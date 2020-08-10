Шесть вещей, которые нельзя фотографировать

Известно, что существует немало примет, согласно которым нельзя делать фотографии определенных вещей и даже людей. Пренебрегая ими, можно привлечь беды.

Спящий ребенок. Фотографировать спящих не принято в целом, особенно детей. Считается, что духи могут вытянуть из человека энергию и привлечь проблемы.

Отражение в зеркале. Стоит быть осторожным тем, кто любит делать селфи около зеркала. По приметам, зеркала считаются порталами между миром живых и мертвых. Так, человек, находящий между двумя отражающими поверхностями, подвергает себя опасности. Чтобы избежать проблем, лучше удалить такие снимки.

Заброшенные здания. Фотоснимки несут определенную энергетику. Этого мнения придерживались многие племена и суеверные люди. Не рекомендуется фотографироваться на фоне руин, заброшенных зданий. Плохие события, происходящие когда-то в этих стенах, смогут повлиять на дальнейшую судьбу человека, сделавшего фото на их фоне.

Черные коты. Согласно приметам, не следует фотографировать питомцев черного окраса, даже если он ваш питомец. Считается, что так можно навлечь беды. Также плохой приметой является то, что вам перебежала дорогу черная кошка.

Умершие люди. В современное время подобные фотографии редкость. Однако в начале 20 века это было нормой. Считается, что подобный снимок, не даст обрести покой души усопшего. Если у вас имеются такие фотографии, лучше сжечь их над пламенем свечи.

Часы. Специалисты по энергетики рекомендуют не делать фотографий на фоне часов. Считается, что так можно сократить жизнь.