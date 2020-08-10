Общение — путь к успеху — финансовый гороскоп на 11 августа

Сегодня стоит говорить больше о бизнесе и работе с коллегами и руководителями.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам использовать свой незаурядный интеллект для поиска актуальной информации и приобретении новых навыков в работе. При возникновении трудностей в общении с деловыми партнерами воспользуйтесь советом нейтральных людей, сторонних наблюдателей. Успешно проходят контакты и деловые поездки.

Телец

Сегодня типичные Тельцы имеют возможность получить определенные льготы со стороны работодателя. Возможно часть ваших расходов на транспорт, обеды в рабочее время или на лечение будут компенсированы. Попробуйте заговорить об этом с начальством – хуже точно не будет. Также вам могут предложить работу по совместительству.

Близнецы

Близнецам рекомендуется активнее взаимодействовать с единомышленниками. Сегодня вы сможете сделать гораздо больше, если настроитесь на коллективное сотрудничество. А индивидуальный труд не будет приносить вам удовлетворение. Использование технических новинок, равно как и информационных компьютерных технологий, увеличит производительность труда.

Рак ‌‌

Хороший день для Раков, являющихся владельцами бизнеса или руководящими работниками. Принимаемые вами сегодня управленческие решения могут быть неожиданными и отчасти парадоксальными, но, тем не менее, приводящими к успеху вас и ваш трудовой коллектив. Вместе с тем, некоторые дела вы не успеете закончить.

Лев ‌‌

Сегодня благоприятный день для тех Львов, кто работает дистанционно и использует Интернет в качестве поиска работы и средства связи с клиентом. Прежде всего, речь идет о фрилансе и любых видах удаленной работы. Также преуспеют в делах рекламные агенты, дизайнеры, коммивояжеры, водители-дальнобойщики. Ваша деловая репутация может укрепиться.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам ориентироваться на технические новшества. Занимаясь внедрением технических новинок, вы автоматически откажетесь от всего устаревшего и неэффективного. А это позволит вам в каких-то делах выйти на качественно более высокий уровень. Не бойтесь идти на перемены в своей работе – только так вы способны добиться чего-то значительного.

Весы ‌‌

Если Весы работают в паре с деловым партнером, то сегодня в целях успеха общего дела выгоднее будет делегировать партнеру часть своих полномочий, предоставив ему полную свободу рук. Результат дела от этого нисколько не пострадает. Дело в том, что партнер а данный момент способен действовать более удачно, а ваши инициативы будут наталкиваться на препятствия.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов благоприятный день для контактов с вышестоящим руководством. Если у вас есть что сказать и предложить начальству в плане идей по совершенствованию работы, то сделайте это сегодня же. Ваши идеи будут услышаны и во многом одобрены. Действуйте открыто, ничего не таите от коллег. И обязательно соблюдайте график работ.

Стрелец

Если обстоятельства складываются так, что Стрельцам потребуется отправиться в дорогу ради решения каких-то деловых вопросов, то звезды пророчат вам удачу в этом пути. День благоприятствует также поездкам с целью обмена опытом и изучения рынков. Индивидуальный труд сегодня предпочтительнее коллективного труда. Старайтесь держать ситуацию под личным контролем.

Козерог

Козерогам необходимо углубляться в детали для успешной деятельности. Это благоприятный день для бизнесменов, занимающихся технической модернизацией производственных площадок, цехов, магазинов, складов. Также для простых работников офисов этот день может принести новую технику, которую предоставят взамен старой техники.

Водолей

У Водолеев это благоприятный день для коротких деловых поездок. Торговцам рекомендуется урегулировать вопросы логистики, связанной с оптимальными вариантами доставки товара. Однако для тех, кто находится в дальних поездках, обстоятельства будут складываться не лучшим образом. Успешно пойдет переговорный процесс – ваши деловые потенциальные партнеры проявят гибкость готовность к компромиссам.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы смогут преуспеть в текущих делах, если предварительно все хорошенько распланируют. Старайтесь действовать строго по составленному плану и в рамках графика работы. Не отвлекайтесь на посторонние разговоры. Ограничьте свои контакты только самыми необходимыми – лишние контакты будут отвлекать вас от работы. Нежелательно давать и брать деньги взаймы.