Психиатр: «Сбалансированное питание борется с депрессией»

Результативно бороться с депрессией поможет сбалансированное питание.

Об этом заявила глава Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака.

Психиатр заявила, что продукты с большим числом жиров и сахара портят настроение. Специалист уверена, что лучшей диетой для настроения является средиземноморская. Она также отметила, что следует избегать переедания.

Основатель курса «Кулинарная медицина», доктор Руп Ауйла в свое очередь заявила, что считает важным получать удовольствие от приготовления пищи. Она посоветовала блюда, которые требуют не более четырех ингредиентов и десяти минут времени на приготовление.