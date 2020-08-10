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Астролог назвал причину мирового апокалипсиса

Вечерняя Москва4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Люди станут главной причиной апокалипсиса на Земле. Об этом заявил астролог Павсекакий Богданов.

Он уверен, что человечество своими руками приближает главную мировую катастрофу. Люди забирают у планеты ресурсы, не возвращая ничего.

— Судя по тому, что написано в гороскопе, человечество уничтожит само себя. Имеется в виду не мировая война, а само человечество приведет территории к такому состоянию, что дальнейшее проживание на Земле будет невозможно. Среднесуточная температура в той же Москве зимой составит плюс 80 градусов по Цельсию, — сказал астролог.

Богданов уточнил, что такая перспектива может ожидать планету через 170 или 200 лет.

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