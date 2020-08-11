Работы выше крыши — финансовый гороскоп на 12 августа

Сегодня работать придется много и долго. Результат, кстати, будет соответствующий.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам активнее проявлять свои предпринимательские способности. Удача будет сопутствовать в делах тем, кто ищет варианты для развития бизнеса в сфере торговли, спекуляций, транспорта. Можно планировать проведение деловых встреч. Усиливаются ваши пробивные способности, и вы сможете добиться того, что раньше было вам недоступно.

Телец

Тельцам необходимо проявлять основательность в работе. В сегодняшней работе отдавайте предпочтение тем делам, которые могут принести материальную прибыль в кратчайшие сроки. Лучше всего браться за те дела, которые вы успеете сегодня же довести до завершения. Хорошо пойдут дела у коммунальщиков, риэлтеров, дизайнеров по интерьеру.

Близнецы

Сегодня типичные Близнецы смогут легко и быстро вступать в контакты с теми людьми, в которых заинтересованы. И вам будут идти навстречу. Это благоприятное время для поиска и аналитической обработки информации. Используйте имеющиеся у вас деловые связи для того, чтобы решить текущие вопросы. При недостаточных знаниях, вы всегда можете обратиться за содействием к знающему человеку.

Рак ‌‌

Сегодняшний день у Раков может быть связан с финансовыми успехами. Вам удастся выполнить большой объем работы и заработать больше денег. В этом смысле наиболее преуспевают те, работает на сдельной оплате. Наиболее удачно складываются дела у тех, кто работает индивидуально и уединенно. Рациональный подход к использованию рабочего времени поможет вам повысить результативность труда.

Лев ‌‌

Львам рекомендуется активнее взаимодействовать с окружающими. Для того, чтобы сегодня успешно справляться с делами, вам требуется иметь достаточно свободы, чтобы вы могли самостоятельно действовать, принимать решения. Вместе с тем, сотрудничество с коллегами в рамках коллективной работы будет полезным и добавит эффективности вашим делам.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут намного эффективнее работать, если будут действовать незаметно, не привлекая к себе постороннего внимания. Также это хороший день для тех, кто работает в непосредственном контакте с начальством. Возможно, вам поручат выполнять дело, требующее сохранения в тайне некоторых обстоятельств. Отношения с начальством складываются доверительные.

Весы ‌‌

Сегодня типичные Весы могут преуспеть в деле расширения своих профессиональных познаний. Хорошо обмениваться мнениями с коллегами, принимать участие в планерках, собраниях, совещаниях, семинарах, конференциях. Шире используйте возможности Интернета в деловой переписке. Возможно, имеет смысл заняться профессиональной учебой в тех вопросах, которые сейчас особенно актуальны.

Скорпион

Благоприятный день для тех Скорпионов, кто занимает руководящие должности, и запланировал мероприятия по реформированию стиля и методов работы. У вас не будет недостатка в финансовых ресурсах. Избавляйтесь от всего того, что стало сдерживать ваше движение к намеченной цели. Стремление к обновлению – ключ для успеха в делах.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов хороший день для взаимодействия с деловыми партнерами и закрепления достигнутых договоренностей в форме подписания юридических документов. Ваш авторитет в профессиональном сообществе может укрепиться за счет того, что вы сможете продемонстрировать свои знания. Вам будет полезно контактировать с иностранцами.

Козерог

Сегодня у Козерогов благоприятный день для внесения изменений в график работы. Возможно, вы сможете так оптимизировать режим работы, что у вас появится больше свободного времени. Подумайте, можно ли сократить время на дорогу от дома до работы и обратно? Неплохо поработают изобретатели и рационализаторы.

Водолей

Водолеи будут способны гибко реагировать на изменения во внешних обстоятельствах. Сегодня преуспевают работники сферы услуг. Ваш труд будет востребован. Возрастает спрос на товары и услуги, которые вы предоставляете. Можно вкладывать деньги в проведение рекламных мероприятий, заниматься устроительством выставок. Используйте свой творческий потенциал, проявите выдумку и фантазию.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб возрастает уровень работоспособности. Вы сможете за тот же срок успевать выполнить намного больший объем работы, чем в обычные дни. Особенно это касается тех, кто работает физически и использует в своей работе технику, машины и механизмы. Улучшается сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня.