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Названа дата самого грандиозного звездопада года

Слово и Дело1 час назад
Фото: depositphotos

Россиян летом ожидает грандиозный звездопад. Поклонники астрономии смогут наблюдать метеорный поток Персеиды, который продлится до 25 августа.

Наиболее яркими и эффектными Персеиды становятся 12 августа. В этот день можно будет увидеть от 120 до 150 метеоров в час. Невооруженным глазом звездопад можно будет рассмотреть после полуночи. Чтобы увидеть его, нужно ориентироваться на восточную часть горизонта.

Лучше всего за звездопадом наблюдать за городом и подальше от ярких источников света. Звезды падают не через одинаковые промежутки времени. В течение нескольких минут в определенном месте могут упасть сразу несколько метеоров, а позже долгое время ни одного.

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