Сила, которой Всевышний наделил Овна

Овен (21 марта - 20 апреля) считается первым знаком в зодиакальном гороскопе.

Относится к стихии огня и управляется планетой Марс. Огненная стихия придает мощные силы представителям этого знака и выделяет их среди остальных. Всевышний наделил Овна сильным боевым характером, который позволяет ему безостановочно двигаться вперед. Покровительство Марса вселяет в него смелость и непоколебимую уверенность в том, что нет таких преград, которые нельзя было бы преодолеть. К этому стоит добавить невероятную выносливость: Овен может работать много часов без перерыва, особенно, если он хорошо мотивирован и знает, что будет вознагражден за результат. Овен всю жизнь соперничает с другими, доказывая свою исключительность. К сожалению, духовное развитие – это точно не про представителя знака. Овен не делает работу над ошибками и не рефлексирует, для него главное – это действовать. Он стремится завоевать лидерские позиции, практически всегда у него это получается, но цель интересна Овну гораздо больше, чем окружающие люди. В силу этой особенности с рабочей командой отношения могут складываться непросто. Иногда амбициозность Овна в сочетании с его желанием самоутвердиться и стать первым заставляет его ввязываться в рискованные авантюры. В большинстве случаев Овну удается справиться с обстоятельствами, а вот цена победы его интересует так же редко, как и чувства окружающих.

Представитель знака в большей степени сосредоточен на собственных планах и целях, поэтому близким людям приходится непросто: их интересы Овном учитываются редко. В любой ситуации Овен всегда настоит на своем и переубедить его практически невозможно.

Если рассматривать силу Овна в эзотерическом плане, то часть представителей знака, кто увлекается различными практиками, могут использовать свою мощную внутреннюю энергию для исцеления людей. Целителей среди этого знака немного в силу того, что Овны больше сосредоточены на себе, чем на других, но те, кто работает – очень эффективны. К тому же Всевышний дал Овну возможность передавать свою энергетику через ритуальные предметы: амулеты и талисманы, что усиливает результаты лечения.

А еще сила Овна проявляется в любви: мало кто может устоять перед его харизмой и напором. А учитывая, что Овны – лучшие любовники, конкуренции у них нет.

Используйте на благо силу, данную Всевышним.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог