на свете существуют и любовь, и верность.

Цифра 0 (ноль) – если вы увидели ноль в кофейной гуще, значит, ещё при рождении над вами взошла счастливая звезда. Она оберегает вас от всех бед уже столько лет. В жизни бывают тёмные полосы, но ваша сейчас наполнена любовью и счастьем. Или вы просто этого не замечаете?

Цифра 1 (единица) – чьи-то мысли заняты только вами. Вы отняли покой у этого человека и не совсем это осознаёте. Готовы ли вы принять эти чувства или ещё не полностью осознали, что такое забота и любовь к человеку. Или сомневаетесь, что это то, чего вы хотите – поговорите откровенно.

Цифра 2 (двойка) – стоит подумать о своём здоровье заранее, пока множество болезней и хворей не одолело вас. Наука и медицина шагнули далеко вперёд, но они не смогут вылечить вас, если запустите свою болезнь. Рано или поздно вы достигнете точки невозврата и любое лечение может оказаться бесполезным.

Цифра 3 (тройка) – удача вам благоволит, ожидайте хорошую прибыль от предстоящей сделки. Заключайте новые соглашения и контракты. Все начинания будут продуктивными. Но период будет не очень длинным, поэтому постарайтесь извлечь из него максимум выгоды.

Цифра 4 (четвёрка) – оставьте пустые надежды, это ни к чему не приведёт. Вас ждёт только разочарование. Будьте в стороне от рисковых предприятий и сделок. Но не сидите сложа руки. Действуйте своевременно, взвесив факты.

Цифра 5 (пятёрка) – злые языки никак не успокоятся, сплетни – это всегда неприятно, стоит остерегаться их. Вы сейчас очень восприимчивы к слухам и критике. Не слушайте шёпот за спиной, другие люди не знают вашей ситуации и не чувствуют того, что чувствуете вы. Верьте в себя и гадание на кофейной гуще поможет.

Цифра 6 (шестёрка) – если готовитесь к бракосочетанию, готовьтесь, что что-то пойдёт не так. Ваше стремление всё планировать сыграет с вами злую шутку. Будьте спокойны к происходящему и отпустите ситуацию. Пусть всё идёт так, как идёт. Не пытайтесь форсировать события, ведь это потребует от вас слишком много сил.

Цифра 7 (семёрка) – близкие и родные счастливы, и это главное. Пора задуматься и о себе. Вы слишком многим жертвовали во имя семейных уз. Но не всё происходящее вызывало в вас радость. Подумайте о том, чего хотите вы. Это приведёт ваши чувства к гармонии.

Цифра 8 (восьмёрка) – предстоит недопонимание с близким, придётся выяснять отношения в ссоре. Не дайте конфликту перерасти в разрыв. Если дороги друг другу, значит, сможете преодолеть все вместе. Не отталкивайте того, кто всегда был рядом, во имя своей гордости. Не бойтесь сделать первый шаг к примирению.

Цифра 9 (девятка) – новое знакомство ждёт вас. Сказать однозначно, будет оно приятным или нет нельзя. Всё покажет время. Однако, уже сегодня вы сполна насладитесь приятным разговором и почувствуете рядом родственную душу.

Цифра 10 (десятка) – счастливая жизнь не за горами, совсем скоро вы почувствуете это сами. Ряд принятых решений приведёт вас к благополучию и душевному спокойствию. Вы стоите на пороге благоприятных перемен.

Цифра 101 (сто один) – вы поймёте, что значит «богатая жизнь» и времени у вас на это будет много, впереди долгие годы счастья. Богатство упадёт вам на голову и подарит гармонию. Ведь вы достойны жить так, чтобы не отказывать себе ни в чём.

Квадрат – символ удачи, богатства, любви, счастья. В гаданиях на кофейной гуще станет для вас знаком начала новой жизни. Принимайте перемены в жизни с благодарностью и не пренебрегайте разумными предосторожностями. Иначе всё обернётся против вас.

Круг – находить подход к людям – это ваш конёк. Главное, найти общее между вами. Незамкнутый круг – интригующая персона встретится вам. Готовьтесь к тому, что придётся проявить все свои дипломатические качества, если хотите получить то, что загадали. Помните о своих целях и не отвлекайтесь на посторонний шум.

Линии — волнистые линии предсказывают длинное путешествие. Кривые линии символизируют лицемерное окружение людей. Ломаные линии предрекают материальные потери. Пересечение прямой линии с ломанной означает, что гадающий приносит душевные страдания любимому. Одна прямая длинная линия — постоянство и монотонность, но в то же время стабильность и надёжность. Одна короткая линия рассказывает о нестабильности, о чередовании белых и чёрных периодов. Линия, пересечённая другими – предстоящие неприятности негативно отразятся на вашей семье. Линия прямая и длинная от ручки – хорошая жизнь ждёт вас.

Овал – звуки свадьбы уже слышны. Скоро у вас появится шанс удостовериться в чувствах партнёра. Будьте честны с собой. Если сомневайтесь – не начинайте свадебной гонки. Пусть пройдёт немного времени, прежде чем вы ощутите радость празднества. Убедитесь в своих чувствах, только после этого соглашайтесь.

Пунктир – стоит готовиться к убыткам, расходов и потерь будет немало. Но это даст вам шанс задуматься, что вам действительно нужно для жизни. Деньги – это только деньги, ничего более. Ваших родных и любимых ничто не заменит. Уделите им своё внимание. Ненадолго отстранитесь от зарабатывания денег.

Ромб – этот знак предсказывает, что судьба приготовила вам благоденствие, радость и благополучие. Ничто не сможет омрачить вашу жизнь. Но для этого также придётся приложить свои усилия. Слишком много завистников вокруг вас не могут остаться незамеченными. Будьте внимательны, но не вступайте в открытый конфликт или рискуете потерять свою удачу.

Спираль – если вы учёный, радуйтесь, этот символ предсказывает раскрытие доселе неизведанного. В гаданиях на кофейной гуще этот символ предсказывает всем обучающимся удачное завершение учёбы, успешную сдачу экзаменов, тестов, контрольных. Можете не переживать за свои оценки, всё пройдёт удачно.

Точки — ожидайте свидания с фортуной. Много точек – предстоит получение финансовой выгоды. Точка и штрих – знак, что рядом более сильный соперник. Этот символ является положительным для любого гадающего. Будьте терпеливы, пока удача сама не укажет вам путь. Но не сидите сложа руки, ваши действия способны привлечь фортуну на вашу сторону.

Треугольник – смело начинайте новые дела, они завершатся удачно. Новые знакомства поразят вас результатами. Незамкнутый символ – готовьтесь ко встрече с человеком, неравнодушным к вашей судьбе. В будущем он станет вашей поддержкой в сложных вопросах. В его лице вы обретёте верного союзника. Но не предавайте данных обещаний и не рушьте возведённые узы.

Чёрточка — предстоит поменять сферу деятельности. Кто мечтал решиться на кардинальные перемены, этот символ в гадании на кофейной гуще станет благоприятным предвестником. Чёрточки – приятные известия на работе, карьера будет развиваться. Те, кто уже давно ждёт повышения, получат его и укрепят свои позиции на работе.

Четырёхугольник – в сердечных делах вас ждёт удача. Те, кто уже давно одиноки, найдут свою любовь. Те, у кого были проблемы на личном фронте разрешат все недопонимания и смело вступят в новый этап отношений. Не стоит ожидать, что всё будет гладко, но все шансы преодолеть кризис. Незавершённая фигура символизирует необходимость прийти к общему решению по спорному вопросу.

Акула – за вашей спиной строят козни те, кто ещё вчера были вам так близки. Не впадайте в отчаяние, но не сильно рассчитывайте на помощь кого-то со стороны. Этот период поможет вам отделить зёрна от плевел и выяснить, кто же из вашего окружения на самом деле заслуживает быть рядом. В жизни есть не только предательства, но и дружба, верность, любовь.

Белка — символ правильно расставленных приоритетов, не беритесь за всё и сразу, у вас может ничего не получится. Сконцентрируйтесь на чём-то одном, «разрываясь» на нескольких дел, только потеряете энергию. Распределяйте свои силы с умом. Выберите задачу, решение которой не требует отлагательств и начните с неё. Не пытайтесь усидеть на двух стульях сразу.

Буйвол — знак, обозначающий страдания и муки. Расположенный силуэт животного в верхней части чашки символизирует боль и муки, в нижней части – душевные переживания, которые бывают очищающими. Гадание на кофейной гуще поможет вам найти ответ внутри себя и разрешить множество своих переживаний. Вокруг не только темнота и боль, есть ещё свет и надежда, отрицать которые не стоит.

Бык – это плохой знак, сулящий недоброе. Чтобы избежать опасности, узнайте, кто ваш недоброжелатель, способный причинить вред, и не встречайтесь с ним. Бык рогами к ручке – хорошо сделаете своё дело – получите отличное вознаграждение. Бык на холме – не стоит опасаться убытков, на горизонте только прибыль.

Бабочка – вы почувствуете, что на вас влияет персона, которая на много лет младше. Бабочка возле ручки предсказывает знаковые и интригующие события, которые раскрасят ещё больше вашу счастливую жизнь. Бабочка с точками – задумайтесь о том, как вы живёте, есть риск прожить жизнь зря, не достигнув никаких целей.

Верблюд – ваше материальное положение значительно улучшится, вы один из тех, кому судьба подарит богатств. Если в гадании на кофейной гуще верблюд расположен возле ручки, значит, не обойдётся без помощи влиятельного союзника. Если символ чёрный, то деньги не принесут вам желанного счастья.

Волк – вы уже победили свою болезнь. Теперь самое важное – не доводить ситуацию до рецидива. Соблюдайте все указания врача и не пропускайте приём лекарств. Если символ на или около стенки чашки, то вам грозит серьёзная опасность. Примите все меры предосторожности, здоровье может подвести в самый неудачный момент.

Ворон — символ этой птицы предсказывает несчастье, болезнь и проблемы. Ворон летит к ручке чашки – горе спешит в дом. Если летит в сторону стенки – то готовьтесь к размолвкам со своим партнёром. Если символ белый – значит неприятная ситуация не продлится долго. Главное – собраться и переждать чёрную полосу в жизни.

Гадюка – вам сопутствует удача во всех начинаниях. Однако, рассказывать кому-либо об этом не стоит. Вокруг слишком много завистников. Символ предупреждает вас о необходимости действовать аккуратно и не терять голову от своего всемогущества. Если символ чёрный, значит, над вами нависла серьёзная угроза со стороны одного из недоброжелателей.

Голубь – символ гармонии, преданной дружбы и долгой любви. Можете не опасаться неприятностей. Даже если что-то неприятное произойдёт, близкие встанут на вашу защиту. Символ, летящий к ручке чашки означает, что к вам спешат приятные вести издалека. Но не спешите действовать, сначала, тщательно обдумайте каждый свой шаг.

Дельфин — долгожданная встреча с друзьями. Отсутствие проблем, спокойная размеренная жизнь. Белый символ означает верного друга, который готов прийти на помощь. Тот, на кого вы сможете опереться или доверить все свои самые сокровенные тайны.

Динозавр – неожиданные препятствия встанут между вами и вашей целью. Уделите некоторое время составлению плана действий. Только после этого предпринимайте какие-либо шаги. Символ на стенке чашки означает, что судьба поставит вас перед нелёгким выбором, который изменит вашу судьбу.

Дракон — имеет два значения. Светлый дракон показывает покровительство высокопоставленного лица. Не пытайтесь доказать всем свою независимость и неподкупность. По большому счёту не имеет значения, какими методами вы достигли вершины, важен только результат. Тёмный символ означает агрессивно настроенных недоброжелателей и среди них очень влиятельного человека.

Единорог – вы перестали верить в чудеса, однако, они есть на каждом шагу. Главное – раскрыть глаза и сердце навстречу переменам в жизни. Всё произойдёт независимо от вашего желания, поэтому единственное, что останется – принять те положительные изменения, что произойдут совсем скоро.

Ёж – вы добры к окружающим, но им это не нужно, они только решают свои задачи. Учитесь ставить свои интересы превыше общественных, тогда многие проблемы сами собой исчезнут из вашей жизни. Если символ белый, значит, вы преданный друг и за это вам воздастся сполна. Но не пренебрегайте своими желаниями или вскоре почувствуете себя опустошёнными.

