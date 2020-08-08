Страсти накалены до предела — гороскоп на 9 августа

20-21 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Овне доведут страсти до пика, но непреодолимый барьер остудит пыл и все же остановит раскрученный маховик.

Лучшим исходом будет естественный тупик: истощение лимитов, выработка ресурса, убедительная победа дорогой ценой. Но возможны и более драматичные финалы: травма, крах проекта. Можно поплатиться за спешку, дерзость, коварство, нарушение правил, неуважение к авторитетам и традициям, попытку пойти против властей и «пробить стену лбом». Без должного контроля могут плохо закончиться военные действия, учения, массовые беспорядки, спортивные состязания, тренинги, игры.

Овен ‌‌

Для Овнов день связан с мощным выбросом физической или эмоциональной энергии, риском стресса и травмы. Разрушительный мотив может взять верх над конструктивным. Опасен микс авантюризма, гонора и упрямства. Предельные нагрузки вдвойне критичны для Овнов, рожденных в середине апреля. Итог очередного раунда игры определит сумма прежних поступков. Нужно уважать правила и уметь вовремя остановиться.

Телец

Быть в гуще событий сегодня не в интересах Тельцов. Это не поможет решить важную проблему, зато увеличит риск оказаться «без вины виноватым» и принять удар на себя. Вы можете поплатиться за то, что совершали другие, или за то, во что были вовлечены обманом. Противоречивые переживания способны привести к обострению хронических недомоганий, травмам, головным болям и скачкам артериального давления.

Близнецы

Сегодня интересам Близнецов ничто не угрожает, пока они опираются на себя и свои возможности. Уровень беспокойства и риск ущерба возрастут, если вы превысили свои персональные лимиты, активно участвуете в коллективных делах или не знаете меры, пользуясь помощью друзей: в этом случае, вам «перепадет» часть чужих проблем. К счастью, приключения этих суток поучительны и дают лишний урок на будущее.

Рак ‌‌

Сегодня звезды не советуют Ракам начинать индивидуальные дела и вставать на чью-либо сторону в коллективном конфликте. Мирная инициатива в эти сутки бессмысленна. Если вы уже наломали дров, лучше вовремя смириться и сдать назад, иначе ущерб возрастет. Рисковать до конца стоит лишь в том случае, если вам нечего терять: энергия отчаяния даст вам силы для короткой акции, например, вспышки протеста.

Лев ‌‌

У Львов сегодня хватит запала, чтобы идти до конца. Многие Львы будут настроены по-боевому и захотят любой ценой добраться до финишной черты. Утечку ресурсов и хлопоты им восполнит моральное удовлетворение. Настрой на победу хорош, если вы неуязвимы. Стоит рассчитывать силы и предвидеть последствия, если вы болеете, стеснены в правах (особенно, на чужой территории) или плохо оснащены технически.

Дева ‌‌

Сегодня выигрыш дается Девам непросто, но он все же возможен. Если в текущей фазе игры отступление не предусмотрено, звезды советуют не искать поддержки извне, а прибегнуть к своим персональным внутренним резервам. Вас выручит собственная тайная личная сила, пламенная вера или когда-то зарытый в землю, но не забытый талант. Магический эффект способно произвести ваше слово или надетая вами маска.

Весы ‌‌

Сегодня Весам нелегко выдержать противоборство. Момент для дипломатии упущен, а силы вряд ли равны. Опасно отзеркаливать и копировать чужое поведение, дразнить противника: сейчас куда безопаснее играть с огнем. На пике давней вражды лучше думать не о том, как победить, а о том, как минимизировать ущерб на будущее. Если не миновать открытой схватки, лобовой атаке стоит предпочесть методы айкидо.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам избегать лишнего трюкачества и лихачества, соблюдать правила безопасности, уравновешивать спешку холодным расчетом. Это травматичный день, возможен ущерб людям, вещам, здоровью. Легко ломается техника, могут стать повышенно агрессивными животные. Не помешает удвоить аккуратность при ремонте, лечении, в ходе потенциально опасных работ и напряженных тренингов.

Стрелец

Сегодня азарт большинства Стрельцов не знает границ (особенно, если цель зацепила их эмоционально). Многие Стрельцы будут до последней минуты сражаться за приз, невзирая на препятствия или превышение лимитов. Однако в течение дня появится «последний барьер», который охладит их пыл и вынудит прервать гонку. Веским аргументом может стать пустой бензобак или банковский счет, очевидное разочарование.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть предельно осторожными: критичен любой конфликт, включая домашний. Легко наберет обороты стресс, гнев, боль, ревность, страх, старая обида. Возможна травма. Но вредна и пассивность: подавленное напряжение выльется в агрессию. Желательно сосредочиться на отражении атаки или на усилении охраны (своего имущества, дома, чести и достоинства), но не переходить в наступление.

Водолей

Сегодня Водолеям станут очевидны все выгоды и промахи предпринятого действа. Может зайти в тупик лихой эксперимент или нестандартное мероприятие, подойти к концу поездка или рискованная вылазка. Чтобы объективно оценить итоги, будет мало поверхностного взгляда. Не помешает заглянуть «за кулисы» и в укромные места: не исключено, что именно там будет найден корень всех зол или неприятный сюрприз.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам стоит отменить или прервать любые операции, процедуры и сделки. Исключение - процессы, вошедшие в критическую фазу: здесь ничего не остается, кроме попытки минимизировать ущерб. Рыбам, которые благоразумно свернули активность, будет достаточно не поддаваться панике, азарту и минутным порывам. В эти сутки рискованна любая игра, все мелкие ставки легко могут превратиться в большие.