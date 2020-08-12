Астролог предсказала Украине возвращение в 90-е

Астролог Надежда Кологривовых считает, что на Украине изменится идеология власти.

Предсказательница считает, что по стран в будущем могут пройти местные точечные протесты, которые вернут страну в «лихие 90-е».

Новый гороскоп для страны придет в действие с 2021 года. Кологривовых добавила, что в ближайшее время украинский народ, несмотря на свое недовольство, не предпримет решительных шагов. Астролог обеспокоена периодом, когда страна окажется в знаке Скорпиона. Она сказала, что в этот момент общество на Украине станет более агрессивным и «повернется» к Солнцу. Это означает подъем новой идеологии в стране.

Кологривовых сообщила, что оппозиционные партии на Украине наберут вес. Ссогласно гороскопу на 2021 год, в стране пострадает демократия. Плутон, отвечающий за олигархов, снова перейдет в созвездие Скорпиона. Астролог опасается, что в этот момент Украину может захлестнуть волна преступности.