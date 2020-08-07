Астролог: «В августе повезет только четырем знакам»

Павел Глоба рассказал, кого ждет сказочное везение в конце лета.

В августе представители знака Овен станут настоящими любимчиками судьбы. Фортуна не будет отворачиваться от этих людей ни на миг. Важно использовать этот период таким образом, чтобы продвинуться вперед по всем сферам. У Овнов есть все шансы достигнуть успехов в карьере.

Раки наконец-то попали в список счастливчиков. Весь август обстоятельства будут подстраиваться так, что все желания будут реализованы в короткие сроки. Крупно повезет одиноким Ракам, которым удастся наконец-то встретить родственную душу.

Привыкшие полагаться только на себя Козероги наконец-то узнают, что такое везение. Удача будет буквально преследовать представителей знака весь август. Этот месяц наиболее удачно подойдет для реализации всех планов. Кроме того, Козерогам удастся наладить отношения с любимым человеком.

Водолеи смогут поэкспериментировать в неожиданных направлениях и попробовать свои силы. Особенно сильно им повезет в личной жизни. Представителями знака станет гораздо проще найти общий язык с окружающими и вернуть страсть и взаимопонимание в отношения с партнером. Вселенная окажет поддержку во всех начинаниях.