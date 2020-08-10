В августе опасность ждет 3-х знаков зодиака

Август может стать тяжелым периодом для представителей трех знаков зодиака.

Астрологи предупредили, что Рыбам, Ракам и Близнецам стоит опасаться сложностей, которые могут возникнуть в последний месяц лета.

Проблемы со здоровьем возникнут у представителей Близнецов. Астрологи советуют не пренебрегать сигналами, которые подает организм, и при малейшем дискомфорте обратится к специалисту.

Ракам эксперты советуют остерегаться проблем, которые могут возникнуть во всех сферах жизни. Однако при грамотном подходе, август может стать и крайне успешным.

Рыбам астроэксперты рекомендуют просто переждать сложный период. Состояние нормализуется и вскоре у представителей этого знака зодиака появятся силы на дальнейшие свершения.