ТОП-5 знаков зодиака с сильной энергетикой

В жизни каждого человека случались моменты, когда можно было прочесть в глазах собеседника всё, о чем он думает или хочет сказать.

Случается, что человек, сам того не желая, может сглазить или навести порчу на собеседника, просто выражая эмоциональный порыв. Астрологи утверждают, что среди знаков зодиака существуют такие, которые обладают очень мощной внутренней энергетикой.

Представители этого знака зодиака имеют сильную внутреннюю энергетику, они способны сглазить как маленького ребенка, со слабой защитной энергией, так и взрослого, равного себе. Обычно гнев Тельцов направлен на ближнее окружение. Дело в том, что по природе своей Тельцы нуждаются в верном друге, который поддержит в трудную минуту. Стоит Тельцу усомниться в преданности близкого человека, как он начинает подпитывать в своей голове негатив в его сторону. Желательно поговорить сразу и начистоту – ведь чем дольше Телец находится во власти плохих мыслей, тем больший вред будет нанесен обидчику.

Трудно найти человека более обидчивого и обладающего большей силой мысли, чем Близнецы. Они мастерски ведут диалоги, особенно негативного характера, а неосторожно оброненное пожелание не заставит долго ждать своего осуществления. Близнецы способны как от души порадоваться за человека, так и пожелать ему неприятностей. Любое их слово с легкостью пробьет защитное поле собеседника, и ударит точно в цель. Кроме того, любое недоброжелательное выражение, высказанное Близнецами, может также и прочно осесть в мозгу адресата, и вызвать психологические проблемы или проблемы с самооценкой. Стоит отметить, что сами Близнецы зачастую не осознают, насколько сильны их пожелания.

У Дев большой потенциал и множество скрытых талантов. Одним из них можно назвать и «дурной глаз». Нельзя сказать, что Девы завистливы, но иногда успех постороннего человека вызывает у них неприятные ощущения, порой даже гнев. Зачастую это происходит в такие моменты, когда у самих Дев в жизни наступает черная полоса. За светской беседой ни о чем, Девы способны завуалировано внушить собеседнику, что у него в жизни всё плохо, и забрать часть успеха себе. Они и не подозревают, что их слова имеют столь мощную силу.

Многие считают, что у представителей этого знака необычный, гипнотический взгляд. Стоит только Скорпиону недоброжелательно взглянуть на соперника, как у того в жизни случается какая-нибудь беда. Если намеренно обидеть Скорпиона, то расплата не заставит себя долго ждать. Если заиметь Скорпиона в списке врагов, то можно увидеть, как неумолимо на жизнь надвигается черная полоса. На различные обидные ситуации Скорпион реагирует по-разному: возможно, есть шанс отделаться легким испугом, но существует вероятность, что Скорпион ещё долго будет припоминать неприятеля в своих мыслях.

Козероги гордые и чувствительные натуры, с тонкой душевной организацией. Обидеть Козерога легче легкого. Вместе со столь нежным характером, Козероги обладают мощнейшей энергетикой. Несмотря на то, что в жизни Козерога нет места оккультным культурам и эзотерике, они всё же имеют большой потенциал в этой области. Причиной сглаза или порчи от Козерога может стать зависть или злоба. Козероги крайне неприветливы к тем, кто выше их по социальному положению. Они способны затаить обиду или зависть на человека, который имеет престижную работу или красивый и просторный дом. В общем, хвастаться перед Козерогами материальными благами точно не стоит. Представители этого знака зодиака, как впрочем, и многие другие, также не осознают силу своего слова или эмоции.