Жаба – это благоприятный символ для тех, кто готовится к бракосочетанию. Символ у ручки чашки говорит, что следует быть внимательными и обходить стороной тех, кто заискивает перед вами. Кто-то очень хочет сорвать торжество. Это может быть ваш бывший или бывшая девушка будущего супруга. Разберитесь с ситуацией, пока она не разрушила ваше счастье.

Жар — птица – чудесный символ для всех заядлых путешественников. Если вы уже давно вынашиваете планы по поездке в далёкие страны, то всё сложится в ближайшее время. Вы получите выгодное предложение или найдёте тур за копейки. Удача в ваших руках, отправляйтесь на поиски новых впечатлений.

Жираф – любые карьерные высоты окажутся вам по плечу. Совсем скоро вы получите предложение, от которого не сможете отказаться, которое добавит вам неприятностей и забот, но даст вырасти в профессиональном плане. Нельзя получить высокий пост, не потратив много сил и времени. Символ на стенке чашки означает скорое повышение или прибавку к заработной плате.

Жук — недомогание, болезнь. Вы слишком много работаете и мало отдыхаете. Пора уделить немного внимания себе и отправиться в отпуск или, по крайней мере, взять несколько отгулов на работе. Восстановите свои физические и эмоциональные силы. Это поможет вам добиться новых высот.

Журавль – символ означает долгую и счастливую жизнь. У вас достаточно сил, чтобы совершить всё то, что планируете и не отступить перед разными преградами. Старайтесь не забывать о своём душевном равновесии и займитесь йогой или медитацией. Это приведёт в порядок ваши мысли и чувства. Гадание на кофейной гуще поможет найти себя.

Заяц — символизирует трусость и страх перед неизвестностью. Если знак в центре чашки, то является предвестником насыщенной жизни, а линии и чёрточки вокруг фигуры предсказывают улучшение материального состояния. Заяц, расположенный рядом с деревом, призывает вас быть осторожными с родственниками.

Зебра – будьте индивидуальны, не повторяйте за другими. То, что в моде сегодня — завтра покажется совершенно неинтересным и безвкусным. И это относится не только к вопросам моды. Будьте на шаг впереди других, тогда на вас будут равняться и ставить в пример. А это ведь именно то, чего вам не хватает.

Змея – предсказывает столкновение с предательством или недоброжелателем. Все необходимые карты есть у вас на руках, поэтому не полагайтесь на помощь со стороны. Вы сбережёте то, что и имеете и не пострадаете от вмешательства в ваши дела. Символ в центре чашки показывает на очень сильное влияние кого-то из вашего окружения. Слова и поступки этого человека не дают вам жить полной жизнью.

Ишак (Осёл) — это животное, изображённое в середине чашки, предсказывает предательство в деловой сфере. Осёл с открытой пастью означает приближение благоприятного периода для любых начинаний. Фигура ишака около дерева означает новое заманчивое предложение в сфере бизнеса. Чёрный символ предупреждает о скором неправильно принятом решении, которое повлечёт массу неприятностей.

Кенгуру – беззаботный и неосторожный романтизм приведёт вас к неприятностям. Ведь вы не боитесь проявить знаки внимания даже к тем, кто уже состоит в отношениях. Рано или поздно вас накажут и ревнивые партнёры. Не доводите до крайности, ведь никогда не знаешь, как повернётся судьба.

Кит – ваш труд принесёт плоды. Однако, вознаграждение будет не таким большим, как вы предполагаете. Относитесь к ситуации, как к возможности проверить свои знания и навыки. Ведь совершенству нет предела. Белый символ означает скорое повышение по службе. Чёрный – неприятности со стороны руководства. Кто-то очень хочет убрать вас со своего пути.

Коза – остановите гонку, расслабьтесь и обратите внимание своё самочувствие. Козёл возле ручки чашки — символизирует удачные путешествия. Символ в центре предостерегает вас о возможных неприятностях. Здоровье даст о себе знать в ближайшее время. Если у вас есть хронические болезни – посетите своего лечащего врача.

Конь — Символы коня и лошади очень похожи. Ярко выраженный чёткий конь показывает крепкое здоровье, долголетие и выносливость. Более утончённая лошадь говорит о внешней красоте и обаянии. Желанный символ для всех девушек, которые ищут свою любовь. Символ, смотрящий в сторону ручки чашки в гадании на кофейной гуще готовит скорую встречу с судьбой.

Корова – неожиданная радость случится в жизни. Тем, кто давно не может завести детей судьба пошлёт долгожданную беременность. Символ в центре чашки означает возможные перемены в привычном образе жизни. Корова, расположенная на стенке или около неё сулит проблемы с желудком или сердцем.

Кот – держите свои секреты при себе, иначе навлечёте на себя беду. Слишком много людей хотят занять ваше место. А некоторые тайны лучше и вовсе не раскрывать никому, кроме самых близких. Держите язык за зубами, тогда не придётся страдать в будущем и кусать себя за локти. Кот не является символом опасности, но призывает быть внимательными к своему окружению.

Краб – вы слишком много внимания уделяете деньгам. Каждый день вы увеличиваете своё состояние, но становитесь всё дальше от своей семьи. Ваши дети уже забыли, когда последний раз проводили время с вами. Если продолжите в том же духе – рискуете потерять все родственные связи и в будущем остаться в одиночестве.

Крокодил – в будущем вас ждёт человек, который принесёт неприятности. Вас могут подставить или обмануть на крупную сумму. Крокодил возле ручки – через несколько дней нужно принять важное решение. Возле стенки – дождитесь более благоприятного момента для принятия решений. Гадание на кофейной гуще не советует вам быть чересчур нетерпеливыми.

Кролик – вы очень одарённый человек. В творчестве вы находите своё самовыражение. Если хотите обрести гармонию внутри себя, тогда пора уделить своим духовным потребностям больше внимания. Найдите хобби, которое поможет выплеснуть все те эмоции, что терзают вашу душу. Символ в центре чашки призывает вас подумать о чём-то возвышенном и вечном.

Крыса — символ ненадёжности. Окружающие могут предать ваше доверие. Если при гадании на кофейной гуще символ оказался в центре, значит, опасность исходит от кого-то из родственников. Если у ручки – то следует остерегаться коллег. Если на стенке – то погибель ждёт вас от руки того, кого любите.

Курица – вы получите долгожданные известия от дальнего родственника. Новости будут не самыми радостными, поэтому повлекут за собой вереницу перемен в жизни. Когда почувствуете себя разбитыми и одинокими – обратитесь к близким. Они окажут вам поддержку и оградят от переживаний и печали.

Ласточка – вас ожидает дальнее путешествие. Пока ещё есть возможность закончите все неотложные дела и передайте оставшиеся заботы тому, кому полностью можете доверять. Скоро вернуться не получится, поэтому готовьтесь к тоске по родине. Белый символ предсказывает положительный исход. Чёрный – грядущие неприятности.

Лебедь – можете не сомневаться в преданности близкого друга. Вы никогда не останетесь наедине со своими переживаниями. Символ, смотрящий в сторону ручки указывает на любовные чувства со стороны человека. Если же лебедь в центре, то вашим душевным терзаниям придёт конец.

Лев — означает достоинство, гордость, смелость и власть. Лев тёмного цвета предрекает скорую встречу с влиятельным человеком. Лев с открытой пастью символизирует душевные переживания. Лев мордой к ручке, значит, что вы нравственный и честный человек, обладающий особой силой, которая может свернуть горы.

Летучая мышь – появится неизвестный человек, готовый подставить своё плечо в трудную минуту. Чёрный символ говорит, что доверять ему не следует. Вами попытаются воспользоваться в своих интересах. Белый же, наоборот, предсказывает встречу с будущим близким другом и союзником, который сыграет большую роль в жизни.

Лиса — символ толкуется как хитрость, ложь, обман и предательство. Знак кусающей себя лисы предупреждает о нападках врагов, но с удачным исходом для гадающего. Если лиса сидит, значит, недоброжелатели ненадолго оставят вас в покое. Используйте этот шанс, чтобы подготовиться к битве и взять реванш за всё, что с вами сделали.

Лось – символизирует целеустремлённого и сильного духом человека, готового сломить все преграды на своём пути. Знак, смотрящий в сторону ручки предостерегает о возможных неприятностях из-за поспешно принятых выводов. Белый символ является удачным для всех владельцев бизнеса.

Лошадь — предсказывает успех в делах, положительное решение любых вопросов. Тёмная фигура сигнализирует о неожиданных изменениях, возможно, неприятных. Есть риск стать пешкой влиятельных людей. Выйти из-под влияния не получится, поэтому не спешите ввязываться в сомнительные аферы.

Лягушка – предзнаменование большой радости и удовлетворения. Лягушка и клетка означают, что вы избавитесь от хвори. Лягушка рядом с дорогой – поможет человек, который прибудет издалека. Символ в окружении точек или чёрточек не предсказывает ничего хорошего. Судьба предупреждает вас о сложностях в общении с важным человеком.

Медведь — предупреждает о грозящих неприятностях и опасностях, которые при должной осторожности получится избежать. Тёмный медведь сулит решение бумажных вопросов. Светлый медведь — прибыль. Нечёткие контуры медведя — деньги на подходе, надо только дождаться звёздного часа. Медведь на стенке чашки — проблемы в жизни связаны с вашей недальновидностью.

Медуза – символ опасности. Вам грозят неприятности. Неизвестно, откуда придут непрошеные гости, но их появление скажется на вашей жизни не лучшим образом. Старайтесь меньше распространяться о своих достижениях и не доверяйте тем, кого узнали недавно. Чёрный символ означает неблагоприятные перемены в материальном положении.

Морской конёк – символ лёгкости, ветрености и наивности в гаданиях на кофейной гуще. Указывает на недальновидность гадающего. Старайтесь более тщательно обдумывать свои поступки, прежде чем действовать. Наверняка вы уже успели заметить, что ваше поведение мешает обрести счастье и покой вам и вашей семье.

Муравей – только упорство поможет вам добиться успеха. Впереди ждут заботы и суета. Но вы сумеете превозмочь все препятствия на своём пути. Хоть будет и непросто. Вам не занимать упорства, а это одно из лучших качеств богатых людей. Постарайтесь найти поддержку в лице влиятельного родственника или друга.

Муха – это знак предсказывает получение большой материальной выгоды. Велика вероятность получить крупное наследство. Но вы будете этому не рады. Вместе с деньгами в вашу жизнь придёт печаль. Потеря близкого – не самое радостное событие, что может произойти в жизни. И здесь никакие деньги мира не смогут облегчить боль.

Мышь – посередине чашки означает деловое предложение, которые вы получите со стороны. Мышь на стенке чашки – задуманное требует корректировки, возможны сложности с компаньонами. Мышь на ручке чашки — говорит о необходимости отдыха. Вы много работаете, крутитесь, вертитесь, ресурсы организма на пределе.

Насекомое – не помешают внимательность и осторожность в общении с посторонними. Рядом с вами те, кто вынашивает планы мести. Пусть у врагов пока недостаточно сил, чтобы навредить вам, но они уже начинают подготовку своего коварного плана, только бы лишить вас всего, что дорого.

Носорог – даже сумасшедшие мечты воплотятся в жизнь. Ваше упорство и уверенность в себе возьмут верх над переменчивой фортуной. Ей не останется ничего, кроме как сдаться под вашим натиском. Приятные известия очень скоро постучатся в ваши двери. Чёрный символ означает кардинальные перемены в образе жизни и мышлении.

Обезьяна – бизнес требует осмотрительности, приглядитесь – рядом недоброжелатели и обманщики. Этот символ в гаданиях на кофейной гуще означает сложности в работе и потерю контакта с руководством. Не впадайте в уныние и действуйте планомерно. Выполняйте свои обязанности так же, как и до конфликта и всё встанет на свои места.

Овца – задуманное свершиться в ближайшие дни. Пора вложить накопленные деньги в новое дело. Если вы остерегаетесь вести бизнес сами, то начните с покупки акций или золота. Чёрная овца предрекает вам удачу в любви. Белая – в работе.

Олень — мудрый и честный человек, от которого во многом будет зависеть успех. Этот человек появится тогда, когда вы будете больше всего в нём нуждаться. Белый символ, обращённый к ручке чашки – наиболее благоприятный знак для одиноких людей. Вы найдёте непросто очередного партнёра, а любовь всей своей жизни.

Орёл – символизирует победу над врагами, начало светлой полосы. Все, кто ставил вам палки в колёса будут повержены. Останется только обезопасить близких. А после – можете делать всё, что задумали. Вы достойны счастья, поэтому не усомнитесь в своих силах и отправляйтесь навстречу судьбе.

Оса – свидетельствует о мудрости, которую придётся проявить. Несмотря на сплетни, из-за которых вы окажетесь перед неприятным выбором, ситуация потребует от вас непосредственного вмешательства. Здесь, главное, не делать поспешных выводов и дать всем участникам конфликта показать свои истинные намерения.

Павлин – это знак характерен для тех высокопоставленных персон, кто всегда под прицелом общества: руководители, артисты, политики. Знак, обращённый к ручке, символизирует творческую сторону человека, его неординарные качества. Символ на стенке чашки предсказывает скорый творческий кризис. А белый павлин в центре – появление музы и плодотворный период в творческой деятельности.

Паук — этот символ означает скорое получение неожиданного подарка, сюрприза. Паук возле ручки – 100% получение финансовой прибыли. Паук на стенке – если понадеетесь на свою удачу и поучаствуете в розыгрыше, сможете выиграть. Посередине – постарайтесь инвестировать свои средства в прибыльное дело.

Петух — ссора, конфликт, ругань. В зависимости от стоящих рядом фигур означает конфликтную ситуацию, которая затронет гадающего. Петушок на холме – счастливый брак. Чёрная фигура около стенки чашки или на ней означает неблагоприятный период для любых отношений с противоположным полом.

Пингвин – те, кто мечтает о спокойной жизни вскоре встанут перед выбором между своим счастьем и счастьем тех, кто дорог. Размеренный период подходит к концу. Вскоре начнутся кардинальные перемены. Во многом зависит от окружающих фигур в гаданиях на кофейной гуще.

Попугай – предсказывает крах надежд. Впереди только распри, ссоры и злословие за глаза. Покажется, что никого не осталось на вашей стороне. Однако, вы не так одиноки, как представляете. Вокруг много людей, которым небезразлично ваше счастье. Просто сейчас вы сконцентрированы на происходящих негативных событиях, поэтому не замечаете их.

Птица – новость, сообщение, весточка. Если птица в светлых тонах — известие положительное, если в тёмных – неприятное. Птица в сети – вы окажетесь участником судебного заседания. Чёрная фигура символизирует страх и одиночество, которые поселятся в вашей душе. Белая – радость от полученной информации.

Пчела – позитивные известия, популярность среди окружения. В гаданиях на кофейной гуще белый символ означает решение финансовых вопросов. Чёрный – окончание затянувшейся ссоры между влюблёнными. Благоприятный период для новых отношений и не самый удачный для решения финансовых вопросов.

Рак – ожидайте перепадов эмоционального состояния, возможно ухудшение самочувствия. Вы ощутите себя истощёнными и обиженными на весь мир. Но буря чувств внутри вас необоснованна и застилает ваши глаза. Из-за этого вы не видите всей картины и теряете массу шансов обрести своё счастье.

Рыба — прибыль, получение дохода в большей степени, чем ожидалось. Костлявая рыба-маленькая скудная прибыль. Если вопрос был о бизнесе — вас втянут в «скользкое дело». Если в гадании на кофейной гуще символ рыбы светлый – значит, прибыль будет неожиданной и крупной. В вопросах бизнеса чёрный символ рекомендует быть более аккуратными с инвестициями.

Свинья – этот символ сулит исполнение всего, что вы задумали ранее. Проблемы на некоторое время отойдут на второй план и позволят вам взглянуть на ситуацию со стороны. Кто-то отчаянно хочет устроить вам неприятности. И всё, что сможет вас защитить сокрыто глубоко внутри вас.

Скорпион — символ не несёт в себе ничего хорошего. Чёрная полоса, разногласия, конфликты, неприятности. Для представителей этого знака зодиака Скорпиона является самым благоприятным предвестником. Любые начинания окажутся по плечу. Тёмный символ предупреждает о надвигающихся неприятностях, которые захлестнут вас свой разрушительной волной.

Слон – означает власть и влияние, мощь. Символизирует того, кто привык жить в достатке. Вам суждено обрести влияние и богатство. Не торопитесь и всё, о чём вы мечтали, воплотится в жизнь. Главное – не тратить свои силы впустую и следовать ранее задуманному плану.

Собака – символ друга и единомышленника. Большая светлая собака – помощь высокопоставленной особы. Собака, стоящая на задних лапах – победа над конкурентами. Чёрный символ предсказывает заступничество тех, кто ещё вчера ставил вам палки в колёса. Благодаря поддержке вы покорите новые вершины.

Сова – очень плохой знак. Говорит, что впереди только горе, печаль, хворь и уход из жизни. При первых же признаках болезни обратитесь к врачу и не скупитесь на дорогие лекарства. Доверяйте народной медицине своё здоровье в последнюю очередь – начните с проверенных средств.

Страус – вы слишком долго пытались оградиться от окружающего мира. Главная причина в том, что вы боитесь встретиться лицом к лицу со своими проблемами. Чёрный символ несёт в себе боль и потери, а светлый – небольшие препятствия на вашем пути. Пересмотрите своё отношение к миру и не пренебрегайте фактами.

Стрекоза – фортуна сопутствует вам, но не расслабляйтесь. Символ, расположенный на стенке означает, что вы можете упустить удачную возможность, если не будете смотреть по сторонам. Возле ручки – чтобы добиться задуманного, стоит отказаться от гордыни. Итог будет ошеломляющим.

Тигр — это животное символизирует ярость и агрессию. Мобилизуйте все возможности, чтобы свернуть горы. Помощи ждать не придётся, однако, вы и сами способны на многое. Единственное, что стоит на вашем пути – ваша неуверенность в себе. Но, с другой стороны, она бережёт вас от опрометчивых решений.

Улитка – вы достигнете своей цели, пройдя через все преграды. Символ посередине – цель есть, но идти к ней долго. На стенке – у вас много количество ресурсов для реализации, но вы не пошевелили и пальцем. Пора вылезти из своей раковины и дать волю желаниям, иначе они разрушат вас изнутри.

Утка – символ грядущей свадьбы, взаимоотношений супругов, а также искренних чувств между партнёрами. Ваш союз благословлён на небесах и нет причин не верить в это. Если до этого момента сомнения не давали покоя вашей душе, то пора отпустить их и жить дальше. Белая утка символизирует преданность до конца жизни. А расположенная по центру чёрная – яркую, но недолговечную любовь.

Цыплёнок – вы ещё недостаточно окрепли, чтобы сами принимать сложные решения. Обопритесь на плечо родственника или друга. Это не означает, что вы не способны сами достичь цели. Но сейчас нет возможности проверять свои силы. Чёрный цыплёнок предсказывает сложности, которые сделают вас сильнее.

Черепаха – не сходите с намеченного пути, проявите упорство и несгибаемость, тогда цель окажется перед вашими глазами. Единственная причина, почему вы всё ещё не достигли вершины в вашей особенности долго обдумывать свои решения. Дайте судьбе взять ситуацию в свои руки при помощи гадания на кофейной гуще.

Ястреб – над вами нависнет необъяснимая угроза, которая негативно скажется не только на вас. Все окружающие будут втянуты в тёмную волну, которая поглотит всё, что есть радостное вокруг вас. Белый символ посередине чашки говорит о незначительности надвигающихся неприятностей. Все остальные значения имеют негативный подтекст.

Ящерица – настал момент оставить временно дела и расслабиться. Можете начать подготовку к новым путешествиям и приключениям. Всё то, что беспокоило вас на протяжении последних дней станет незначительным. Белая ящерица около стенки чашки говорит о скорых положительных изменениях.

Букет — счастье уже стучит в ваши двери. Значение этого символа усиливается в несколько раз, если рядом благоприятный знак животного. Если чёрный символ находится у стенки чашки, то перемены принесут не только положительные события. Если символ в центре – то незамужних девушек ждёт свадьба, а мужчин – новая любовь.

Веник – это знак перемен, предсказание коснётся вас и всех, кого вы знаете. Не ждите, что всё останется на своих местах. Впереди грандиозные перемены, с которыми придётся смириться, ведь уже ничего не изменить. Чёрный символ около ручки чашки в гаданиях на кофейной гуще указывает на недоброжелателя, который отчаянно хочет получить то, что вы считаете своим.

Венок – фортуна с вами, дела завершаться получением большой выгоды. Тем, кто имеет свой бизнес задумайтесь о страховании. Сейчас есть масса путей, которые сохранят ваше имущество в случае происшествия. Это лучше, чем остаться у разбитого корыта

Грибы – вскоре ваша семья станет больше. Те, кто ждали ребёнка увидят долгожданные две полоски. Если символ чёрный и находится около стенки чашки, значит, беременность будет протекать тяжело. Придётся преодолеть трудности, прежде чем обрести счастье.

Дерево — символ здоровья, уверенности в силах и решениях. Предсказывает поездку за пределы города, может означать путешествие. Дерево с раскидистой кроной символизирует крепкие семейные узы. Засохшее дерево без листьев – верный знак проблем со здоровьем. А также может указывать на предательство родственника.

Дуб — символ победы над врагами и укрепления позиций. Тем, кто не мог найти своё место, представится шанс обрести гармонию с собой и миром. Назойливое внимание к вашей персоне со стороны враждебно настроенных незнакомцев пойдёт на спад. Белый символ в центре символизирует начало благоприятного периода.

Ёлка – предсказывает появление новой ответственности, которая поглотит все ваши мысли. Заботы не оставят вам времени на себя, поэтому в конце месяца ждите ухудшения самочувствия, возможно простудное заболевание. Чёрный символ у ручки говорит, что проблемы в конечном счёте приведут вас к успеху.

Ива – означает тоску, которая поселится в вашем сердце. Судьба лишит вас чего-то или кого-то важного. Но не стоит унывать. Используйте этот период, чтобы найти в себе иную мотивацию. Для незамужних девушек белый символ ивы говорит о расставании с партнёром. Для тех, кто уже состоит в браке этот символ предсказывает развод.

Капуста – из-за мучительных сомнений в верности партнёра вы испытываете серьёзные трудности. Чёрный символ означает, что ваши подозрения обоснованы. Белый – что все проблемы только у вас в голове. Если ива находится ближе к центру, то ещё есть возможность всё исправить. Если ближе к стенке, то лучше отпустить, пока не появилось ещё больше проблем.

Клевер — фортуна идёт с вами под ручку, трудности скоро исчезнут. Вы настолько удачливы, что можете найти клад или стать миллионером. Но удача дама изменчивая, поэтому слишком полагаться на её помощь не стоит. Мобилизуйте свои активы. Чёрный знак в центре чашки при гадании на кофейной гуще свидетельствует о проблемах с доверием.

Куст — означает проблемы и неприятности, связанных с коммерцией и бизнесом. Куст на стенке – ваши силы не такие нескончаемые, как вам кажется, подумайте об этом. Если символ расположен ближе к ручке, то при достаточном усердии вы сможете изменить ситуацию в свою пользу.

Лес – вы оступились, но ещё ничто не потеряно. Не стоит опускать руки и предаваться душевным терзаниям. Ещё можно всё исправить. Нужно только доказать всем и в первую очередь себе, что ваши способности далеко не так заурядны, как некоторые считают. Белый символ леса предсказывает получение крупного заказа или заключение выгодной сделки.

Лист — символ успеха, но не своими силами. Помощь близких будет решающей. Чёрный знак в центре кружки готовит вас к возможной ссоре с близкими по поводу денег. А белый – к успешному завершению крупного проекта или задания.

Лилия – стабильность и доверительные отношения. Вашему здоровью ничто не угрожает. Даже в период простуд вы будете полны сил и энергии, а значит достигнете большего, чем ваши коллеги. Пора показать всем, что вы давно достойны прибавки к заработной плате или повышения.

Овощи – вам предначертана жизнь, полная радости, достатка и процветания. Покажется, что вас благословили на небесах или всегда рядом ангел-хранитель. В этом есть доля истины, но всё-таки большую часть работы вы сделали сами. Поэтому никто не вправе упрекать вас. В гадании на кофейной гуще этот знак, расположенный у стенки предсказывает скорое окончание благоприятного периода и наступление серой полосы.

Пальма – хороший знак. Предсказывает развитие, радость и счастье. Вас боготворят и нуждаются в вас. Близкие и коллеги уважают вас вполне заслуженно. Но это не может не привлечь лишнее внимание к вашей персоне. Чёрный символ говорит, что кто-то уже мечтает занять ваше место. Не давайте ему такого шанса.

Папоротник – пора отправиться на природу. Это успокоит ваши свои мысли, стряхнёт ворох проблем с плеч и даст дышать свежим воздухом. Белый папоротник свидетельствует о связи гадающего с окружающим миром, умением работать руками.

Роза — в зависимости от цвета и положения имеет разные значения. Чёрная роза около ручки готовит вас к обучению и даёт возможность найти дело по душе. Белый символ предупреждает о необходимости внимательнее смотреть по сторонам. Белый цветок в центре – начало обучения со своей любимой или любимым. А чёрный – мучительное желание бросить учёбу.

Фиалка – символизирует свадебные хлопоты. Те, кто уже потеряли надежду создать семью обретут её. А те, кто уже связан семейными узами вспомнят, почему приняли такое решение. Символ благоприятен для всех, кто собирается в путешествие или планирует переезд на новое место жительства.

Хризантема — этот цветок обещает любовь, но более позднюю. Не теряйте веру в светлые чувства. Вы достойны лучшего, поэтому не тратьте свои силы на отношения с недостойными кандидатами. Чёрный цветок в центре чашки не несёт в себе ничего хорошего, а переворачивает в худшую сторону значение соседних знаков.

Цветок и крест – этот знак предсказывает замужество или женитьбу. Эта связь будет для вас роковой. Даже если в будущем решите развестись – не найдёте замену человеку. Храните свои чувства, ведь ваш союз получил благословение Высших сил.

Цветы — любые цветы сулят радостные события и материальное благополучие. В гадании на кофейной гуще этот символ усиливает положительное значение соседних знаков. Есть шанс, что случится нечто замечательное, то, чего вы так долго ждали.

Ангел – рядом есть тот, кто желает вам добра. И скоро вы узнаете всё о его намерениях. Ждите отличных известий, которые принесут радость и много денег. Чёрный ангел – не к добру. Он символизирует опасность и является предостережением перед неблагоприятными событиями.

Волосы – тщательно храните то, что у вас в сердце. Не открывайте свои секреты даже тем, кто предан и близок. Вам могут вонзить нож в спину. Поэтому некоторое время поостерегитесь проявлять свои чувства на публике. Слишком много завистником до чужого счастья.

Всадник – сложности уйдут благодаря влиятельному человеку, который оказывает на вас сильное влияние. Чёрная фигура всадника в гаданиях на кофейной гуще говорит о надвигающихся проблемах с людьми старшего возраста. Белая же, наоборот, об улучшении отношений с младшими: детьми, родственниками, коллегами.

Глаз – следите внимательно за тем, что делаете, осторожность в делах не помешает. Глаз в середине чашки – фортуна сопутствует вам, а значит, получите всё, что загадали. Два глаза — символизируют надвигающиеся большие перемены во многих сферах жизни. Белый глаз говорит, что за вами приглядывают с небес.

Голова – тайный поклонник не скроется от вас, вы точно знаете, кто вас любит. Голова — без тела, друг рядом и готов помочь во всём. С ним жизнь станет лучше. Профиль – у вас есть покровитель, который защищает и ведёт по жизни. Голова человека, смотрящего вниз – впереди опасность, но она будет незначительная. Голова человека, смотрящая вверх – в трудную минуту найдётся защитник, который предложит свою помощь. Голова женщины – светлое и искренне чувство ожидает вас впереди. Голова мужчины – придётся прощаться с любимым человеком. Несколько голов – впереди невзгоды, но близкие окажутся рядом и помогут справиться со всем.

Губы — женские губы на дне чашки – предзнаменование приятного известия, а на стенке символизируют поддержку и помощь друзей. Чёрные губы – символ злословия и слухов. Будьте аккуратны со всем, что говорите. Даже наедине с собой не стоит раскрывать своих тайн. Даже у стен есть уши и глаза.

Девушка – в вашей душе проснётся новое чувство. Оно напомнит вам о первой любви. Не пытайтесь искать её, ведь всё, что произошло в прошлом, там и остаётся. Прогуляйтесь по близким сердцу местам, отдайтесь воспоминаниям. Вы получите заряд положительных эмоций и ненадолго отстранитесь от ежедневных переживаний.

Женщина — этот символ сулит страстную любовь, которую вы встретите в ближайшем будущем. Женщина возле цветка – есть та, которой можно доверить все тайны. Женщина, держащая палку – ваш брак под угрозой, муж склонен к изменам. Скачущая на лошади – знакомая женщина доставит вам проблем. Пожилая женщина – будете жить счастливо со своим партнёром.

Кость – вы магнит для тех, кто рядом из-за вашей положительной энергетики. Если ещё не заметили, как собираются вокруг все обиженные и обездоленные, чтобы подкрепиться за счёт вашей энергии, то вскоре почувствуете недомогание и усталость. Действительно, сколько можно кормить десятки головных ртов.

Лица – сулят серьёзные перемены в жизни. Отношения с возлюбленным (ой) перейдут на новый уровень – готовьтесь к свадьбе. Вас ждёт счастливый и долгий брак. Разделённое линией пополам или зачёркнутое лицо в гаданиях на кофейной гуще предсказывает скорый разрыв отношений или развод. Лицо в круге – бракосочетание ждёт в ближайшем будущем.

Мужчина — смотрите, как стоит, во что одет, что держит в руках, какого цвета. Светлый — добрый. Тёмный — неприятный. Мужчина держит палку – предстоит свидание с дамским угодником, который может навредить. Если стоит с руками над головой, значит, кто-то отчаянно хочет привлечь ваше внимание. Мужской силуэт в длинной одежде говорит о состоятельном ухажёре.

Несколько человек – друзья рядом и готовы подставить плечо. Пора и вам ответить взаимностью. Если вы не любите домашние застолья, то пригласите их в уютное кафе. Выскажите друг другу всё, что на сердце. Ваша дружба станет только крепче. А скоро вам пригодится их поддержка.

Палец – вы с трудом поддаётесь манипуляциям. И это хорошо, ведь так никто не заставит вас делать то, чего вы не хотите. Чёрный палец говорит, что грозит сильный противник, который отчаянно хочет переменить вас на свою сторону. Не предавайте свои идеалы и не идите наперекор своей совести. Светлый палец призывает вас обратить внимание на слова близких. В них вы найдёте то, что искали.

Ребёнок — для женщины символизирует скорую беременность. Ребёнок в центре означает встречу с тем, кого вы знали ещё с малых лет. Ребёнок лицом к ручке чашки — символизирует заботу о малышах, которая потребуется от вас. Чёрный знак говорит о возможных опасностях для близких к вам детям.

Рот – позитивные новости. На стенке чашки – близкие по духу люди вновь подставят плечо, когда это понадобится. В центре чашки белый символ означает добрый совет, который вам даст кто-то из близких. Гадая на кофейной гуще, смотрите на стоящие рядом знаки. Рот усиливает положительное значение, но также и негативное.

Рука — этот знак означает приближение знакового события в жизни. Рука на стенке – придётся познать чувство разочарования на вкус. Планы, что вы строили так давно, разрушатся, как карточный домик. Найдите в себе силы не впасть в депрессию, а выберите новую цель, которую хотите достичь.

Русалка – не поддавайтесь на соблазны. Стойко отказывайте всем искушениям, которых, надо сказать, в жизни появится немало. От вашей силы воли зависит то, как далеко вы сможете подняться по карьерной лестнице, а также счастливый брак. На чаше весов ваше счастье и мимолётное наслаждение. Решайте.

Скелет — символ болезни, мук и страданий, предвестник смерти. Чёрный скелет рядом с символом женщины, мужчины или ребёнка предсказывает серьёзную болезнь близкого. Белый знак в центре чашки – положительный для всех, кто борется с болезнью. Наступит период ремиссии. А то, как долго он продлится – зависит только от вас.

Улыбка – символизирует радостные события, окончание тяжёлого периода. Если видны зубы, значит, кто-то готовит заговор против вас. Если улыбка чёрная на стенке или около неё, то в жизни добавится проблем со старшими родственниками. Если символ белый – можете не переживать, все проблемы решатся на ура.

Человек – появление гостя. Символы рядом помогут охарактеризовать человека. Две фигуры – в жизни есть настоящая любовь. Просто вы ещё не встретили свою судьбу. Человек с животным – в ближайшем будущем предстоят хлопоты. В скандал окажется втянут влиятельный и обеспеченный человек. Ваша помощь ему не останется без ответа.

Череп – в будущем ждут перемены. Изменения окажутся настолько масштабными, что у вас не останется выбора, кроме как принять всё, как есть. Судьба изменит вас до неузнаваемости. То, что ещё вчера казалось правильным, приобретёт совершенно иной оттенок. А те, что был дорог – потеряют для вас значение.

Шут – будьте осторожны, вас хотят оставить в дураках. Даже если вы не отличаетесь наивностью и всегда настороже, враги не дремлют. Кто-то уже составил настоящий план по свержению вас с вашего места. Если не примете меры предосторожности, велик риск потерять всё, что было нажито за годы.

Автомобиль – всё зависит от чёткости изображения: можно готовиться к долгой дороге, если машину хорошо видно, а если он едва угадывается, тогда в сердце поселится тревога. Символ в середине чашки означает большие сомнения, в частности того, кто рядом. А чёрный символ предостерегает от невзвешенных решений под воздействием ситуации.

Алмаз — искренне и нежное чувство поселится в сердце. Любовь будет счастливой. Хотя нельзя сказать, что всё будет благополучно. Новые отношения отдалят вас от друзей и близких и лишат того, что было близко сердцу. Выбирайте то, к чему стремится сердце. Белый знак на стенке чашки готовит к новой влюблённости.

Арка – этот знак означает приятные подарки. В материальном плане всё нормализуется благодаря поддержке влиятельного человека. Не позволяйте вмешиваться в вашу жизнь слишком сильно. Порой чужое навязчивое внимание бывает более разрушительным, чем отсутствие поддержки. По крайней мере, если увидите символ в центре чашки – не воспринимайте ситуацию как должное.

Арфа – в вашей семье царит гармония. Отношения с супругом или супругой наладились и ничто не отвлекает вас друг от друга. Вы перестанете переживать по пустякам и о том, что изменить не дано. Чёрный знак около ручки чашки предупреждает о предстоящих приятных домашних хлопотах. Что-то очень сильно изменится.

Бант – замечательный знак для тех, кто давно в отношениях, но по разным причинам не может связать себя узами брака. В течение нескольких месяцев ждите серьёзного шага и не отказывайте тому, кого любите. Ваши сомнения исчезнут, появится надежда на счастье. Ведь вы этого заслужили больше, чем кто-либо.

Багаж – самое время посмотреть новые места и узнать другие города и страны. Готовьтесь к путешествию, именно так сбывается всё задуманное. Белый символ на стенке чашки предсказывает дальние поездки. А около ручки чашки – возможный переезд в другую страну. Велика вероятность, что она будет располагаться на другом материке.

Банка — те, кого вы зовёте друзьями, поддержат вас во всём. Вы заслужили хорошее отношение к себе и не зря многие считают вас верным другом. Вы готовы найти слова поддержки и не откажете в помощи, если она вам по силам. Но чёрный знак в гаданиях на кофейной гуще, расположенный около стенки говорит, что некоторые не прочь воспользоваться вашим радушием во зло.

Барабан – вы талантливый человек. У вас есть свой дар, который не отнять никому. Всё зависит только от того, сможете вы его развить или оставите в зачаточном состоянии. Пользуйтесь своими способностями и вскоре почувствуете, насколько вы отличаетесь от окружающих.

Ботинок – в ближайшем будущем вы остро ощутите отсутствие любви близких. А также заслужите нелюбовь своего окружения. Ботинок порванный – впереди чёрная полоса. Велик риск опозорить себя. Ботинок возле ручки – близкие проявят свою любовь, то же чувство ждите от соседей.

Бубен – вам сложно сойтись с людьми. Бубен на стенке – недавно вашу любовь отвергли, но вы всё равно продолжаете думать об этом. Бубен в середине чашки – ваши душа и сердце требуют сумасшедших любовных интриг и головокружительных романов. Возле ручки чашки – жизнь готовит вам искреннее нежное чувство, которого ещё не испытывали.

Бутылка – позаботьтесь о своём здоровье, не исключено, что в ближайшем будущем можете заболеть. Старайтесь избавиться от зависимостей. Это может быть пристрастие к алкоголю, играм, сексу, наркотикам или просто опасным отношениям с противоположным полом. Символ на стенке чёрного цвета предсказывает серьёзные неприятности. Берегитесь.

