Астролог: «Некоторые знаки не умеют прощать»

Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд рассказала, какие знаки зодиака дольше всего прощают обиду.

По словам эксперта, очень трудно прощают людей Скорпионы. Люди этого знака зодиака не могут перестать думать о мести, если их кто-то оскорбил или унизил. Также они не переносят вранья, отметила Шенвальд.

Еще один знак зодиака, который навсегда запомнит своего обидчика – это Телец. От Скорпионов он отличается тем, что не станет вынашивать план мести, а просто дождется ошибок своего «врага», чтобы припомнить ему все обиды.

Также специалист по астрологии включила в свой перечень Козерогов. Люди этого знака зодиака мстительны в ситуациях, когда их выставляют дураком или ругают на виду у начальника. Однако они могут простить обидчиков в тех местах, которые им не очень важны.