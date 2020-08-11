Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человекаГаданияГороскопы в Алисе

Экстрасенс: «Слабое место есть у каждого знака»

Слово и Дело2 часа назад
Фото: Слово и Дело

Слабые места и недостатки есть у представителей каждого знака зодиака. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал о слабостях всех зодиакальных знаков.

Самое слабое место Овнов — самолюбие, которое может привести к разрыву отношений. Тельцы чрезмерно восприимчивы, что сильно их ранит. Выбить из равновесия Близнецов может ощущение несправедливости, а Раков — потеря статуса или изобилия в жизни.

Львы любят всегда побеждать, поэтому поражение для них — трагедия. Самое страшное для Дев — открыться и быть преданными. Весы особо дорожат комфортом и стабильность, потеря которых запускает процесс самокопания.

Скорпионы не способны пережить предательство. Уязвимое место Стрельцов — семья. Козероги болезненно переносят сравнения себя с другими. Водолеи подвержены перфекционизму в его крайней степени. Рыбы не переносят обмана. В борьбе с ними не стоит использовать это оружие, так как реакция может быть разнообразной, уверен Вафа.

Последние новости
Астролог Конде рассказала о подходящем возрасте для вступления в брак
Психолог назвала ошибки людей на пути к богатству
Астрологи спрогнозировали опасность трем знакам Зодиака в августе
Знаки зодиака

Читайте также

Судьбоносный день — любовный гороскоп на 12 августа

Дисциплина и здравый смысл — гороскоп на 12 августа

Зачем при крещении дают другое имя