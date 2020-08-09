Придет озарение — гороскоп на 10 августа

21-22 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны, Меркурия и Урана подарит озарение или свежую сенсацию, побудит нестандартно мыслить, общаться без церемоний и обсуждать последние новинки.

В зону внимания могут попасть темы, связанные с финансовыми играми, оплатой учебы, отдыха и детских нужд, спонсированием креативных и развлекательных проектов. Вызовут интерес высказывания популярных эпатажных персон, обновленные сервисы связи и платежей, модернизированные версии игр и программ. Возможны странности в работе гаджетов и электронного оборудования, сюрпризы и неожиданные покупки в поездках, непредвиденные встречи.

Овен ‌‌

День направит внимание Овнов на дела материальные и практические, подтолкнет к созиданию и укреплению вместо разрушения. В критической ситуации вас спасет сенсационная новость или оригинальная креативная идея. Очередной пересмотр бюджета поможет изыскать резерв для оплаты отдыха, учебы, развлечений, детских нужд, развития нестандартного проекта. Возможна новая покупка в дом, компенсация убытка.

Телец

Сегодня Тельцы взглянут на ситуацию иначе и поймут, как вернуть себе опору. Вас посетит внезапное озарение, возможен кардинальный разворот мысли. Вероятнее всего, вы пойдете к цели кружным нестандартным путем, но даже в ваших капризах будет определенный конструктив. Смене акцентов поможет приятный утренний сюрприз, свежая новость, яркая идея, неожиданное заявление ребенка, родственника или друга.

Близнецы

В сегодняшней атмосфере новинок и сенсаций Близнецы чувствуют себя, как рыбы в воде, но порой будут волноваться и нервничать. Повод для разговора может дать обновление, чье-то заявление. Лучше забыть о привычках и планах: возможна неожиданная поездка, внеплановая покупка или встреча, смена способа связи или оплаты. Хорошо обсуждать нюансы общения, программирования, обучения детей, летнего отдыха.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам стоит следовать духу коллективизма и поддерживать контакты с друзьями. Это лучший способ узнать о последних новинках рынка, сделать удачную покупку, улучить момент для выгодного обмена, а также оставаться в курсе всех социальных и экономических событий, влияющих на ваше нынешнее и будущее материальное благополучие. Может измениться привычный способ коммуникаций или взаиморасчетов.

Лев ‌‌

Сегодня Львам трудно смолчать, в любую беседу они не преминут вставить свое слово. Ситуации этого дня подразумевают нестандартный ход общения: новых собеседников, оригинальную подачу мысли, нетипичный способ коммуникаций. Неожиданный оборот примет визит, совещание, собеседование. На планы и отношения с людьми повлияет обновление в сфере профессиональной деятельности, программирования или связи.

Дева ‌‌

Сегодня судьба подскажет Девам, как действовать в непривычной ситуации в отсутствие инструкций и шаблонов. Благодаря озарению или находке, вам станет проще сориентироваться в нетривиальных условиях: в чужой стране, на новой работе, в экстренных обстоятельствах. Вы получите семейную или дружескую поддержку, освоите новый язык, маршрут или вид связи, обернете себе на пользу очередную модернизацию.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут не бояться новостей и финансовых сюрпризов: в них нет подвоха. С их помощью вы не закроете свои основные «долгоиграющие» проблемы, но получите поддержку в решении какой-то текущей задачи. Возможен частичный возврат средств или процент по старому вкладу, подарок или полезная ссылка от друга, мелкий бонус благодаря партнерству, профессии, детям, семейным или земляческим связям.

Скорпион

Сегодня Скорпионов удивит чье-то поведение, заявление или нетривиальный образ мысли. Станут капризнее ваши партнеры, друзья, домочадцы, дети. Нешаблонно стартуют переговоры, презентации и личные встречи. Чтобы продвинуть свои идеи, вам вначале придется принять чужую оригинальность, смириться со сменой стандартного протокола, подстроиться под амбиции начальника, прихоти клиента, ожидания публики.

Стрелец

Сегодня реальность для Стрельцов занимательнее игр. Вам не дадут скучать новости, а также коллеги, попутчики, друзья, соотечественники, питомцы. Возможны странности в работе компьютера, гаджета, учебной программы, сюрпризы при запросе информации или попытке наладить связь удаленно. Не стоит рекламировать свой продукт, продвигать услугу или идею при слабой практической базе и ненадежном сервисе.

Козерог

Сегодня Козерогам на руку неожиданный поворот событий. Не стоит нервничать, столкнувшись с нестандартной формулировкой, финансовым сюрпризом, любовным или творческим тупиком: заминка будет недолгой, выход найдется. Козерогам-родителям придется помочь детям с освоением нового учебного материала или незнакомой игры, но самых консервативных Козерогов, наоборот, чему-то научит подрастающее поколение.

Водолей

Сегодня звезды приглашают Водолеев к очередной мини-революции - например, к домашним обновлениям или смене акцентов в отношениях. Не время заниматься рутиной и играть по шаблону. Хорошо освоить новый хозяйственный или кулинарный прием, провести неформальное совещание. Не стоит теряться перед чужим шокирующим заявлением: стоит вам найти свою волну вдохновения, и ваш ответ прозвучит ничуть не хуже.

Рыбы ‌‌

Неожиданные события этого дня дают Рыбам надежду, особенно, если накануне они где-то оступились. Однако звезды не советуют вам прямо сегодня бежать за призом или компенсацией, ждать подарка или отклика: ситуация непредсказуема, новые известия вынудят скорректировать план. Лучше повременить с поездкой, беседой, покупкой, визитом к врачу, выбором маршрута или учебной программы, денежным переводом.