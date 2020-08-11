Что произойдет в судьбе Весов этой осенью

Осень 2020 будет не самым простым временем для представителей знака Весы, поэтому им стоит заранее оценить свои возможности, ресурсы и подготовиться к переменам.

Сентябрь, особенно первая половина, заставит изрядно потрудиться. В этот период дадут о себе знать нерешенные дела из прошлого или допущенные ранее ошибки. Даже если покажется, что дела идут из рук вон плохо, ни в коем случае нельзя сдаваться. От того, как сейчас вы себя поведете, будут зависеть перспективы следующих нескольких месяцев. Первая половина сентября благоприятна, чтобы восстановить старые деловые или дружеские связи – они, неожиданно для Весов, могут заметно облегчить прохождение сложного периода. Вторая половина месяца способствует новым начинаниям, нацеленным на перспективу: стоит запланировать учебу или начать давно задуманный проект.

Для женщин-Весов месяц сулит новые романтические отношения или возвращение «бывшего». В обоих случаях стоит быть аккуратнее с финансовой стороной вопроса: возможно знакомство с альфонсом или денежный обман.

В плане здоровья сентябрь также окажется непростым, потому что в связи с напряженной работой и постоянным эмоциональным напряжением, иммунитет может ослабнуть и повысится риск простудных заболеваний.

Нестабильность на всех фронтах в первой половине октября продолжится. В этот период необходимо избегать подписания долгосрочных договоров и финансовых обязательств. Лучше отложить процедуры на конец месяца. В этот период возникнут незапланированные траты, связанные с поломкой техники или проблемами со здоровьем. Постарайтесь не брать кредит: потом будет сложно расплатиться.

В личной жизни возможны сложности, связанные с тайнами партнера: может оказаться, что ваш избранник несвободен или использует вас в корыстных целях.

Из-за высокой загруженности работой и неудовлетворенностью в личной жизни в октябре возможно ухудшение психоэмоционального состояния.

В начале ноября, если есть возможность, стоит взять краткосрочный отпуск, чтобы подготовиться к периоду интенсивной работы. Весам могут предложить возглавить важный проект или, если у них бизнес – крупную сделку. Стоит соглашаться, потому что несмотря на масштаб и ответственность, это сулит хорошее материальное вознаграждение. Если же вы планировали сменить работу – ноябрь для этого удачное время.

В личной жизни месяц прекрасно подходит для помолвки или свадьбы. Брак, заключенный в этот период, будет долгим и счастливым.

Прислушивайтесь к советам звезд, и жизнь станет более размеренной.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог