Что означают странные круги на фотографиях

Возможно, у вас уже получались снимки, на которых каким-то мистическим образом появлялись круги (шары или сферы).

Что же это за интересный феномен? Для скептиков такие круги – это не что иное, как частички пыли, влага или игра света, а кто-то видит в них что-то сверхъестественное. Выполните небольшой эксперимент: возьмите коврик, встряхните его в воздухе и сфотографируйте цифровой камерой. Вы, вероятно, «захватите» в кадр несколько кругов или шаров.

Происхождение этих кругов на фото и даже на видео

Круг (или несколько кругов) на снимке обычно получается непрозрачный или редко полупрозрачный, чаще всего белого цвета. Давайте рассмотрим сверхъестественные теории. Кто (или что) может таким образом проявляться на фотографиях?

— Призраки: считается, что так подают знаки духи мертвых людей;

— Элементальные существа: если круг окрашен в оранжевый, зеленый и фиолетовый, возможно, это проявления так называемых элементальных существ. Элементалы – это тоже обитатели нашего мира, невидимые человеческому глазу. Они живут в своём измерении и имеют прямую связь с элементами природы. Поэтому эти существа называются природными духами, поскольку они находятся в постоянном контакте с фауной и флорой и защищают их;

— Инопланетяне: такие круги и шары также фиксируются на видео, и некоторые считают, что это зонды НЛО, исследующие нашу планету.

Как поймать в объектив подобный круг или шар?

Используйте цифровую камеру и вспышку. Почему вспышку? Теоретики говорят, что круги и сферы естественного происхождения (пыль и дождь) будут отражать свет, излучаемый вспышкой. А если круг или сфера является сверхъестественной сущностью, принято считать, что у них нет массы, и отражать свет они не могут. Эти объекты находятся в спектре, который не виден нашим глазам, но фиксируется цифровой камерой (ультрафиолетовое и инфракрасное излучение). Воспользуйтесь следующими советами, чтобы не перепутать естественные объекты со сверхъестественными проявлениями.

— Никогда не курите и не разрешайте кому-либо курить рядом, когда вы фотографируете. Сигаретный дым со вспышкой может показаться вам чуть ли не эктоплазматическим проявлением;

— Не держите в руках ничего, кроме камеры;

— Уберите ремешок камеры и собственные волосы, потому что, если они случайно попадут на объектив, вспышка сделает их мистическими полосами и пятнами;

— В холодную погоду задерживайте дыхание при съемке, пар может тоже сделать фотографию загадочной;

— Следите за положением своих пальцев перед объективом;

— Очищайте линзы.

Как узнать, является ли круг (шар) на снимке сверхъестественного или естественного происхождения?

Не существует 100 % метода, но, анализируя многие изображения, исследователи обычно выделяют следующие сверхъестественные круги (шары, сферы):

— Круги должны быть непрозрачными и как бы сплошными. Большая часть полупрозрачных кругов вполне натуральны. А если у круга присутствует несколько внутренних кругов, это скорее всего пыль;

— Круги должны быть белыми или другого однородного цвета. Другие цвета указывают на появление элементальных существ;

— Один или парочка кругов на одном снимке. Если же кругов слишком много, это, вероятно, частичка пыли или воды, пойманная в воздухе;