Ваза — ожидайте прибыли. Ваза основанием на ручке – вам ничего не жалко для людей, вы поступаете как человек, у которого одна из добродетелей – щедрость. Ваза наклонилась – сулит отток денег, будь внимательны, чтобы всё не потерять. Чёрный символ предостерегает о возможных бесполезных покупках, о которых будете жалеть.

Ведро – будьте внимательны, сделка не принесёт ничего хорошего, не подписывайте договор. Ведро возле ручки – получите прибыль, но не сразу. Возможны убытки, но они окупятся втройне. Ведро чёрного цвета в гадании на кофейной гуще подскажет, что у вас есть союзник, который придёт на помощь в трудную минуту.

Велосипед – этот символ предсказывает скорое длительное и трудное путешествие. Велосипед едет к ручке чашки – вы на верном пути, что бы вы ни делали – везде ждёт успех и удача, добьётесь своего. Символ смотрит в сторону стенки или находится на ней – предсказывает перемены места жительства. Белый знак – другое место работы, а чёрный – новые отношения и разрыв старых связей.

Верёвка – прислушайтесь к себе, можете почувствовать ухудшение здоровья, вовремя примите меры. Вы не позволите проблемам взять над вами верх. Верёвка свёрнута – впереди возможные проблемы с деньгами. Если символ находится в середине чашки, вне зависимости от его цвета, то болезнь придёт к вашим близким.

Весло — все усилия тщетны. Вы вложили много сил в то, что вас волнует, но не сможете получить результата. Счастье ускользает у вас между пальцев. Бессмысленно продолжать борьбу с ветряными мельницами. Отпустите ситуацию и будьте счастливы. Найдите новую цель.

Весы – придётся оказаться в зале судебных заседаний, тяжба неизбежна. Весы в центре – дело закончится так, как говорит закон справедливости. Весы несбалансированные – почувствуете обиду, ведь кто-то поступил несправедливо с вами. Чёрный символ предсказывает неприятные последствия.

Ветряная мельница – у вас есть творческий дар, и вы трудолюбивы, а это залог успеха. Но вдохновение не регулярно посещает вас, хотя вы делаете для этого всё. Сейчас вы находитесь на перепутье и нельзя сказать, как всё сложится в будущем. Вы станете успешными благодаря своим работам, если встретите нужного человека.

Вилка — стремление к богатой жизни в конце концов приведёт вас к процветанию. Вилка зубчиками к ручке – будете купаться в роскоши, если сможете грамотно вложить свои сбережения. Вилка зубчиками к стенке чашки – этот знак сулит судебную тяжбу, подготовьтесь как следует. Чёрный символ у стенки чашки или на ней означает неблагоприятный расклад деловых переговоров.

Воздушный змей – всё, что вы загадали сбудется. Но придётся подождать. Некоторое время вы будете чувствовать себя разбитыми и потерянными, будто кто-то отнял важную часть жизни. Но через некоторое время всё придёт в норму. Это случится в тот момент, когда встретите нужного человека и заручитесь его поддержкой.

Воздушный шар – вы переедете на постоянное место жительства в другое место или даже страну. Этот знак предсказывает масштабные перемены во всех сферах жизни. Не обойдётся и без роли партнёра. Благодаря новым отношениям вы решитесь на такие кардинальные изменения. Слушайте свою интуицию и не поддавайтесь страхам.

Вопросительный знак – сомневаетесь в чём-то? Посмотрите на то, какие символы расположены рядом с этим знаком, и всё станет ясно. Надо сказать, что основания для сомнений точно есть. Не бойтесь перемен. Лучше сожалеть о том, что сделано, чем о том, что не было сделано, но очень хотелось.

Вулкан – ваша жизнь, как итальянская мелодрама – всепоглощающее кипение страстей. Решать проблемы на личном фронте будет непросто. Вы ввязались в опасную игру и не вполне отдаёте себе отчёт в том, что можете потерять в итоге. Поговорка; «Лучше синица в руках, чем журавль в небе» — явно не про вас.

Гвоздь – в ваших силах внушить любому человеку всё что угодно. Ваши способности управлять чужими чувствами и умами поражают. Вы достигаете вершин в карьере и не переживаете по поводу врагов. Но не будьте манипулятором, которому безразличны чувства окружающих. Мораль не может быть пустым звуком для вас.

Гирлянда – этот праздничный атрибут предсказывает торжество. Вас ждёт бракосочетание или погуляете на чужой свадьбе. Чёрный символ в гадании на кофейной гуще наводит на мысли об опасных связях, которые вначале казались взаимовыгодным партнёрством. Около ручки чашки этот чёрный символ предупреждает о грядущих ссорах с любимыми.

Гнездо – этот знак говорит о вашем увлечении. Вы либо работаете с малышами, либо очень любите питомцев, которых у вас дома в избытке. Превратите своё хобби в любимое дело и больше не тратьте свои годы на скучной работе. Через некоторое время ваше занятие начнёт приносить неплохой доход.

Гора – символ препятствия, задержки. Затянувшаяся ситуация, без вашего вмешательства, только усугубится и потянет за собой. Гор несколько – вы амбициозный человек, ставите перед собой много целей и задач. Но покорить их все не хватит сил даже у вас. Белый знак в центре чашки в гадании на кофейной гуще означает скорое преодоление препятствия.

Грабли – задумайтесь, в жизни что-то идёт не так. Приведите дела в порядок и тогда всё наладится. Грабли возле ручки – пора получить своё вознаграждение за труды. В центре – у вас есть талант, и вы привыкли много работать, а значит достигнете любой цели. Белый символ предупреждает о предстоящих противоречиях внутри семьи.

Гроб – в дом уже спешит горе. Огромная печаль навалится на ваши плечи и не даст вздохнуть. Гроб рядом с кроватью – этот недобрый знак. Предсказывает страдания от тяжкой болезни. Чёрный символ на стенке чашки убеждает заняться своим здоровьем и пройти обследование у врача.

Груша – близкие не будут ни в чём нуждаться и проживут долгую жизнь. Вы не останетесь одиноки и в любой ситуации получите их поддержку, моральную и физическую, если будете в том нуждаться. Чёрная груша около ручки чашки убеждает больше внимания уделять тем, кто рядом и меньше страдать по безответным отношениям с противоположным полом.

Дамская сумка – поучаствуйте в розыгрыше денег, и удача вам улыбнётся. Прибыль гарантирована. Чёрный символ предсказывает появление в жизни жадной до денег женщины. Она серьёзно изменит ваше отношение к жизни. Белый знак на стенке чашки – решение денежных вопросов.

Дверь – смело начинайте дело, вас ждёт успех. Вы в прямом смысле стоите перед открытой дверью. Осталось только потянуть за ручку и сделать шаг навстречу неизвестности. Вас ждут хорошие и плохие события, но они приведут вас к тому, чего так долго ждали. Если научитесь терпению и старанию.

Деньги – этот знак сулит огромную прибыль. Деньги монетами – обещают прибыль, и чем больше символов можно разглядеть в кофейной гуще, тем больше будет денежный потом. Деньги купюрами белого цвета предсказывают получение наследства или выигрыш в лотерею. Чёрный символ предупреждает, что богатство не принесёт ничего хорошего.

Дирижабль – мечты сбудутся, когда исполните свои обещания. Но если решите уклониться от своих обязанностей, рискуете вызвать гнев небес и судьбы. Каждое ваше решение влияет на будущее и сейчас важный момент, чтобы не навредить себе и тем, кто от вас зависит. Белый знак предупреждает о появлении сомнений в близких.

Дом — символизирует защиту, уют, стабильность, богатство. В центре чашки предсказывает перемены в лучшую сторону в карьере. Дом возле ручки – начинайте любое дело и завершайте начатое. Дом рядом с кругом – вы станете обладателем своей недвижимости. Дом с окнами и крышей – гармония и душевное спокойствие наступит в семье. Дом на вершине – удача сопутствует в бизнесе.

Дорога – готовьтесь к путешествию. Извилистая и тонкая дорожка – ваши решения приведут на извилистый и тернистый путь. Ровная и широкая дорога указывает на уверенность в своих суждениях. Дорога, пересекающая чашку наискось говорит о скорой перемене своего мнения. Чёрный символ предостерегает об опасности.

Дуга – осмотритесь, враги рядом. Даже среди близких есть те, чьи помыслы нечисты. Ваш успех не мог остаться незамеченным. Вокруг много охотников до чужой славы. Верьте тем, кто доказал свою преданность поступками и не был уличён в сомнительных связях. Белая дуга предсказывает, что все сложности окончатся благополучно.

Жёлудь – вы любите проводить своё свободное время вдали от городской суеты и выхлопных газов. Что и правильно, ведь экология сильно влияет на самочувствие. Задумайтесь о том, чтобы приобрести свой загородный дом и жить в нём. Гадание на кофейной гуще утверждает, что так вы познаете гармонию.

Забор – вы слишком упрямы. Ваша особенность спорить с каждым, чьё мнение отличается от вашего поражает окружающих. Но мало кто будет доказывать свою правоту, тем более, если собеседник не слышит оппонента и не воспринимает его слова. К сожалению, этот недостаток принесёт вам много неприятностей, в том числе в карьере.

Замок – близкие требуют вашего внимания, отвлекитесь от дел. Недостаточно только материально обеспечивать тех, кто дорог. Всегда быть готовыми поддержать и утешить – вот то, что ценится сильнее всего. А деньги — это только деньги, и они не заменят тепла семейного очага и гармонии между вами.

Замочная скважина – кто-то за вами следит. Думали, что завистники отстали от вас навсегда? Не тут-то было. Затишье перед бурей вскоре разразится сильнейшим штормом, который поглотит всё, что вам дорого, если не примете меры. Пока ситуация не так опасна – выясните, кто за вами наблюдает и дайте понять, что не позволите навредить никому из близких.

Зародыш — беременность, новое начало. При вопросе о работе и бизнесе — открытие своего дела, новый виток в карьере. В любви белый символ предсказывает счастливую беременность и лёгкие роды. Чёрный же знак, наоборот, предостерегает об осложнениях, связанных с вынашиванием ребёнка.

Звезда – радуйтесь, всё, что вы задумали, обязательно сбудется. Пятиконечная звезда – тоска одолеет вас, хоть удача не отойдёт и на шаг. Шестиконечная – фортуна с вами. Семиконечная — в вашем сердце поселится печаль по безвременно ушедшим дорогим людям. Восьмиконечная – несчастье впереди, будьте внимательны и осторожны.

Звонок — предвестник весёлых событий, приятных новостей, неожиданных гостей. Гадающим на кофейной гуще этот символ советует вновь взяться за учёбу. Если вы уже получили все свои «корочки», то можно задуматься о повышении квалификации или освоении новой профессии, если не совсем довольны тем, чем занимаетесь.

Знаки Зодиака – какой знак увидели в гадании на кофейной гуще, тот и встретится в будущем. В зависимости от окружающих символов, узнайте подробности о предстоящем знакомстве и связи, которая вас ждёт. Чёрный знак в центре чашки однозначно предупреждает, что новый знакомый принесёт за собой проблемы в вашу жизнь.

Зонт – тревоги и печали пройдут стороной. Зонт открыт – вас охраняют от неприятностей высшие силы. Зонт закрыт – не стоит уповать на чью-то защиту, надейтесь только на свои силы. Белый открытый зонт предсказывает наступление благоприятного периода для рождения ребёнка или женитьбы.

Капли – вы получите крупный доход, но средства будут заработаны нечестным путём. Подумайте, готовы ли вы взять на себя ответственность за чьё-то счастье, а может и жизнь, ради того, чтобы стать богаче? Белая капля в гадании на кофейной гуще говорит о грядущей печали по закончившимся отношениям.

Карты — неожиданное удачное событие. Трефа – вы потрудитесь на славу и получите прибыль. Черва – те, на кого можно положиться, не бросят в сложный час. Пика – фортуна с вами, через несколько дней почувствуете это. Бубна – ваш ум средство достижения успеха. Карта в середине – вы счастливчик, есть сильное плечо, на которое можно опереться. Карта на стенке – обстоятельства помогут заработать крупную сумму.

Качели – отношения – это работа, которая требует усилий. Но если партнёр не заинтересован в будущем, то лучше отпустите и найдите себе кого-то более подходящего. Жизнь не такая бесконечная, какой кажется. А значит, нет смысла тратить её на тех, кто не хочет быть с вами рядом.

