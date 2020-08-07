Пора нарушать правила — гороскоп на 8 августа

19-20 лунные сутки. День отмечен растущей напряженностью и суетой.

Луна в Овне побуждает нарушить правила, срезать путь, пренебречь гарантиями. Спешка и горячность могут толкнуть к противоправным и неэтичным маневрам, рискованным шуткам, нечестным играм. Возрастет риск попасть в ловушку, вырыть себе или другому яму. Могут подвести даже надежные партнеры и проверенные инструменты. Пригодится ловкость, хорошая реакция, подстраховка в работах и тренингах. Стоит контролировать агрессию и азарт, аккуратнее обращаться с техникой, оружием и огнем, быть внимательнее в ситуациях обмена, возврата, оказания срочной помощи.

Овен ‌‌

Сегодня тактика Овнов противоречива и непоследовательна. Возможно, вам придется постоять на распутье, сделать петлю или дать задний ход. Причиной могут стать импульсивность и нетерпение, то и дело побуждающие вас срезать путь. Еще одна опасность этого дня - перейти от слов к действию с излишним рвением и размахом, из-за желания продемонстрировать свой творческий дар, силу или деловой потенциал.

Телец

Тельцов сегодня подстерегают ловушки (к счастью, не слишком ловко замаскированные). Велик риск ввязаться в аферу, изменить своим убеждениям. Нечестно может поступить партнер или близкий. Опасно связываться со случайными людьми, пользоваться чужой техникой и инструментом, заключать договор, кого-то замещать. Стоит меньше участвовать в чужих делах, везде требовать пояснений и гарантий безопасности.

Близнецы

Близнецы сегодня с юмором относятся к рискам, сюрпризам и неприятностям. Можно рассчитывать на поддержку друзей: многие из них придут вам на помощь, не вникая в детали ваших проблем. Одновременно, возрастет вероятность столкнуться с чужой любовью к приключениям, аферам, противоправным экспериментам. Предметом шуток и поводом для опасных игр может стать то, что по традиции подвергается осуждению.

Рак ‌‌

Ракам стоит остерегаться неоправданных рисков и невозаконных действий. В ловушку, побуждающую нарушить правила, сегодня можно угодить всюду, в том числе, в профессии. В этот день легко подменяются понятия и нарушается договор, небезобидны шутка и розыгрыш, а поле для маневра не безгранично. Терпимость и дипломатичность, в итоге, сулят вам больше вреда, чем обоснованный принципиальный конфликт.

Лев ‌‌

Этот день приглашает Львов к приключению, игре или исследованию, зовет в путь. Авантюрный настрой и экзотическая обстановка могут толкнуть вас на не совсем законный и этичный шаг. Сегодня многое сойдет с рук, но не стоит верить в свою полную безнаказанность: вы можете столкнуться с неприятными последствиями для здоровья, с ограничениями в части технического обслуживания или юридической поддержки.

Дева ‌‌

Сегодня Девы ходят по краю пропасти, но имеют все шансы в нее не сорваться. Звезды советуют не испытывать судьбу без необходимости: ваши убеждения, достижения и другие личные «бастионы» после такого приключения устоят, но могут потребовать ремонта и нового укрепления. В том числе, это касается и моральной стороны дела: вам простятся отступления от правил, но осадок, как говорится, останется.

Весы ‌‌

Весам вплоть до ночи желательно быть начеку: велик риск столкнуться с ненадежными людьми или с коварной игрой. В результате совместных приключений легко усложнить ситуацию, замарать имидж и вызвать огонь на себя. То, что звучало просто на словах, на деле может оказаться ловушкой. Если вы поневоле вовлечены в неблаговидные дела партнера, придется по справедливости разделить с ним ответственность.

Скорпион

Скорпионам сегодня нужно решить нестандартную задачу «во втором подходе». Рост суеты может быть связан с лечением, ремонтом, обслуживанием, техподдержкой. Если ловкость и нешаблонное мышление не ваша сильная сторона, будет повод поучиться у мастеров. Не стоит увлекаться сверх меры, иначе можно нанести вред здоровью, что-то испортить, невольно предать свои принципы или подставить уважаемых людей.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше вести активный образ жизни. Спортивный азарт позволит многим представителям знака вести параллельную игру - например, заниматься сразу двумя деловыми проектами. Для подобных подвигов у вас хватит личной энергии, но может не хватить ресурсов. Стоит убедиться, что вы не истощаете свои запасы, не залезаете в чужой кошелек, в совместный бюджет или в «священный» резервный фонд.

Козерог

Для Козерогов это день возрастающего напряжения, которое лучше не выпускать из-под контроля. Даже в благих целях сегодня не рекомендуется нечестная игра: любой бумеранг, запущенный вами, к вам же и вернется. Могут оказаться задеты ваши интересы и права, пострадать ваши дела, близкие, дом, личная репутация, территория, имущество. Возрастет риск травм, осложнений, обострения хронических болезней.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит быть пассивными и скучными, но предприимчивость лучше сочетать с превентивной защитой. День дает повод к подвижности, изобретательности и нестандартным маневрам. Вы можете пойти необычным путем, очутиться в странной компании, оказаться на распутье дорог или на грани нарушения норм. Внешне многое в этот день выглядит забавно, истинный масштаб риска или урона будет скрыт.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше отказаться от сделок: в них есть подвох. Не все будет измеряться деньгами, в материально выгодной акции может быть моральный изъян. Компромиссы этого дня снижают вашу прежнюю планку или обесценивают ваши достижения, подталкивают поспешить, поступиться принципами, надеждами или профессиональной честью. Помимо морального, день провоцирует технический ущерб, например, поломки.