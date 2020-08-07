Названа дата самого грандиозного звездопада года

Россиян летом ожидает грандиозный звездопад. Поклонники астрономии смогут наблюдать метеорный поток Персеиды, который продлится до 25 августа.

Наиболее яркими и эффектными Персеиды становятся 12 августа. В этот день можно будет увидеть от 120 до 150 метеоров в час. Невооруженным глазом звездопад можно будет рассмотреть после полуночи. Чтобы увидеть его, нужно ориентироваться на восточную часть горизонта.

Лучше всего за звездопадом наблюдать за городом и подальше от ярких источников света. Звезды падают не через одинаковые промежутки времени. В течение нескольких минут в определенном месте могут упасть сразу несколько метеоров, а позже долгое время ни одного.