Кинжал – предсказывает появление неприятных отношений. Ненавистью их назвать будет сложно, но проблем эта связь в итоге принесёт немало. Чёрный символ на стенке кофейной чашки предупреждает о предательстве того, от кого вы меньше всего этого ждёте. Будьте осторожны.

Кисть (малярная) – готовьтесь к приёму людей. Постарайтесь продемонстрировать всё гостеприимство, на которое способны, потому что многое будет зависеть от этого вечера. Кисть напротив ручки – визитёр поделится секретом, который выручит в сложной ситуации. Кисть ручкой к стенке чашки предупреждает о неблагоприятных изменениях в положении в обществе.

Клавиши – символ творческой направленности, одарённости и успешной творческой карьеры. В большей степени связан с музыкой и звучанием, но также предсказывает хорошие перемены в жизни людей других творческих профессий. Белые клавиши в центре чашки говорят о головокружительном успехе, который ждёт гадающего.

Клетка — символ страданий в браке. Находящийся в центре чашки знак гарантирует преданность супруга или супруги. Внизу чашки – прогнозирует выход из непростой ситуации. Гадая на кофейной гуще внимательно смотрите на окружающие символы. Иногда они несут в себе большее значение. Символы «Клетка» и «Ключ» рядом говорят о скором освобождении от власти партнёра-тирана. А «Клетка» и чёрточки рядом не означают ничего хорошего.

Клубок – сконцентрируйтесь на одном деле, не распыляйтесь, это только отдалит от вас долгожданную прибыль. Нитка смотана в клубок, но виден длинный конец – пора оставить дела и расслабиться. Белый клубок предсказывает разрешение затянувшегося вопроса. А чёрный символ предупреждает о сложностях с противоположным полом.

Ключ – у вас есть талант достигать задуманного любыми средствами. Действительно, вашему напору покорится любая вершина. Однако, задумайтесь о «вынужденном ущербе» тем, кто этого совсем не заслужил. Идти по головам – путь, который рано или поздно приведёт вас к одиночеству. В значении с закрытыми символами, например, «Дверь» или «Клетка» предсказывает лёгкое преодоление трудностей.

Книга – придётся хорошо пошевелить мозгами, чтобы не попасть впросак. Книга открытая – судебная тяжба принесёт трудности. Книга закрытая – совсем скоро придётся что-то или кого-то разыскивать. Для более точного толкования символа в гаданиях на кофейной гуще – следите за окружающими его линиями, токами или чёрточками.

Ковш – вас обожает малышня и животные. Вы магнит для окружающих, потому что очень благосклонно относитесь к людям. Но если вас кто-то обидит, то более мстительного человека сложно будет найти. Вы придумаете способ отомстить даже тем, кто от вас за тысячи километров. Что говорить о тех, кто на расстоянии вытянутой руки.

Колесо – ждёт весёлая жизнь с огромным количеством захватывающих происшествий. Но также символ предупреждает, что зло и добро всегда возвращаются к первоисточнику. Поэтому не делайте никому того, что бы не хотели, чтобы произошло с вами. Белое колесо на стенке чашки благоприятный символ для водителей и путешественников.

Колокол – получите важные новости от человека, с которым давно потеряли связь. Чёрный колокол может предсказывать гибель или болезнь. Несколько колокольчиков, наоборот, радость рождения и ремиссию даже сложных заболеваний. Для гадающих на кофейной гуще этот символ усиливает положительное и отрицательное значение окружающих знаков.

Колонна – всё задуманное сбудется. Достаточно только встать с дивана, для начала. Вас не смогут сломить никакие преграды, но опасайтесь слишком сильных потрясений. Они могут вывести вас из равновесия. Белая колонна символизирует смелость и непреклонность перед лицом преград. Чёрная – сложные взаимоотношения с коллегами.

Кольцо — ожидайте бракосочетание. Кольцо разорванное – негативный знак, означающий разлуку и ссоры супругов. Колец много – сколько знаков, столько и свадеб. Кольцо крупное или белое – роскошное торжество в честь бракосочетания. Кольцо слабо прорисовано – женитьбе угрожают неприятности. Два кольца – намеченные цели будут достигнуты.

Комета – сулит визит человека, которого вы давно не видели. Всем, кто мечтает восстановить отношения с родственниками белый символ кометы предсказывает потепление в отношениях и возобновление старых связей. В то же время обиды отойдут на второй план и появится шанс наверстать упущенное и загладить свою вину.

Конверт – ждите небольшую денежную сумму от знакомого человека. Следуйте поговорке «Дарёному коню в зубы не смотрят» и не оценивайте размер преподнесённой суммы. Порой даже небольшой знак внимания в трудную минуту — значит, больше, чем крупные подарки или миллион алых роз.

Копьё – ожидает радужное будущее. Копьё указывает остриём от ручки – событие произойдёт, но будет не совсем таким, как вы планировали. Чёрный символ около стенки или перетекающий на неё указывает на предательство близкого друга или измену любимого. Будьте аккуратнее и не прощайте нанесённых обид.

Корабль – ожидайте положительный перелом в судьбе. Успех рядом с вами, достаточно только протянуть руку и схватить то, что вам причитается. Корабль с поднятыми парусами предсказывает начало прибыльного занятия, которое приведёт вас к успеху. Корабль с опущенными парусами говорит, что лучше взять небольшой перерыв в работе.

Корень — знак, расположенный вверху чашки, предсказывает скорое рождение ребёнка у родственников. На стенке чашки символ сулит огромный денежный выигрыш. Корень в центре чашки указывает на богатый внутренний мир гадающего на кофейной гуще. А чёрный символ предупреждает о проблемах с сосудами или ногами.

Корзина – придержите коней и не идите по головам. Подстелите себе соломки, чтобы потом было мягче падать. Примите все меры предосторожности, чтобы не попасть в безвыходную ситуацию. Ряд неверных решений приведёт вас к сложному выбору между тем, что вам дорого и тем, что совсем недавно появилось в жизни.

Коробка – вас ждёт радость и успех. Приоткрытая коробка говорит, что совсем скоро ваши мечты сбудутся. Если на коробке или рядом с ней есть символ «Бант», значит, кто-то очень поможет вам в достижении цели. Белый символ вне зависимости от положения имеет положительное значение. Во многом связан с карьерой и деньгами.

Коромысло – трудности и преграды заставят вас проявить характер. Но это будет несложно, ведь вы и не такие мягкие и добросердечные, как некоторые думают. Постарайтесь не слишком сильно гнуть свою линию и дать окружающим немного поразмыслить над вашими предложениями.

Корона — символ упорства и достоинства. Знак, расположенный вверху чашки, предсказывает изнурительные споры с родственниками и друзьями. Корона внизу чашки предрекает достижения в карьере благодаря упорству. Знак короны на голове советует вести себя в общении с врагами достойно. Символ победы, полного спокойствия. Перевёрнутая корона – вероятность потери контроля над ситуацией.

Кофейник – вы прирождённая гадалка. Ну это может и преувеличение, но то, что у вас есть особые способности, не сможете отрицать. Развивайте свой дар, вскоре он может пригодиться. Но не впадайте в крайности и не обращайтесь к чёрным ритуалам. Так вы только навредите окружающим.

Крест – в вашей семье есть счастье и гармония. Но продлится благодатное время ещё недолго. Вскоре происшествие всколыхнёт старые обиды. Чёрный крест с белой каймой предупреждает о наличии третьего в вашем любовном союзе. Если неверность с ваше стороны – прекратите вести себя подобным образом или можете пожалеть.

Кровать – осторожность не помешает. Возможно, неожиданное происшествие. Кровать убрана – уход человека в иной мир, похороны. Кровать не заправлена – дисциплинированность не ваш конёк. Кровать в центре означает удачу в бизнесе и в работе. Белая кровать на стенке чашки предупреждает гадающего на кофейной гуще о серьёзных проблемах со здоровьем.

Кувшин – самочувствие будет на высоте. Да и в семье будет царить взаимопонимание. Ваш дом – полная чаша. А родственники доверяют каждому вашему слову. Защитите то что вам дорого любыми средствами. Иначе – будете кусать локти, когда станет совсем поздно что-то менять.

Лампа – вы обладаете чуткостью и умением прощать по отношению к близким. Это ценят, но иногда используют в своих целях. Учитесь контролировать своё желание понять и простить. Порой даже родственникам и любимым необходимо дать понять, что они были неправы и сильно вас обидели.

Лестница – совсем скоро карьера пойдёт вверх. Если у лестницы нет одной или нескольких ступенек – судьба преподнесёт вам новые препятствия. Белый символ укажет на вознаграждение за тяжёлый труд. А чёрный предупредит о готовящихся против вас заговорах. Если лестница перечёркнута или на ней есть чёрточки, то будущее неясно.

Лимон – в вашем сердце поселилась зависть. А это не самое благое чувство, на которое способен человек. Найдите настоящую причину, из-за которой у вас возникло это чувство и не забывайте о ней, пока не разберётесь со всем до конца. Зависть не принесёт в вашу жизнь ничего хорошего, кроме разочарования и осознания собственной неполноценности.

Лодка – вы ищете свой путь. Пучина сомнений, в которую вы погрузились благодаря недавним событиям не даёт мыслить ясно. Не принимайте никаких важных решений в этот период и избегайте деловых переговоров. Сначала постарайтесь обрести душевное равновесие, а только потом бросайтесь в омут с головой.

Лопата — в центре чашки предсказывает неожиданную находку. То, что давно было потеряно и забыто — найдётся. Лопата около дерева готовит трудности и потерю достоинства, советует срочно уехать, убежать от грядущих событий. Гадая на кофейной гуще, толкуйте символ, отталкиваясь от его цвета. Светлый имеет благоприятный подтекст. Тёмный – наоборот.

Луна — вы не умеете таить свои эмоции. Полумесяц – держите свои мысли при себе. Никому не нужно знать, что вы планируете. Луна возле ручки – перемены в судьбе, на которые указывают соседние символы. Луна и точки – замужество с выгодой. Полная луна советует взять перерыв и отдохнуть от повседневной суеты.

Лук — в основном это символ счастливых перемен. В центре чашки обозначает комфорт, хорошие отношения с руководством. Стрела, расположенная внизу, предсказывает перемену места жительства. Стрела около сердца сулит судьбоносную встречу с покровителем. Лук без стрелы предупреждает, что вы потеряете свои козыри.

Маска – те, кто гордо называют себя вашими союзниками, на самом деле хотят извлечь выгоду из вашего положения. Подумайте, насколько чисты помыслы этих людей и так ли они желают вам добра, как говорят. Чёрный знак указывает на присутствие в вашем окружении враждебно настроенного человека.

Маяк – те, кто рядом, воспринимают вас как вожака своей стаи. И они пойдут за вами, если того потребует ситуация. Можете полностью рассчитывать на их поддержку и понимание. Белый знак в центре чашки говори, что и вы встретите человека, за которым решитесь пойти даже на край света.

Медаль – скоро карьера пойдёт вверх. Для спортсменов этот символ означает победу. Если в центре медали видны очертания цифры, то это и будет то место, которое вы займёте в итоге. Для всех остальных символизирует удачное завершение сложного периода и получение причитающейся за труды награды.

Мельница – будьте индивидуальны, не пытайтесь никому подражать. Ищите свой путь и тогда уже будут повторять за вами. Пусть не сразу люди понимают гениев, но всемирная слава достойна того, чтобы немного потерпеть насмешки со стороны. Сломанная мельница предупреждает о трудностях на вашем пути.

Месяц – символ жизни и смерти. Увядания и обновления. В жизни начнётся новый период. Если раньше была чёрная полоса, то теперь счастье нагрянет в дом. Но если до гадания на кофейной гуще всё было хорошо, то готовьтесь к трудностям. Магия не берётся из ниоткуда. За знания нужно платить.

Молния – мечты, которые вы загадали, можно исполнить уже сейчас. Хотя трудностей не избежать. Не ждите, что всё произойдёт по взмаху волшебной палочки, ведь чудеса в жизни случаются не так часто, как хотелось бы. Определите для себя основные направления и двигайтесь к цели постепенно.

Молоток – возможны ошибки. Но никто не будет обвинять вас в поспешности или недальновидности. Большинство шишек мы набиваем себе сами и вполне заслуженно. Поэтому примите то, что произойдёт и не теряйте присутствия духа. Трудности закаляют характер и делают только сильнее.

