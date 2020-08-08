Сегодня вы нарасхват — финансовый гороскоп на 9 августа

Очень активный день с нескончаемыми предложениями сотрудничества.

Овен ‌‌

Сегодняшний день пройдет благополучно, если Овны не будут ставить перед собой жестких планов и сроков. Наиболее прибыльной будет работа, связанная с недвижимостью. Офисные служащие смогут улучшить условия на рабочем месте. Некоторые вопросы вы сможете урегулировать методами тайной дипломатии.

Телец

Сегодня типичные Тельцы смогут в полной мере использовать наработанные ранее деловые связи для решения актуальных вопросов. Также это хорошее время для контактов, поездок и приобретения новых деловых связей. Окружающие люди будут с готовностью идти вам навстречу. Ускоряется товарно-денежный обмен в торговле.

Близнецы

У Близнецов хорошее время для урегулирования финансовых вопросов. В течение дня ваши доходы могут медленно, но верно расти. Особенно это почувствуют индивидуальные предприниматели и те, кто работает на сдельной системе оплаты. Вам будут поступать выгодные заказы, и сама по себе работа будет приносить вам удовлетворение.

Рак ‌‌

Сегодня прекрасный день для тех Раков, кто имеет отношение к рекламной, издательской, юридической, преподавательской и дизайнерской деятельности. Вы сможете использовать свои таланты и творчески подойти к решению вопросов. Также это хорошее время для профессионального обучения. Успешно пойдут дела у тех, кто работает на вахте.

Лев ‌‌

В этот день звезды советуют Львам тихо и незаметно заниматься своими непосредственными профессиональными обязанностями. Чем меньше вы привлечете внимания к своей персоне, тем результативнее удастся поработать в итоге. Это хорошее время для урегулирования вопросов с долгами. Вырастут доходы от частной подработки и от удаленной работы.

Дева ‌‌

Сегодня наиболее преуспеют в делах те Девы, кто работает в составе творческих коллективов, в общественных организациях, а также кто имеет крупную долю в акционерных обществах. Вы сможете оказать реальное влияние на принятие коллективных решений, сделав их выгодными лично для вас. Хорошее время для планирования и маркетинговых исследований.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов прекрасный день для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Независимо от того, являетесь ли вы руководящим работником или занимаете подчиненное положение, ваши дела будут идти успешно. Не забывайте о своих стратегических целях и строго исполняйте все то, что было запланировано в графике работ.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут преуспеть в проведении рекламной компании. Ваш труд будет востребован и получит весьма благоприятные отзывы. Это положительно отразится на вашем профессиональном авторитете, вашей деловой репутации. Участвуя в кастингах на замещение вакантной должности, вы имеете хороший шанс на победу.

Стрелец

У Стрельцов благоприятный день для проведения финансовых операций. Можно брать и давать деньги взаймы, заниматься оформлением банковских ссуд, делать покупки по кредитной карте. Возможно, вам вернут долг, о котором вы успели забыть. Будьте готовы принимать решения быстро. Использование заемных финансовых ресурсов в своем бизнесе, будет вполне оправданным и выгодным.

Козерог

Сегодня у Козерогов один из лучших дней для укрепления и развития делового партнерского сотрудничества. К вам будут поступать телефонные звонки от новых людей с предложениями по сотрудничеству. Отнеситесь к ним с предельным вниманием – возможно, это ваш шанс для расширения бизнеса. Некоторые деловые встречи могут в итоге привести к развитию делового партнерского сотрудничества.

Водолей

Водолеи способны проявить свои лучшие деловые качества. Если вы сосредоточитесь на выполнении текущей работы, и не будете мечтать об усовершенствованиях и новшествах, то день сложится благополучно. Также это хорошее время для примирения с коллегами по трудовому коллективу, с которыми вы ранее находились в ссоре. Оценивайте людей по их надежности в работе.

Рыбы ‌‌

В этот день в любых делах Рыбам будет сопутствовать удача. Особенно успешно складывается это время для заключения спекулятивных сделок. Например, можно заниматься оптовыми закупками с целью перепродажи. Повезет также игрокам на фондовой и валютной бирже. В определенных ситуациях финансовые риски могут быть оправданными.