Чувства vs логика — любовный гороскоп на 11 августа

В романтических отношениях сегодня лучше отключить разум и довериться эмоциям.

Овен ‌‌

Астрологические тенденции этого дня подтолкнут некоторых Овнов к сексуальным экспериментам. Это поможет вам вместе с любимым человеком освежить чувства и внести в жизнь новые впечатления. Одинокие Овны придут к выводу, что лучше переключиться на другую кандидатуру.

Телец

В этот день ваше сердце наполнится надеждой на лучшее. События дня позволят понять, что у вашей пары есть перспективное будущее. Главное – отнеситесь друг к другу бережнее. Одиноких Тельцов ждет романтическое приключение с представителем противоположного пола.

Близнецы

События Близнецы смогут убедиться, что вместе со второй половинкой их можно назвать идеальной парой. Сегодня ваши отношения полны гармонии и взаимопонимания. Постарайтесь сохранить этот настрой и в дальнейшем. Если вы пока одиноки, то не сразу поймете намерения и желания потенциального партнера.

Рак ‌‌

Сегодня многие Раки почувствуют себя взрослее и опытнее любимого человека. Это позволит вам вовремя дать правильный совет партнеру и оказать поддержку. Если вы пока не встретили вторую половинку, не позволяйте кое-кому из вашего ближайшего окружения выходить за рамки приличия.

Лев ‌‌

Звезды советуют Львам в этот день воздержаться от предъявления претензий и критики в адрес второй половинки. Впрочем, об этом можно вспомнить и во все другие дни. Если вы пока одиноки, представитель противоположного пола очарует вас своим обаянием и знаками внимания.

Дева ‌‌

Если в этот день вам понадобиться объяснить нечто важное своей пассии, постарайтесь отказаться от логических аргументов. Обращение к чувствам и переживаниям партнера принесет желаемый результат. Одиноких Дев ждет влюбленность с первого взгляда.

Весы ‌‌

Не исключено, что некоторым Весам в этот день придется отложить помощь родственникам ради совместного проведения досуга с любимым человеком. Впрочем, к вечеру вы и это успеете наверстать. Если вы пока одиноки, общение с потенциальным партнером принесет приятные переживания.

Скорпион

Не исключено, что сегодня у многих Скорпионов исполнится их заветная мечта, связанная с любимым человеком. Ваши отношения перейдут на новый уровень, а все проблемы окажутся позади. Одинокие Скорпионы поймут, что до достижения их цели осталось совсем немного времени.

Стрелец

Спонтанность в этот день — наиболее правильная тактика. Звезды подсказывают, что для рассуждений и логики сейчас не время. Попробуйте делать все, что душа пожелает. Одиноким Стрельца в голову придется неожиданная мысль, которая позволит ускорить устройство личной жизни.

Козерог

Возможно, что сегодня в любимом человеке вы склонны видеть больше недостатков, нежели достоинств. Однако постарайтесь не торопиться с выводами, так как они могут быть ошибочными. Одинокие Козероги с легкостью очаруют представителя противоположного пола.

Водолей

Звезды подсказывают, что Водолеям придется успокаивать вторую половинку и убеждать в своей помощи и поддержке в случае конфликтной ситуации с родственниками. Если вы пока одиноки, то случайная встреча с бывшим возлюбленным может всколыхнуть чувства.

Рыбы ‌‌

Вполне возможно, что ваше сегодняшнее настроение нельзя назвать сдержанным. Впрочем, спонтанным проявлением бурных чувств к любимому человеку вы вызовете лишь улыбку и нежность партнера. Одинокие Рыбы всерьез задумаются о перспективах нового знакомства.