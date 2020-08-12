Ошиблись ли в своих предсказаниях современные астрологи

В последнее время все только и говорят про астрологические прогнозы прошлого года.

Ещё в 2019-м астрологи утверждали, что следующий год будет тяжёлым и решающим для всего человечества. Впрочем, так оно и случилось. Но многие также заявляли про светлое будущее, которое настанет вслед за чередой испытаний.

На самом деле светлое будущее – это понятие относительное. Никто не заявлял, для кого оно станет светлым. Нередко бывает так, когда нечто, кажущиеся позитивным, для кого-то является трагедией. Есть вероятность, что астрологи имели ввиду совсем другое будущее. Никто не исключал, что светлым оно может стать для нашей планеты, но никак не для человечества в целом. 2020-й год действительно стал решающим и тяжёлым в истории человечества. Но чудо, на которое все рассчитывают, может и не случиться. Ведь в нашем мире никогда ещё не случалось чудес. Опытные эксперты утверждают, что всё следующее десятилетие миру придётся восстанавливаться после сурового 2020-го года. Есть вероятность, что это восстановление заберёт ещё больше жизней, чем коронавирус.

Что мы имеем на данный момент? Мир действительно в прямом смысле перетряхнуло. Недаром один из нынешних поэтов-светореалистов Леонид Володарский назвал 2020 год – Перетряхивателем Судеб. Изменились судьбы не только отдельных личностей, но и целых государств. Планета познала на себе тяжесть суровых испытаний. Вначале угроза войны США и Ирана, затем коронавирусная пандемия. Летом начались бунты в США, захлестнувшие каждый уголок страны. Экономика из-за Covid-19 порушилась во множестве государств, поставив их на грань полного обнищания. Сейчас же изменения происходят абсолютно в каждой стране мира, включая и Беларусь, где из-за победы на выборах Александра Лукашенко вспыхнули массовые беспорядки. Но что будет дальше – никому неизвестно. 2020-й год можно сравнить лишь с такими годами, как 1914, 1917 и 1939. Эти годы перевернули с ног на голову всю историю человечества. Так что скорее всего, нам всем придётся проявить невероятное мужество и ждать новой череды испытаний в грядущем десятилетии. Светлое будущее для человечества конечно же настанет рано или поздно. Но это случится явно не в ближайшее время.

Нередко бывают случаи, когда астрологи работают из-за денег и популярности, поэтому многим их прогнозам тоже не стоит верить. Гораздо проще и лучше доверять лишь собственному опыту, знаниям и конечно же сердцу. Уж эти три фактора никогда ещё никого не подводили.