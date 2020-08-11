4 признака того, что кто-то крадет ваше счастье

Люди привыкли, что украсть можно что-то материальное: деньги, телефон, документы.

В старину считалось, что человек может завладеть чужим счастьем. Однако не стоит путать это с порчей или сглазом – это работает по-другому. Самое страшное заключается в том, что счастье может украсть друг, знакомый и даже близкий человек.

Случалось ли у вас такое, что подруги жаловались на жизнь, а потом дела у них шли в гору? Наверняка кто-то из них вам завидовал и украл ваше счастье. Стоит заранее узнать, как это работает и на некоторое время прекратить общение с определенным человеком, чтобы он не воровал вашу благоприятную энергию. Стоит помнить, что в некоторых случаях это происходит неосознанно, но часто люди из-за зависти могут специально выкачивать из вас энергию. Есть несколько признаков, которые выдают людей, крадущих счастье.

Зависть

Пожалуй, этот пункт – самый главный в краже счастья. Обратите внимание на поведение ваших знакомых в тот момент, когда вы рассказываете о своих успехах. Они могут радоваться, но под этой маской прячется злоба. Некоторые могут открыто завидовать и критиковать все ваши начинания, в том числе возлюбленных. В таком случае лучше сразу прекратить общение с этими людьми или свести его к минимуму.

Подражание

Если подруга один раз купила такую же юбку, как и у вас, это не значит, что она вам подражает. Но если человек копирует вас во всем – поведении, выборе одежды, косметики и хочет постоянно проводить время в тех же местах, что и вы, нужно задуматься. Хорошо, когда кто-то подражает, значит, вы лучше, но, когда человек пытается жить вашей жизнью, он может украсть ваше счастье.

Прикосновения

Человек, желающий украсть счастье, постоянно прикасается к объекту зависти. Он может пытаться обнять, дотронуться или просто случайно задевает. Так он пытается прорваться через энергетическое поле. У многих людей хорошо развита энергетическая защита, а таким образом вор хочет ее ослабить. Энергия и счастье могут передаваться через сообщающиеся сосуды. Чтобы создать такой механизм, нужно войти в поле человека.

Зависимость успеха

Если кто-то уже украл ваше счастье, то ваши дела пойдут по наклонной: на работе все будет валиться из рук, в отношениях тоже наступит черная полоса, где-то придется распрощаться с накопленными финансами. При этом, у вашего знакомого, который недавно жаловался на жизнь, дела пошли в гору. Это может значить, что этот человек украл ваше счастье, поэтому прекратите общение с ним хотя бы на время.

Алевтина Кузнецова