Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человекаГаданияГороскопы в Алисе

Астролог: «Каждый имеет подходящий возраст для брака»

Слово и Дело2 часа назад
Фото: depositphotos

Каждый знак зодиака имеет свой наиболее подходящий возраст для создания семьи. Астролог Назия Конде рассказала, когда лучше вступать в брак представителям каждого из них.

Раньше всего о создании семьи стоит задуматься Ракам, в возрасте 23-25 лет. Весам и Рыбам также лучше не тянуть с супружеством, так как представители этих знаков особенно нуждаются в заботе и поддержке.

Рожденные под знаками Тельцов, Козерогов и Дев задумываются о совместной жизни с возлюбленными в 25-30 лет. Овны, Львы и Скорпионы вступают в брак после 30, когда добиваются успеха в карьере и становятся более зрелыми. Стрельцы любят приключения, поэтому оседать им лучше после 35. Близнецы и Водолеи лишь к 36 годам и позже находят своего человека.

Астролог заметила, что каждый человек — индивидуальность. Поэтому не стоит слепо доверять звездам. Она посоветовала слушать свое сердце и поступать так, как подсказывает внутренний голос.

Последние новости
Психолог назвала ошибки людей на пути к богатству
Названы самые злопамятные знаки Зодиака
Астролог предсказал сказочное везение четырем знакам Зодиака
Знаки зодиака

Читайте также

Знаки зодиака, которые Мессинг назвал особыми

Знаки, которым предначертано переехать в город мечты

Знаки зодиака, которых в августе ждёт белая полоса