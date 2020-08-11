Знаки, которым предначертано переехать в город мечты

Где родился, там и сгодился? Представители следующих зодиакальных знаков поспорили бы с этим утверждением.

Некоторые люди, рождаясь и живя в одном месте, мечтают поскорее переехать – даже если город большой, и есть перспективы. Вторым же достаточно даже любимой деревни – им просто хорошо там, где они есть.

Почему?

Астрологи считают, что всё дело в звёздной предрасположенности. Представителям некоторых зодиакальных знаков Вселенной предначертано жить в конкретном городе.

Овен – это самый целеустремлённый член звёздного пантеона. А потому для представителя этого знака зодиака нет ничего важнее карьеры и личностного роста.

Астрологи считают, что идеальный город для этого огненного знака зодиака – это Нью-Йорк. Это место создано специально для Овнов. В этом городе представители этого знака зодиака будут чувствовать себя, как в своей тарелке: им даже не придётся ничего делать, чтобы добиться успеха. В Нью-Йорке Овны смогут восстановить своё здоровье и встретить настоящую любовь.

По своей натуре Рыбы – это самый романтичный член звёздного пантеона. Но в одних только мечтах жить невозможно, поэтому астрологи советуют представителям этого знака зодиака пожить некоторое время в Сингапуре. В этом городе Рыбам захочется побеждать и двигаться всё дальше и дальше.

Отношения этого знака Воды и Сингапура – это яркий пример того, что противоположности притягиваются. Этот город принесёт представителям этого знака зодиака эмоциональную безопасность и жизненный баланс. В Сингапуре Рыбы станут лучшей версией самих себя.

Водолей – это самый дальновидный и умный член звёздного пантеона. А потому представители этого знака зодиака будут чувствовать себя невероятно комфортно в Стокгольме – самом прогрессивном городе Европы. В этом месте Водолеи получат вдохновение и смогут изменить к лучшему свою жизнь.

Даже если у представителей этого знака зодиака нет друзей в Стокгольме, они всё равно не будут чувствовать себя одиноко в этом городе. Со временем в Стокгольме Водолеи встретят человека, который вызовет в них страсть, а затем и любовь.

Телец – это самый усидчивый член звёздного пантеона. А потому представителям этого знака зодиака стоит хоть ненадолго переехать в Сидней – город возможностей и профессионального роста. В этом месте этот земной знак поймёт, что такое благополучие и стабильность. Тельцы обожают находиться ближе к природе, поэтому Австралия заметно повысит уровень их энергии. В Сиднее представители этого знака зодиака встретят свою любовь: Звёзды говорят, что этот человек будет значительно старше Тельцов, но это никак не помешает их отношениям.

Близнецы – это самый непредсказуемый член звёздного пантеона. А потому идеальным городом для него станет Сан-Франциско. Вне зависимости от того, какую карьеру для себя выбрали представители этого знака зодиака, в этом американском городе они смогут добиться успеха. Но больше всего в Сан-Франциско повезёт тем Близнецам, которые мечтают найти свою любовь. Астрологи говорят, что этот воздушный знак встретит человека своей мечты прямо посреди многолюдной улицы.

Весы – это самый неуверенный в себе знак зодиака. А потому представителям этого знака зодиака как можно скорее стоит отправиться в Лондон. Астрологи считают, что этот город поможет этому воздушному знаку определиться и понять, чего он хочет от жизни на самом деле. Лондон принесёт Весам успех и в карьере, и в любви. Но самое большее, что даст столица Англии представителям этого знака зодиака – это верные и преданные друзья. В Лондоне Весы поймут, что значит быть в центре внимания.

По мнению астрологов, некоторым людям было суждено родиться в конкретном городе. Но если Вселенная распорядилась иначе, они всегда могут переехать. Сделать это как можно скорее звёзды советуют таким зодиакальным знакам как Весы, Близнецы, Телец, Водолей, Рыбы и Овен.