Мольберт – у вас есть уникальный дар. Но жизнь поставит вас в рамки, а значит творить спокойно не получится. Чёрный символ принесёт вам известность и признание тысяч людей, но очень высокий ценой. Гадание на кофейной гуще даёт вам выбор: получить то, чего желаете, но пострадать или жить, не зная бед, но с печалью в душе.

Мост — рассказывает о наполненной смыслом жизни. В середине чашки символизирует трудности на пути к задуманному. Мост начинается от ручки чашки – сделаете то, что хотите, и судьба примет совершенно иной оборот. Но будьте осторожны, есть шансы потерять всё, что имеете и не обрести ничего нового.

Музыкальные инструменты — символизируют ссоры, раздоры, размолвки с родственниками, но временного характера. Не слишком переживайте о том, что услышите в запале гнева. Родные не желают вам зла и совсем не хотят пристыдить вас или очернить ваше имя. Не тяните с примирением.

Мяч – дела идут хорошо. Но на ваших глазах жизнь изменится. Нельзя сказать, что произойдёт нечто ужасное, но и ждать золотых гор тоже не стоит. Одно из главных правил жизни: «Относись к человеку так, как бы хотел, чтобы он отнёсся к тебе». В конце концов, Земля круглая и все обиды рано или поздно вернутся к обидчику.

Нож – неблагоприятный знак, который сулит предательство, неискренность и крах надежд. Не рассказывайте всем подряд свои тайны. Возможно предательство со стороны близкого. Чёрный символ в центре чашки призывает вас быть крайне осторожными со словами и поступками. Если есть возможность – уезжайте из города, пока ситуация не обострилась.

Ножницы — этот знак предсказывает преграды и лицемерие. Много людей хотят быть на вашем месте и зависть их закономерна. Она способна уничтожить всё, чем вы дорожите и разрушить важные узы. Не приближайтесь к тем, кто, по вашему мнению, желает вам зла и меньше находитесь в людных местах.

Ноты – это знак ценителя праздной жизни. Если рядом есть музыкальный инструмент, значит, в ваших руках ваша судьба и судьбы близких. И, судя по всему, вы оправдаете их доверие. Гадающему на кофейной гуще надо быть аккуратным и внимательно смотреть окружающие символы.

Облако – достижение главной цели подарит вас успех и всеобщее признание. Но слава бывает мимолётной и порой совсем недолговечна. Пользуйтесь моментом, но не рассчитывайте, что эйфория продлится вечно. Постарайтесь сделать в этот короткий промежуток как можно больше для своего будущего.

Обувь – посмотрите вокруг. Кто-то отчаянно пытается занять ваше место. Обувь с развязанными шнурками указывает на любовную сферу. Значит, у вашего партнёра есть другой или другая. Обувь без шнурков — на сферу бизнеса. Старайтесь вести свои дела в одиночку или вчерашний партнёр очень удачно обведёт вас вокруг пальца.

Огонь – предстоит свидание с любовником или любовницей. Ваша порочная связь не принесёт ничего хорошего, кроме печали и расставаний. Пусть сейчас вам хорошо вместе, но совсем скоро страсть угаснет, оставив после себя пепелище, на котором погибнут и ваш брак, и надежды на светлое будущее.

Одеяло – богачи, не помогающие никому, для вас загадка. Вы же никогда не откажете ближнему в помощи, регулярно помогаете приютам и боретесь за сохранение мира на земле. Усилиями таких как вы, мир становится лучше. Поэтому ни в коем случае не прекращайте свои попытки сделать всё по совести.

Ожерелье – к некой персоне необходимо найти подход. Ожерелье разорванное – нежное чувство пропадёт, крах надежд, и расставание ожидает вас. Ожерелье в центре – сойдётесь с могущественным человеком, родным по крови. С его поддержкой вам не будут страшны никакие препятствия на пути к цели.

Окно – вор может в скором времени поживиться за ваш счёт. Берегите своё имущество и не доверяйте первым встречным. Окно с крестом – пылающая стихия угрожает вам в будущем, бойтесь возгораний и пожара. Белое окно в гадании на кофейной гуще рекомендует вам задуматься о страховании своего дома и бизнеса, пока не стало поздно.

Орех – пора продать то, что вы долгое время собирали. Ваша коллекция стоит больших денег, которые сейчас окажутся как нельзя кстати. Не бойтесь расставаться с вещами. Ведь есть то, что их дороже. Например, любовь, здоровье и семья. Это то, что вам необходимо защитить здесь и сейчас.

Оружие – символизирует надвигающуюся угрозу и частые ссоры. Чёрный знак в центре чашки предостерегает вас о смертельной опасности. Есть шанс оказаться в больнице в тяжёлом состоянии. В целом символ рекомендует вам не опускать руки и бороться до самого конца. Ведь если просто смириться с происходящим, можно потерять куда больше.

Остров – ваша судьба – одиночество. Родственная душа вскоре появится на горизонте, если в гадании на кофейной гуще вы увидели белый «Остров» на стенке чашки. Чёрный знак, наоборот, предостерегает о потере того, кто всегда был рядом и поддерживал в трудный час.

Очки – старайтесь не заключать импульсивных соглашений, иначе можно нажить большие проблемы. Для начала присмотритесь к окружению. Только после этого – решайте, кто заслуживает вашего доверия, а кто – нет. Есть вероятность, что кто-то пытается выдать придуманное за действительное.

Папка – это символ удачи. Советует всем, кто сомневается, действовать как можно скорее. Пока за вашими плечами есть покровительница Фортуна, любое дело будет по плечу. Но период этот крайне недолгий, поэтому хватайте быка за рога и вперёд к новым свершениям. Главное – не слишком тяните с принятием важных решений.

Парашют – пора рисковать. Никто не говорит о прыжках с парашютом. Начните с того, что назначьте встречу тому или той, кто давно нравится. Или заключите сделку, которая давно была вам необходима. Людям творческих профессий этот символ пророчит возвращение вдохновения и выход из творческого кризиса.

Парус – вы очень умственно развиты и обладаете тонким вкусом. Любите, когда всё идёт по вашему плану. Парус на стенке чашки – новости придут издалека от близкого по духу человека. Символ около ручки – переломный момент в отношениях с противоположным полом. Чёрный знак – небольшое, но неприятное событие в будущем.

Паутина – недруги окажутся повержены, а вы с успехом преодолеете трудности. Белая паутина, тем более, повреждённая или разорванная предсказывает освобождение от оков, что долгое время сковывали вашу душу. Чёрный символ неблагоприятен для всех юристов и экономистов. Обстоятельства лишат вас способности здраво мыслить и смотреть на вещи.

Перо – вы находчивый человек с отличным чувством юмора, однако, не всегда это к месту. Старайтесь быть более сдержанными, поработайте над своей манерой общения. Пошлые шутки хороши в компании друзей, особенно под определённым градусом. Но в кабинете у руководства сами могут сыграть с вами злую шутку.

Перчатка – в сердце вспыхнет забытая любовь. Чувство, от которого, как вам казалось, вы избавились, вернётся с новой силой. Горе вам, если объект чувств неподалёку. Вас ожидают сложные времена, ведь склеить то, что было разбито порой не под силу никому. Вы не волшебник, чтобы творить чудеса.

Петля – плохой знак, предсказывает серьёзные беды. А также говорит о потере веры в себя и свои силы. Если гадание показало чёрную петлю в кофейной гуще, то лучше вам взять отпуск. Но уезжать куда-либо – значит, подвергать себя ещё большей опасности. Проведите время дома с семьёй. Или там, где чувствуете себя в безопасности.

Пила – символизирует споры между супругами. Чаще инициатором конфликта при появлении такого символа в гадании на кофейной гуще является мужчина. Преодолеть размолвку будет непросто. Некоторые браки окажутся на грани развода. Только самые сильные и любящие друг друга супруги справятся с напастью.

Пирамида – всё задуманное сбудется, как по взмаху волшебной палочки. Но так покажется только со стороны. Конечно, всё только благодаря вашей кропотливой работе. Пирамиды с наложением – две противоположные вещи вам дороги. Если рядом другие знаки – символизирует появление неотложных дел.

Пистолет — вам угрожает опасность, насторожитесь. Времена дуэлей прошли, но люди не перестали враждовать из-за любви. За взаимность некоторые могут и покалечить противника. Остаётся только надеяться, что ваши силы возьмут верх над яростью неприятеля. Учитесь самоконтролю. Он пригодится в ближайшем будущем.

Письмо – этот знак говорит о приближающихся новостях. Если рядом есть буквы – это буквы имени отправителя. Если знак не чёткий – сообщение печальное. Письмо с точками – означает, что скоро придут новости от партнёров. Белое письмо сулит любовные терзания и муки выбора.

Платье — пора решать, чем вы хотите заниматься. Зарабатывать деньги или стать знаменитыми. Творить или монотонно выполнять свои обязанности за гроши. Молодым девушкам этот символ подсказывает новую влюблённость, которая не закончится ничем определённым.

Подарок – это символ говорит, что вас очень любят близкие. Они и преподнесут вам подарок. Вы получите то, о чём мечтали. Но будьте аккуратны, если символ чёрный – вместе с подарком придут дополнительные хлопоты. Если знак белый с чёрными точками, то вы вернёте то, что у вас отняли.

Подзорная труба – в ваших силах сделать то, что совсем недавно было нереальным и невыполнимым. Недоброжелатели будут завистливо смотреть вам вслед, а родные начнут гордиться. Этот символ для публичного человека предсказывает появление новых сторонников и расширение зоны влияния.

Подкова – символ удачи. Он известен всем и каждому. Но если знак чёрный и повёрнут своими краями к ручке чашки, то берегитесь, ведь над вами уже сгущаются тучи. Постарайтесь обезопасить близких в первую очередь. Но не забывайте и о своей сохранности. Сбережения сейчас не так важны, как ваша жизнь.

Подушка – лень уже стала частью вашей натуры. Не начнёте шевелиться, вскоре обнаружите себя в глубокой старости, не добившись ничего. Если такой конец вам не по вкусу – вставайте, наконец, с дивана и ищите дополнительный заработок. Тем, у кого есть любимое хобби стоит попытаться превратить его в прибыльный бизнес.

Посуда – печальный знак, сулящий расстройство, печаль и раскаяние. Есть вероятность столкновения с отчаянным оппонентом, чьей целью будет унизить вас и лишить занимаемых позиций. Для гадающего на кофейной гуще это символ не означает ничего хорошего, тем более, если тёмного цвета.

Пятно (клякса) – плохой знак, впереди горе и печаль. Исправить можно далеко не все свои ошибки. Поэтому постарайтесь действовать обдуманно, а не только полагаясь на интуицию. Несколько пятен – множество мелких сложностей приведут вас к серьёзной беде. Белый знак поможет решиться на смену места жительства.

Радуга – знамение сулит только позитивные события, несмотря на всевозможные неприятности и недоразумения. Радуга недалеко от ручки – на днях воплотятся в жизни все ваши планы. Радуга в центре кружки – вы получите заманчивое предложение. Не размышляйте ни минуты — соглашайтесь

Развилка — знак говорит, что вы встанете перед сложным выбором. Если рядом с одной из сторон чёрточки, значит, выбирать придётся между любовью и карьерой. Если крестики – то между любовью и здоровьем. Если точки – то между карьерой и семьёй. Чёрный знак предостерегает о неверно принятом решении.

Ракета – грандиозные мечты и сумасшедшие планы претворятся в жизнь. То, что ещё вчера казалось фантастикой, завтра окажется реализуемым. А вы станете главным действующим лицом этого фантастического рассказа. О чём ещё можно мечтать?

Ракушка – благоприятный знак для всех представителей творческих профессий. Белая ракушка предсказывает головокружительный, но недолговечный успех. Одно произведение, созданное вами, вызовет настоящую бурю в обществе. Но оно станет и последним в вашей творческой карьере. Чёрный символ, наоборот, указывает на долгую и продуктивную работу, но отсутствие признания.

Река – говорит, что душевные переживания искренни и чисты. Прямая река – ваша душа требует уединения и покоя, пока эмоциональное состояние не на высоте. Река с изгибами – сейчас вы очень бурно реагируете на критику в ваш адрес. Хотя некоторая вполне обоснована. Прислушайтесь к голосу разума и примите правильное решение.

Ремень – посмотрите в зеркало. Вы довольны тем, что увидели? Если нет, то начните следить за питанием. Ваш рацион совершенно не сбалансирован. Обилие жирной пищи, мучного и сладко медленно убивает ваш организм и способствует раннему старению. Если это для вас не довод, то запомните, что люди с ожирением живут гораздо меньше.

