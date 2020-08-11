Астролог: «Каждый имеет подходящий возраст для брака»

Каждый знак зодиака имеет свой наиболее подходящий возраст для создания семьи. Астролог Назия Конде рассказала, когда лучше вступать в брак представителям каждого из них.

Раньше всего о создании семьи стоит задуматься Ракам, в возрасте 23-25 лет. Весам и Рыбам также лучше не тянуть с супружеством, так как представители этих знаков особенно нуждаются в заботе и поддержке.

Рожденные под знаками Тельцов, Козерогов и Дев задумываются о совместной жизни с возлюбленными в 25-30 лет. Овны, Львы и Скорпионы вступают в брак после 30, когда добиваются успеха в карьере и становятся более зрелыми. Стрельцы любят приключения, поэтому оседать им лучше после 35. Близнецы и Водолеи лишь к 36 годам и позже находят своего человека.

Астролог заметила, что каждый человек — индивидуальность. Поэтому не стоит слепо доверять звездам. Она посоветовала слушать свое сердце и поступать так, как подсказывает внутренний голос.