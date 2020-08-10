Тяга к изобилию — гороскоп на 11 августа

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце реализует свою тягу к изобилию, стабильности и надежности, а также к инертности и консерватизму.

День поставит границы эксперименту, поможет вернуться к прежним нормам и правилам, стать практичнее и осторожнее, отдать дань уважения прежним авторитетам. Поток благ будет ограничен заранее известными строгими рамками. Навести порядок удастся благодаря возврату к старой системе ценностей, контроля, гарантий и защит. Прогрессивные идеи, рекламные лозунги, поиск свободы и самовыражения отойдут на второй план. Позитивный день для тех, кто не торопится вперед и верен прошлому.

Овен ‌‌

Сегодня Овны могут рассчитывать на стабилизацию материального положения, если не будут увлекаться революционными обновлениями и ломать под корень старую систему. Принесет отдачу прежняя профессия или должность. Пополнение бюджета вероятнее из уже знакомых источников. Безопасность средств гарантирована, если вы соблюдаете все еще актуальные правила, например, традиционный жесткий лимит на расходы.

Телец

Тельцов ждет удачный день. Можно уверенно положиться на старые правила, идеалы и принципы, рассчитывать на прежние права. Малый успех, которым жизнь побаловала вас накануне, превратится в крупный и убедительный. Но звезды предупреждают, что ваша победа и выгода будет заключаться не в приросте возможностей или их тотальном обновлении. Скорее, в упрочении имеющегося или возврате незаконно отнятого.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам проявить практичность и предусмотрительность. Финансовые и другие эксперименты желательны лишь в определенных пределах. Рамки дозволенного подскажет забота о безопасности. Чем строже вы соблюдаете старые правила и чаще перестраховываетесь, тем надежнее окажутся защищены ваши права, владения и накопления. Лучше отказаться от лишней суеты и новых срочных поездок.

Рак ‌‌

Ракам день позволяет взять паузу и осмыслить новости. Если под влиянием ажиотажа вы сделали пробный шаг, приняли дружеский совет или поверили яркой рекламе, будет полезно оценить первый эффект от эксперимента. Общая перспектива сегодня выглядит положительной. Надежду внушит знакомый сценарий или его отдельные успокаивающие элементы: старинный друг, заклятый враг, прежние правила и обязательства.

Лев ‌‌

Сегодня Львам стоит подумать об обратной стороне прогресса: твердой платформе дела, традициях, гарантиях, системе. Даже если вы решили строить карьеру в незнакомой области, вам пригодится комплекс старых навыков, а вашей опорой могут стать прежние сотрудники. Прежде чем сменить место работы, рекомендуется привести в порядок прежние дела и выполнить все обязательства, а также укрепить здоровье.

Дева ‌‌

Этот день подпитывает апломб самоуверенных Дев и успокаивает тех, кто стал жертвой сомнений. В зависимости от ситуации, эти сутки дадут вам почувствовать прежнюю надежную почву под ногами - или напомнят о правильных незыблемых идеалах, на которые вам по-прежнему стоит равняться, невзирая ни на какие новшества. Это удачный момент для стабилизации дел, но он не подходит для долгосрочных начинаний.

Весы ‌‌

Весам сегодня удастся удержать в порядке наиболее критичные сферы своей жизни. Это день перестраховки, возврата к традициям и гарантиям. Новшества, дружеские советы и другие внешние влияния пока недостаточно сильны для того, чтобы менять надежную схему. Ценна стабильность в финансовых, жилищных, имущественных, наследственных делах. Оправдан консерватизм в сфере профессии, карьеры, любви и интима.

Скорпион

Сегодня Скорпионы с удовлетворением наблюдают за развитием событий. Невзирая на жажду свободы, самовыражения и прогресса, многое вернется «на круги своя», к удобной вам старой схеме контроля и распределения благ. Знакомый сценарий помешает развалу союза, преждевременной модернизации проекта, изменению быта. Роль скреп и цепей могут сыграть давние общие цели и взгляды, невыполненные обязательства.

Стрелец

Стрельцам сегодня полезно навести порядок в доме и на рабочем месте, а также в отношениях с фискальными учреждениями, инстанциями и сервисами. День ставит временные границы новшествам, вынуждает контролировать текущие дела. Все еще актуальна старая система питания, снабжения, платежей, поддержки здоровья. Не время радикально менять место работы, штатное расписание, схему лечения или оплаты услуг.

Козерог

Козероги сегодня получают законное право вернуться к выстраданной ими системе, к старому идеалу или незыблемому «кодексу чести». Можно отложить неудобные пугающие нововведения. Чтобы восстановить свой авторитет, достаточно вновь надеть знакомую творческую, профессиональную, педагогическую или идеологическую маску. Свободные Козероги по инерции выберут привычный им стандарт развлечений или отдыха.

Водолей

Водолеям сегодня предстоит считаться с семейной традицией, профессиональными и домашними ограничениями, нуждами родителей и старших коллег. Не исключены и другие рамки. Возможно, придется вспомнить о диете, финансовых лимитах или базовых правилах языка, о границах владений, разметке территории, фундаментальных строительных нормах. В гостях необходимо учесть привычки хозяев и уважать их принципы.

Рыбы ‌‌

Рыбам день позволит не спеша выполнить важное дело и закрыть часть старого гештальта. Можно законно компенсировать ущерб, наверстать упущенное, выполнить долг, погасить обязательство. В зависимости от ваших планов, вы получите надежную защиту, финансовую удачу, поддержку профессионального уровня или внутреннюю уверенность в своей правоте. Вас может поддержать коллектив прежних единомышленников.