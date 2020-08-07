Что нельзя подбирать на улице и приносить домой

Чаще всего на улице теряют бумажные деньги, потому что купюры слишком лёгкие и незаметно вылетают из кармана.

Однако такие находки подбирать можно, но и здесь есть некоторые нюансы. Некоторые люди подбирают на улице и другие потерянные или забытые вещи. «Рамблер» рассказывает, что из находок нельзя поднимать и забирать себе.

Монеты

Если с бумажными купюрами разобрались, то с монетами ситуация обстоит сложнее. Дело в том, что на металлы очень часто делают заговоры и порчи. Кроме всего прочего, на монетах дольше живут болезнетворные бактерии. Очень часто некоторые маги тренируются на заговоре монет, подбрасывают их на улице и ждут, когда кто-то подберет. Экстрасенсы советуют даже не трогать монеты голыми руками, чтобы не навлечь на себя беду.

Зеркала

Еще одна вещь, через которую очень просто навести сглаз или порчу. Считается, что зеркала имеют память, поэтому могут передавать несчастья от человека к человеку. Если вам попалось зеркало, не трогайте его и тем более не смотритесь, так как в некоторых случаях они могут быть порталом в другие миры. В другое измерение вы не попадете, но можете попасть под влияние темных сил.

Крестики

В этом пункте сходятся и экстрасенсы, и православная церковь. Медиумы уверены, что эта вещь энергетически сильна и хранит информацию о своем владельце, поэтому может передавать беды, болезни и даже судьбу человека. В христианстве нательный крестик означает защиту одного человека, поэтому, если вы подберете чей-то амулет, он подействует на вас в другую сторону.

Булавки и иглы

Эти предметы маги используют для наведения порчи на тяжелые болезни. Чаще всего из булавок и игл делают подклады, но их также могут просто оставить на улице и ждать, пока жертва сама возьмет себе заколдованную вещь. В таком случае порча окажется гораздо сильнее, ведь подклад можно найти и выбросить или сжечь, а находку человек уже потрогал руками и сам забрал себе, поэтому снять порчу будет возможно только с помощью другого опытного экстрасенса.

Алевтина Кузнецова