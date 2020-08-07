Море по колено — финансовый гороскоп на 8 августа

Сегодня вы сможете выполнить любую работу, только, конечно, придется пожертвовать выходной.

Овен ‌‌

Типичным Овнам сегодня не стоит браться за новые дела и проекты, а также пытаться усовершенствовать существующий стиль и методы работы. Любые перемены могут привести к нарушению вашего рабочего ритма. Гораздо успешнее пойдут дела, направленные на завершение дел и подготовку отчетной документации.

Телец

Сегодня Тельцы смогут найти тонкий психологический подход практически к любому интересующему вас человеку. Это позволит расширить и укрепить деловые связи, и решать многие вопросы, используя доброжелательные отношения с людьми. Однако это не лучший день для семейного бизнеса и выполнения ремонтно-строительных и коммунальных работ.

Близнецы

Сегодня типичные Близнецы смогут увеличить уровень доходов и производительность труда за счет приобретения дополнительных навыков в работе. В этом смысле ваше профессиональное мастерство повысится. Однако это не лучшее время для деловых контактов, поездок и аналитической обработки информации. При проведении торговых операций вы рискуете сами себя обсчитать.

Рак ‌‌

Сегодня типичные Раки способны многие деловые вопросы решать благодаря своему возросшему обаянию. Мягкие тактичные манеры поведения позволят вам легко добиваться желаемого в том случае, если ваша работа связана с обслуживанием клиентов. Вместе с тем, это не лучшее время для крупных покупок. Старайтесь тратить деньги только на самые необходимые нужды.

Лев ‌‌

Сегодня звезды не советуют Львам проявлять инициативу в делах. Возможно, у вас будет много интересных идей и предложений, но все они окажутся невостребованными начальством. Также вы своими инициативами рискуете ущемить чьи-то интересы. Гораздо успешнее вы сможете решать вопросы методами тайной дипломатии. Не отказывайтесь от неофициальной подработки.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев хороший день для обмена опытом и планирования своей деятельности на среднесрочную перспективу. Прислушивайтесь к советам знающих людей, друзей и единомышленников. Успешно идут научные исследования и проектно-конструкторские работы. Вместе с тем, следите за тем, чтобы ваша деятельность не шла вразрез в правилами и нормами закона.

Весы ‌‌

Для Весов, занимающих руководящие должности, этот день складывается удачно. Вы сможете принять взвешенные управленческие решения. Причем, наиболее эффективными будут не прямолинейные решения, а мягкие решения – мягкая сила сейчас принесет вам больше пользы. Обязательно просчитывайте свои шаги и не отступайте от ранее составленных планов.

Скорпион

Скорпионы смогут укрепить свою деловую репутацию. Этот день складывается благоприятно для укрепления вашего авторитета среди коллег. Возможно, вам представится удобный случай, и вы сможете блеснуть своими профессиональными познаниями. Вместе с тем, для контактов с вышестоящим руководством день не совсем подходит.

Стрелец

В этот день Стрельцам не надо бояться перемен. Более того - любые изменения в работе пойдут вам на пользу. Особенно удачно складывается финансовая обстановка, у вас будет достаточно средств для удовлетворения своих потребностей. Хорошее время для инвестиций в новые проекты. Вместе с тем, это не лучшее время для командировок.

Козерог

Козероги способны гибко реагировать на изменения во внешних обстоятельствах. Сегодня благоприятное время для работников сферы услуг. Ваши товары и услуги будут пользоваться высоким спросом. Расширится ваша клиентская база, добавятся новые клиенты, которые станут постоянными. Вместе с тем, это не лучшее время для использования кредитной карты для покупок.

Водолей

Водолеям рекомендуется максимум внимания уделять текущим делам. В ходе работы старайтесь всячески укреплять и гармонизировать отношения с коллегами по трудовому коллективу. Это залог вашей успешной деятельности. Кроме того, вы будете обеспечены работой, выполнять которую будете с большим удовольствием. Не допускайте отклонений от графика работ.

Рыбы ‌‌

Рыбы будут готовы проявить себя в новом деле. Используйте свой творческий потенциал для решения нестандартных вопросов. Хорошо поработают консультанты сетевого маркетинга. Потраченное время и силы на проведение рекламных мероприятий не пройдет впустую, и будет способствовать привлечению новых заказчиков и подписчиков.