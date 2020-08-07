В Гидрометцентре рассказали, сбываются ли приметы о погоде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, можно ли верить в приметы о погоде.

Эксперт отметил, что приметы слишком общие, чтобы применять их к климату страны с большой территорией.

«Мы все известные народные приметы, касающиеся погоды, проанализировали, и пришли к выводу — не сбываются они!» — заявил он.

В качестве примера Вильфанд привел примету, согласно которой после Ильина дня (2 августа) купаться нельзя. Купальный сезон в России этой датой не заканчивается, отметил специалист, пояснив, что и в первой декаде сентября водоемы могут прогреваться до 20−21 градуса.

Также научный руководитель Гидрометцентра напомнил о примете про Крещенские морозы. В январе бывают теплые дни, подчеркнул он.

«Вспомните только последнюю зиму в Москве! Морозов вообще не было», — сказал эксперт.