Психолог: «Боремся со страхом быть брошенной»

Существует три основных причины из детства, из-за которых женщины цепляются даже за токсичные отношения.

О том, откуда берется страх быть брошенной, и как найти в себе силы, чтобы его побороть, рассказывает психолог Мария Чубар.

От наших мыслей и настроения зависит то, что мы делаем. Так же, как и то, чего мы решаем не делать.

Хочу научиться водить машину, но все не решаюсь начать обучение, потому продолжаю ездить на автобусе. Хочу путешествовать по миру, но боюсь перелетов, потому езжу в электричке на дачу. И еще множество примеров.

Психика человека устроена так, что наши страхи сильно снижают качество жизни.

Страх быть брошенной является очень распространенным явлением для женщин из стран с патриархальным прошлым.

Россия, несмотря на последний век ее истории — богатый на движения социальных институтов и резкие общественные изменения в целом — не является исключением. Сложность этой фобии заключается в том, что природа ее тесно переплетена с другими распространенными страхами: страхом одиночества, страхом быть отвергнутым и прочими.

Почему возникает этот страх? Причин много. Вот самые распространенные из них.

Болезненный развод родителей. Если в детстве девочка пережила болезненный развод родителей, после которого осталась без тепла и внимания отца и наедине с болью и переживаниями матери, с годами у нее может сформироваться страх быть брошенной.

Отсутствие принятия в детстве. Нередки случаи, когда взрослые женщины находят в своих мужчинах «идеального родителя».

Если девочка не получила любви и принятия в детстве, если мама относилась к ней довольно холодно, она станет искать эту любовь уже во взрослом возрасте.

Опасность такой ситуации заключается в том, что она будет ждать от мужчины именно материнской, всепрощающей и всепоглощающей любви. Слияние в таких парах происходит по такому принципу: нет «Я», есть только «МЫ».

Инфантилизм. Инфантильная жизненная позиция не позволяет строить собственную жизнь. В результате, даже взрослая женщина приходит к мысли, что сама обеспечить себя она не сможет, и ее благополучие и счастье зависит от наличия второй половины.

Несмотря на сложную природу происхождения, страх быть брошенной очень распространен. Но это не значит, что с ним нельзя бороться. Самое вредное, что только можно себе представить, — нежелание признаваться себе в том, что он у вас есть.

И наоборот — всегда работает золотое правило: признать проблему — решить ее наполовину.

Если вы осознали, что находитесь в отношениях, которые вы не решаетесь прекратить несмотря на то, что они доставляют вам больше страданий, чем удовольствия, задайтесь вопросом: что именно вы боитесь потерять?

Если ваш ответ не будет перевешивать счастливую жизнь на второй чаше весов, то постарайтесь пересмотреть свои опасения.

Попробуйте отследить ситуации, когда вы попадаете в «воронку» вашего страха. Посмотрите, к чему принуждает вас ваш страх, а потом сравните с тем, как бы вы хотели поступать по собственному желанию.

Откройтесь близким людям, которые смогут понять вас.

Так вы решите сразу две проблемы:

• во-первых, близкие всегда будут внешним фактором поддержки на сложном пути борьбы со страхом,

• во-вторых, благодаря этой поддержке вы поймете, что страхи присущи абсолютно всем и в этом нет ничего постыдного.

Попробуйте взглянуть со стороны на разные ситуации, которые возникают в ваших неудачных отношениях. Проанализируйте их, дайте им оценку. Просто сказать своему страху «Нет!» – недостаточно. Важно отказаться от старых разрушительных линий поведения и выстроить новые — созидательные.

Растите в себе сильную, уверенную личность, которая опирается сама на себя.

Если же вы понимаете, что самостоятельно справиться с этой проблемой не в силах, всегда можно обратиться за помощью к психологу.