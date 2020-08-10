Сила, которой Всевышний наделил Тельца

Телец (21.04-21.05), второй знак зодиака, управляется Венерой.

Он относится к стихии Земли и обладает огромным потенциалом внутренней энергии. Из всех знаков Телец самый целеустремленный – это его основная сила. Его стремление к цели так велико, что он преодолеет любые препятствия на пути, даже не задумавшись о том, что, возможно, достичь того же самого можно гораздо легче и проще. Ему не так важен конечный результат, как сам процесс борьбы и напряжения сил. Именно поэтому, Телец часто разочаровывается, получив желаемое, поскольку он не умеет наслаждаться моментом, ему важен процесс достижения.

Это целеустремленные люди, разделенные на несколько категорий, каждая из которых обладает дополнительной, присущей только ей, силой.

Родившиеся с 21 по 30 апреля выделяются упрямством. Их силы направлены на достижение карьерных высот и материальное благополучие. Они выбирают не просто высоко интеллектуальные специальности, но и дающие хороший заработок. Среди них много инженеров, математиков, программистов, экономистов. Телец, будучи не слишком эмоциональным, предпочитает заботиться о членах семьи, балуя их подарками и обеспечивая себе и домочадцам комфортную жизнь.

Тельцы, родившиеся с 1 по 10 мая, обладают завышенной самооценкой и намного эмоциональнее, чем родившиеся в первой декаде. Среди них большое количество творческих людей: начиная от визажистов, заканчивая музыкантами и архитекторами. Эти Тельцы часто грешат перфекционизмом: им сложно вовремя остановиться. Часто такой подход к работе приводит к ухудшению результата или даже к нервному срыву.

Родившиеся с 11 по 20 мая крайне честолюбивы: их интересует не просто профессиональная или творческая карьера, им важно быть в центре внимания и обладать высоким статусом. Среди Тельцов этого периода много бизнесменов и топ-менеджеров в различных отраслях. Несмотря на увлеченность работой, именно эти Тельцы наиболее успешны в семейной жизни: они прекрасные отцы и делают все возможное, чтобы не просто материально обеспечить своих детей, но и дать им возможность самореализоваться.

В какой бы день не родился Телец, важно, чтобы он максимально использовал те сильные стороны, которые подарила ему Вселенная.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог