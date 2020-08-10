Время падающих звезд: где и как загадывать желания

Каждый год во второй половине лета мы можем любоваться прекрасными звездопадами.

17 июля активизируется метеорный поток Персеиды, набирая свою мощь и красоту к середине августа. Он исходит из созвездия Персея, расположенного в этот период над горизонтом в северо-восточной части неба, поэтому наблюдать поток можно только в северном полушарии. По прогнозам Международной метеорной организации в этом году жители России смогут наблюдать самый красивый звездопад в ночь с 12 на 13 августа. Плотность метеоров составит до 120 в час.

В древние времена звездопады считались волшебным явлением, именно оттуда до нас дошла традиция загадывать желание на падающую звезду. В разных культурах до сих пор существует множество примет и ритуалов, связанных с этим астрономическим явлением. В современном мире до сих пор считается, что если правильно загадать желание на падающую звезду, то она обязательно сбудется. Как бы то ни было, у каждого из нас есть мечты, которые нам бы очень хотелось исполнить. Астрологи утверждают, что в этом году звездопад Персеид несет мощный позитивный заряд, поэтому правильно загаданное желание может изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Чтобы ритуал сработал, нужно совершить его, руководствуясь определенными правилами.

1. Определитесь со своим желанием заранее. Поскольку звезда «падает» стремительно, вы просто можете не успеть даже подумать. Не стоит загадывать желания на каждую падающую звезду. Выберите максимум 3 самых-самых или одно, но самое важное и повторите его несколько раз, чтобы усилить эффект.

2. Сформулируйте желаемое четко и коротко, например: «новая работа и деньги», избегая слов «пусть будут» или «хочу». Чтобы послание дошло до звезд без искажений, оно должно быть сформулировано максимально конкретно и в настоящем времени.

3. После того, как желание будет загадано, закрепите послание специальным обрядом. Трижды постучите по дереву и скажите: «С неба звезда упала, я желание загадала, дерево – мой друг, пусть задуманное сбудется. Тук-тук-тук.» После этого ни с кем не разговаривайте и ложитесь спать с уверенностью, что загаданное непременно сбудется.

Теперь главное, чтобы погода не помешала насладиться Персеидами!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог