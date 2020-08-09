Воспользуйтесь шансом — финансовый гороскоп на 10 августа

Сегодня каждому выпадет шанс изменить свое денежное положение.

Овен ‌‌

Сегодня у типичных Овнов хороший день для подведения итогов по результатам проведенной работы. Если у вас есть возможность выбора, то беритесь за те дела, которые сможете завершить до конца этого дня. Удача сопутствует тем, кто занимается финансовыми спекуляциями. Можно обменивать валюту. Успешно проходят сделки с недвижимостью.

Телец

Первая половина дня благоприятствует Тельцам в торгово-закупочной и посреднической деятельности. Это хорошее время для обсуждения деловых планов с партнерами и согласования позиций. Деловые встречи пройдут в позитивном ключе и позволят вам решить актуальные вопросы. Успешно пойдет работа с анализом поступающей информации и с сортировкой документов.

Близнецы

Сегодня у Близнецов благоприятный день для делового взаимодействия с вышестоящим начальством. Ваш труд может быть должным образом оценен. Вам могут объявить о выплате премии или повысить заработную плату. Работа будет интересной и выгодной, уровень доходов возрастет. Можно принимать ответственные стратегические решения относительно крупных покупок.

Рак ‌‌

Сегодня типичные Раки способны многие вопросы успешно решать благодаря своему возросшему обаянию. Особенно это относится к таким конкурентным видам деятельности как проведение конкурсов, кастингов на замещение вакантной должности. Преуспевают работники умственного труда. Ориентируйте себя на приобретение дополнительных профессиональных знаний для повышения уровня квалификации.

Лев ‌‌

Сегодня Львам могут предложить поработать во внеурочное время, выйти на подмену заболевшего коллеги. Также, если вы имеете несколько источников дохода помимо основного, то доходность от этих дополнительных подработок существенно возрастает в первой половине дня. Используйте этот день для досрочного погашения долгов.

Дева ‌‌

Сегодня Девы смогут успешно взаимодействовать с коллегами в коллективной работе. Не следует полагаться только на свои силы. Включившись в коллективный производственный и творческий процесс, вы, тем самым, сможете наиболее полно реализовать свой потенциал. Не пренебрегайте техническими новинками – их использование поможет вам резко повысить производительность труда.

Весы ‌‌

Весы смогут проявить свои организаторские способности. Поэтому это благоприятный день для руководящих работников. Вам удастся принять очень точные и взвешенные решения. Наиболее важные дела рекомендуется запланировать на первую половину дня. Это хорошее время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными.

Скорпион

Скорпионы смогут в полной мере использовать свои возросшие интеллектуальные способности. Ориентируйте себя в этот день на то, чтобы расширить свой кругозор и получить как можно больше знаний о тонкостях своей профессии. Преуспевают те, кто совмещает обучение с работой, кто проходит стажировку под началом опытного наставника. Также это хорошее время для рекламы, дизайна, командировок.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов благоприятное время для проведения финансовых операций. В частности можно открывать банковские счета и размещать депозитные вклады. Если подходит срок выплаты процентов по депозиту, то можно его перекладывать на новый срок. Преуспевают банковские служащие и работники страховых агентств.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день благоприятствует торговле предметами искусства, модной одеждой, косметикой и парфюмерией. Работники сферы услуг почувствуют увеличение притока клиентов. Также это хорошее время для договоренностей с деловыми партнерами. Обязательно фиксируйте эти договоренности на бумаге. Можно предлагать и тестировать новые виды услуг.

Водолей

Водолеи будут с большим желанием выполнять текущую работу. Если работа нравится, то она выполняется легко и свободно, без больших осложнений. И сегодня как раз такой день для вас. Вы будете выполнять свои обязанности добросовестно, и добьетесь неплохих результатов, потому что будете относиться к своей работе с любовью.

Рыбы ‌‌

Рыбам удастся добиться неожиданного успеха в тех делах, которые раньше были вам недоступны. Сегодня ветер финансовой удачи будет дуть в ваши паруса. Особенно это будет чувствоваться в первой половине дня. Вам будут предоставляться шансы для увеличения доходов, главное — не лениться успевать эти шансы использовать в своих интересах. Хорошо заниматься оптовыми закупками товара с целью перепродажи.