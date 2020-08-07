О чём говорят завитки в кофе

Соскучились по нашим видео? Отлично! На этот раз мы решили дать парочку советов, как гадать на кофейной гуще. Все предельно понятно, легко и вкусно.

О том, где увидеть заветные завитки, как их толковать правильно, трясти ли чашку перед гаданием или просто перевернуть донышком вверх – об этом и много другом расскажет практикующий таролог Ольга.

Скорее варите кофе и включайте инструкцию на YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».А еще – жмите лайк, делитесь впечатлениями от гадания в комментариях и не забывайте подписаться – у нас для вас еще столько всего интересного.