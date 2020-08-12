Плывите по течению — любовный гороскоп на 13 августа

Сегодня не стоит принимать какие-либо решения, а важные темы лучше переложить на завтра.

Овен ‌‌

Звезды подсказывают Овнам, что стоит обратить внимание на новые интересы любимого человека. Это позволит вам понять скрытые мотивы поведения второй половинки. Если вы пока одиноки, то в выборе потенциального партнера постарайтесь ориентироваться на характер, а не на внешность.

Телец

Сегодня Тельцам желательно не уходить с головой в неотложные дела. Напротив, посвятите досуг развлечениям и отдыху вместе с объектом вашей страсти. Это поможет вам найти общие интересы. Если вы пока одиноки, попросите близких родственников помочь с устройством личной жизни.

Близнецы

Не исключено, что сегодня некоторые Близнецы могут столкнуться с непредсказуемостью любимого человека. Постарайтесь отнестись с легкостью и юмором к поведению партнера. Одинокие Близнецы получат власть над сердцами представителями противоположного пола.

Рак ‌‌

Ракам не стоит делать вид, что ничего особенного не происходит. Напротив, четко обозначьте свою позицию и убедитесь, что партнер вас правильно понял. Если вы пока одиноки и находитесь в поисках постоянного партнера, постарайтесь сегодня не упустить шанс завязать знакомство.

Лев ‌‌

Звезды рекомендуют Львам в этот день не скрывать своих чувств и как можно больше говорить комплиментов второй половинке. Это позволит партнеру почувствовать свою ценность и вашу любовь. Если вы пока одиноки, займитесь укреплением своих позиций в кругу потенциальных партнеров.

Дева ‌‌

Сегодня Девам не рекомендуется принимать решение, связанное с их романтическими отношениями. Не исключено, что оно окажется слишком поспешным и незрелым. Если вы пока не встретили вторую половинку, обратите внимание на достоинства нового знакомого.

Весы ‌‌

Возможно, Весы сегодня будут склонны к рассудительности и рациональности. Это позволит навести порядок в мыслях по поводу событий в любовной сфере. Свои выводы донесите до партнера в доброжелательной форме. Если вы пока одиноки, обратите внимание на сны как на знаки судьбы.

Скорпион

Если в этот день вы сделаете правильные выводы в отношении вашего союза, то в дальнейшем вам будет легче найти общий язык с объектом вашей симпатии. Одиноким Скорпионам звезды советуют поддаться порыву чувств и с головой погрузиться в страстный роман.

Стрелец

Для Стрельцов сегодня не самое благоприятное время принимать серьезные решения. Перенесите это на другой день, а сегодня плывите по течению событий и внимательно наблюдайте. Если вы пока одиноки, продемонстрируйте потенциальному избраннику свои серьезные намерения.

Козерог

Не исключено, что сегодня вы сможете в полной мере понять смысл слов, сказанных когда-то любимым человеком. Эта ясность принесет облегчение вам обоим. Одинокие Козероги, наконец, смогут ответить взаимностью человеку, который давно испытывает к вам нежные чувства.

Водолей

Сегодня вы будут в состоянии замечать то, что раньше ускользало от вашего внимания. Благодаря этому Водолеи могут разглядеть в любимом человек скрытые до этого дня качества. У одиноких Водолеев возникнет непреодолимое желание быстрых и позитивных перемен.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что в этот день у вас разыграется воображение. Любимый человек охотно подхватит ваше приглашение к любовной игре, что позволит с удовольствием провести время. Одиноким Рыбам звезды подсказывают, что действовать лучше ненавязчивыми знаками внимания.