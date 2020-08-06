Почему не стоит строить отношения с Близнецами

Каждый знак зодиака имеет свои особенности, но, если вы хотите построить гармоничные отношения, то с Близнецами это сделать будет не так-то просто.

Дело в том, что астрологи считают представителей этого знака двуличными и непостоянными. В целом у представителей этого знака много положительных качеств: они умны, коммуникабельны и обладают прекрасным чувством юмора. С Близнецами никогда не бывает скучно, они способны развеселить любую компанию, но, к сожалению, не всегда знают меру и могут серьезно обидеть колким замечанием или шуткой. И даже с этим многие готовы были бы мириться, но есть несколько моментов в характере Близнецов, на которые стоит обратить пристальное внимание прежде, чем начинать отношения.

1. Близнецы достаточно поверхностны и редко вникают в суть вещей. Они часто увлекаются человеком, если их привлекла красота или фигура, а потом быстро разочаровываются. Со своей стороны, Близнецы стараются не просто произвести впечатление, а казаться гораздо лучше, чем они есть. И надо признать, что это им хорошо удается, поскольку большинство представителей знака не обделены актерским талантом.

2. Импульсивность Близнецов проявляется во всех сферах жизни и часто приводит к неприятным последствиям, поскольку многие решения принимаются спонтанно, на эмоциях. В отношениях это часто приводит к обидам и конфликтам, потому что в запале Близнецы способны наговорить множество неприятных вещей, быстро об этом забыть и даже не попытаться извиниться.

3. Близнецы часто ведут двойную жизнь и не видят в этом ничего предосудительного. Совершенно необязательно, что у них есть вторая семья, но по мелочам они врут много и еще больше – просто не договаривают. Если для партнера доверие считается важным пунктом в отношениях, то частые конфликты на почве вскрывшейся лжи неизбежны.

4. Ответственность – это то, чего Близнецы всячески избегают. От них сложно ждать серьезных решений. Часто отношения распадаются только потому, что Близнецы никак не сделают решительный шаг, а партнер принимает это за отсутствие чувств или устает ждать.

5. И еще одно качество, которое раздражает многих – болтливость. Близнецы могут говорить часами обо всем подряд, изматывая этим даже самых невозмутимых людей.

Если ваш партнер – Близнецы, не отчаивайтесь. Серьезные отношения построить возможно, стоит только учесть все нюансы и запастись терпением.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог