Почему нельзя разговаривать с покойниками на кладбище

Утрата близкого человека дается людям очень сложно.

Согласно христианской вере, после смерти есть загробная жизнь и душа умершего уходит в другой мир.

Среди людей сложилась такая традиция – они приходят на могилу, чтобы почтить память усопшего. Иногда они приносят ему подарки, потому что верят, что так облегчат его загробную жизнь. Некоторые приходят на могилу, чтобы поговорить с покойником и рассказать о своей жизни. Однако православная церковь не одобряет эти действия.

Почему опасно разговаривать на могиле

Все дело в том, что человек, тоскующий по своему родственнику, очень уязвим. Кладбище – то место, где похоронены разные люди, но там же и блуждают темные силы. Из-за того, что многие люди увлекаются разговорами с усопшими, это может сильно повлиять на их психическое здоровье и привлечь злых духов. На убитого горем человека легко повлиять, а еще проще внушить ему что-либо. Разговоры, конечно, помогают утешиться, но некоторые слишком увлекаются этим и буквально теряют рассудок. С религиозной точки зрения на них влияют злые духи. С психологической – их мозг отказывается воспринимать смерть близкого человека.

Как правильно разговаривать с усопшими

В православной вере считается, что с усопшими лучше разговаривать в более безопасном месте, которое защищено от темных сил. Таковым считается церковь. Можно поставить свечку за упокоение души. Также с душой умершего можно разговаривать через молитву. Считается, что она точно дойдет до усопшего и поможет.

Психологи уверены, что разговаривать с покойным можно, но не стоит сильно этим увлекаться. Когда человек постоянно проводит свое время на кладбище в разговорах с усопшим, его близкие должны забить тревогу и объяснить ему, что не стоит горевать по человеку, ведь он находится в лучшем мире. Если родственник изредка появляется на могиле и поминает своего близкого, это опасности не представляет.

Алевтина Кузнецова