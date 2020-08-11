В каком месяце рождаются долгожители

Ученые из США сделали интересное заявление.

Они выяснили, что продолжительность жизни связана с временем года, в который родился человек. Благодаря исследованию, они определили, что наиболее удачным в этом отношении является осень, а именно ноябрь.

Ученые уверены, что у людей, рожденных в ноябре, период активного формирования головного мозга происходил летом. В соответствующий период рацион беременной женщины преимущественно состоял из овощей и фруктов. Так ребенку поступало много витаминов и микроэлементов. Получается, что плод получал все необходимо для своего развития. Специалист отметили, что люди, родившиеся в осенний период, в меньшей степени имеют хронические заболевания.

Ученые также отметили, что на продолжительность жизни влияют и другие факторы. Так, она зависит от мировоззрения людей. Сохранить ясность ума на долгие годы в основном удается позитивным людям. Согласно наблюдениям, к долголетию склоны преданные семье и семейным ценностям, социально-активные люди. Они охотно участвуют в общественной жизни, посвящают себя любимому занятию.