Ружьё – будьте осторожны, враги замышляют против вас недоброе. Но их план пока не достиг развязки, а значит, у вас есть время, чтобы обдумать план действий и начать претворять его в жизнь. Не позволяйте никому контролировать вас и использовать вас в своих целях. Не для этого вы так отчаянно работали.

Рюмка – символизирует большой праздник или пышную свадьбу. В зависимости от положения может менять своё значение. На стенке чашки – означает предстоящее знаменательное событие в жизни. Юбилей или рождение ребёнка. В центре – готовьтесь к свадьбе. Около ручки – ждите приятный вечер с друзьями.

Салют – этот знак символизирует особый дар гадающего. Вы творческая натура и способны на большее. По какой причине вы так упорно закапываете свой талант в землю? Пора показать его миру во всей красе. И пусть кто-то будет критиковать, родные и друзья поддержат и не дадут никому испортить момент триумфа.

Самолёт – символизирует легкомысленного и неаккуратного человека. Знак на стенке чашки говорит, что вы готовы бросить всё и отправиться в далёкое путешествие. Не стоит мешать своим желаниям. «Самолёт» в гадании на кофейной гуще, если находится у ручки чашки, предупреждает об отъезде дорогого человека.

Сапог – кто-то отчаянно пытается выйти из-под вашего влияния. Если продолжите давить авторитетом, то вскоре в ход пойдут самые неожиданные средства свержения вашей тирании. Даже если сейчас вы не воспринимаете ситуацию, как какую-то угрозу, то вскоре у вас появится такая необходимость.

Свеча – вы зрите в корень проблем. То, о чём вы думаете – настоящая причина ваших несчастий. И хотя пока проблема не достигла огромных масштабов, для этого есть все шансы. Начните с малого – составьте план и заручитесь поддержкой родственников и друзей. Если всё успеете, то боятся будет нечего.

Сердце – любые знаки, символизирующие любовь и чувства важны. Для того, кто проводит гадание на кофейной гуще: сердце символизирует зарождение чувства, или новую любовь. Если близко расположены буквы – они могут означать, имя вашего возлюбленного. Сердце неправильной формы – говорит, что отношения в вашей паре неравноценны. Другими словами, сердце – верный знак любви и счастливых отношений.

Сеть – знак требует проявить максимальную внимательность, за вами следят. Намерения анонима неизвестны: либо просто интерес к вашей персоне, либо намерение навредить. Чтобы потом не кусать локти, постарайтесь выяснить, кто так отчаянно желает вмешаться в вашу личную жизнь.

Сигарета – вы на правильном пути, а значит не сворачивайте с выбранной дорожки. Сигара – самое время начать зарабатывать на вкладах и инвестициях. Несколько сигарет означают появление незначительных, но неприятных сложностей в бизнесе или карьере. Чёрная сигарета, пересекающая чашку символизирует опасного человека. Смотрите на соседние знаки.

Скакалка – вам все трудности по плечу. Все дела закончатся благополучно. Хотя придётся попотеть, чтобы везде успеть и быть всегда первыми. Важно отличать «Скакалку» в гадании на кофейной гуще от «Верёвки». Последний символ не имеет на концах уплотнения. «Скакалка» же обязательно будет с ручками.

Скрипка – судьба готовит вам свидание с анонимным поклонником. Ваши чувства к друг другу окажутся такими тонкими и нежными, что продолжать общение, не навредив друг другу, окажется невозможным. Если впереди путешествие за рубеж, ожидайте перемены в личной жизни.

Смерч – самое время опустить руки и дать течению жизни нести туда, куда суждено судьбой. Чёрный символ в центре чашки – начало головокружительных перемен в личной жизни. Они вас не обрадуют, но однозначно, дадут большой простор для принятия решений.

Снеговик – ваши чувства к человеку нуждаются в постоянной подпитке. Нельзя долго любить того, кто даже не обращает на вас внимания. Найдите способ избавиться от этого несчастного чувства, пока совсем не впали в депрессию и не потеряли веру в лучшее.

Солнце – символ человека со стержнем, лидера в своём окружении. Замечательный знак для политиков, учителей и всех тех, кто работает с людьми, постоянно выступает на публике. Заручиться доверием толпы будет очень просто. А чем больше у вас последователей, тем проще окажется достичь цели.

Сосулька – судьба вскоре повернётся на 360 градусов. Все переживания и горести канут в Лету, а в жизнь вернётся гармония. Вместе с печалью уйдёт чувство собственной неполноценности и сомнения в выбранном пути. Вы увидите, как совершенно новый мир предстаёт перед вашими глазами. Пора его изведать.

Спицы – прекращайте лениться и начинайте разбираться с массой дел, которая накопилась за время вашего бездействия. Некоторые проблемы окажутся настолько старыми, что вы удивитесь, как могли оставить их без своего внимания. Гадающей на кофейной гуще женщине этот символ предсказывает беременность.

Стол – вся ваша жизнь пошла наперекосяк. Казалось, что вы уверено стоите на ногах, но на самом деле, словно слепой щенок искали выход, ударяясь о стены. В этом винить больше некого, кроме вас самих. Но не переживайте. На всё нужно время, но вы вернёте свои позиции.

Стрела – этот знак говорит, что сомнения развеются, а непонимание и недосказанность исчезнут из отношений. На все вопросы будут получены ответы. «Стрела» летит от ручки – не получите ясного ответа. К ручке – дело решится в вашу пользу. Белая стрела для женщин — символ новых сильных чувств.

Стул – символ удачи и развития. Его присутствие в гадании на кофейной гуще придаёт предсказанию положительное значение, даже если фигура тёмная. В любовных вопросах означает поддержку и понимание со стороны партнёра. В денежных вопросах – получение заслуженной прибыли.

Тарелка – обуздайте свой гонор, он приносит только негатив. Одно дело, если решите пошуметь дома, но совершенно иной оборот ситуация примет, если решите таким образом поговорить с руководством. Никто не будет терпеть подобное отношение со стороны подчинённого.

Топор — смелость помогает вам. Она не даёт вам опустить руки и плыть по течению жизни. Вы не боитесь противостоять судьбе, поэтому привлекли к себе внимание высших сил. Добейтесь того, что задумали и, наконец, успокойтесь. Мистическая помощь никогда не остаётся неоплаченной.

Торт – самая заветная мечта в жизни сбудется. То, что вы поставили себе в качестве недосягаемой цели, окажется в ваших руках. Не забудьте о близких в этой эйфории. Ведь во многом благодаря им вы смогли достичь таких высот и взять звезду с неба. Чем больше знак, тем сильнее окажется влияние этого события на вашу жизнь.

Трость – приглядитесь, если близко есть буквы, значит, они есть в имени верного помощника. Без поддержки вы не останетесь. Даже в моменты отчаяния помните, что есть кто-то, кто всегда на вашей стороне, никогда не осудит и не предаст. О таких друзьях можно только мечтать. Берегите вашу связь.

Труба (музыкальная) – значит, вы отличаетесь высокими нравственными качествами тонким вкусом. Вы аристократ до мозга костей. Но вместе со всеми положительными моментами, главная ваша проблема – лишняя чопорность. Сыпать шутками направо и налево, точно не в вашем стиле.

Узел – расслабьтесь и не переживайте из-за мелких недоразумений. Если рядом есть чёрточки, палочки или крестики, значит, с вашими проблемами разберутся за вас. Вам не придётся шевелить и пальцем. Чёрный узел предсказывает сложный период, который только усугубится в ближайшее время.

Утюг – на вас навалился груз ответственности. Придётся хорошо потрудиться, чтобы оправдать доверие деловых партнёров. От этого контракта зависит будущее и успех всей компании. Поэтому отнеситесь к проекту ответственно и не пренебрегайте своими обязанностями.

Флаг – символ победы, свершений. Если этот знак появляется в чашке гадающего на кофейной гуще мужчины, то ему покорится та, чьих чувств он давно добивается. Если девушки – то она возьмёт на себя слишком большую ношу и не выдержит нагрузки. В отношениях должны быть двое.

Фотоаппарат – в вас влюблены. Но кто это, вы не узнаете. Таинственный поклонник будет преследовать вас и незаметно помогать в решении проблем. Думайте о нём, как об ангеле хранителе, но не пытайтесь найти. Некоторые тайны не должны быть раскрыты, иначе принесут большую боль.

Фрукты – символизируют семейные узы и дружеские контакты. В противоположной части от ручки – родные не смогут защитить в трудный момент. В центре — члены вашей семьи помогут найти верный путь. Несколько знаков рядом – в сложной ситуации вы можете рассчитывать на помощь родственников. Они не оставят вас.

Холм – вас ожидают небольшие сложности в работе. Отношения с руководством выйдут за рамки обычных. Есть вероятность, что на вас начнут кричать и обвинять во всех промахах компании. Ведите себя достойно и не поддавайтесь на провокации. Вас проверяют на лояльность.

Церковь – символизирует божественное благословение и защиту. Знак тёмного цвета означает, что после тяжёлого периода в жизни наступит полоса везения. Светлая — означает женитьбу, венчание, религиозные обряды. На стенке прогнозирует переезд и перемену жизни к лучшему.

Часы – пора принимать решения. Тянуть больше нельзя. Действовать надо здесь и сейчас. Если на часах чётко видно стрелки, значит, важный период начнётся совсем скоро. У вас осталось мало времени к нему подготовиться. Сделайте всё, что планировали, пока есть возможность.

Чайник – удивительные вещи произойдут совсем рядом и станете их невольным свидетелем. Белый знак в центре чашки предсказывает несколько тёплых семейных вечеров. Чёрный «Чайник» около или на стенке говорит, что пора задуматься о смене места жительства. Тем более, если вы до сих пор живёте с родителями.

Чаша – к встрече с прекрасной женщиной. Если гадает на кофейной гуще мужчина, то символ предсказывает скорую встречу с очень страстной особой, которая закружит в урагане новых чувств. Для женщин этот знак не сулит ничего хорошего. В душе поселится ревность, прогнать которую будет совсем нелегко.

Чемодан – через несколько дней вы отправитесь в путь. Неожиданное путешествие вернёт жизни краски и избавит от ощущения монотонности жизни. Рутина уже почти поглотила ваши отношения с партнёром. Пора дать им поток свежего воздуха и вспомнить, почему решили быть вместе.

Чёрт — спор с самой судьбой, игра с огнём. Прежде чем принять решение, обдумайте всё до мелочей. Досадные промахи происходят как раз тогда, когда упускается из виду крошечная подробность. Даже маленькая трещина способна разрушить корабль. Тем более, если ей будут помогать ваши недоброжелатели.

Шляпа – почести вам обеспечены. Если расположена макушкой к ручке чашки — с трудностями поможет справиться благодетель. Если символ чёрный и полами обращён к стенке, то вас будет охранять тот, кому небезразлична ваша судьба. Белый знак указывает на сложности в общении с людьми старшего поколения.

Щётка – судьба убережёт от дальнейших трудностей. Но полностью рассчитывать на помощь мистических сил было бы глупым решением. Пусть вы ускользнёте от проблем, но никак не увеличите свои шансы. Действуйте комплексно начиная с претворения в жизнь старого, почти забытого плана.

Юла – сулит бесполезные заботы. Всё купленное в этот период окажется ненужным или бракованным. Поэтому воздержитесь от приобретений, даже самых незначительных. Будет жалко потратить средства, которые вы копили так давно, впустую. Белый символ предупреждает о грядущих хлопотах по дому.

Яблоко — кто вплотную связан с наукой этот символ станет предвестником новых открытий и удачных экспериментов. Для всех остальных он говорит об осознании своих ошибок и принятии верных решений. Червивое или побитое яблоко при гадании на кофейной гуще символизирует девочка бегство от проблем и потерю интереса к жизни.

Яйцо – символ материального благополучия. Яйцо разбитое — вам грозит материальный ущерб. Целое – говорит о скорой крупной покупке. Яйцо треснуло – ваши деньги требуют трепетного отношения. Белый символ является лучшим знаком для руководителей. Это значит, что команда останется сплочённой даже в сложные времена.

Якорь – что-то удерживает вас от счастливого финала. Символ основанием к ручке чашки готовит успех по всем фронтам. Острыми концами к ручке — неприятности будут недолгими. Два якоря – всё зависит только от вашего упорства и веря в свои силы. Чёрный символ для любого гадающего на кофейной гуще указывает на проблему, которая не даёт сделать следующий шаг.

Источник: gadalkindom.ru