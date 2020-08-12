Время —деньги — финансовый гороскоп на 13 августа

Научитесь ценить свое время и составлять эффективный график.

Овен ‌‌

У Овнов первая половина дня складывается благоприятно для развития делового партнерства и информационного обмена. Успешно проходят поездки, контакты, торговые сделки. После полудня приоритеты меняются. Гораздо успешнее пойдут дела, связанные с недвижимостью, ресторанным, гостиничным бизнесом, работой в офисе.

Телец

Для типичных Тельцов первая половина дня складывается благоприятно с точки зрения выполнения текущих дел и сотрудничества с коллегами. Ваши доходы имеют тенденцию к росту. Вторая половина дня более удачно складывается для установления неформальных отношений с деловыми потенциальными партнерами. Встречу лучше запланировать на вечер.

Близнецы

С утра звезды ждут от Близнецов самостоятельности и инициатив. Используйте свой творческий потенциал, попробуйте подойти нестандартно к решению сложных вопросов. Вторая половина недели принесет вам рост доходов. Вы сможете поднять уровень профессионального мастерства. Хорошо принимать финансовые решения о предстоящих крупных покупках.

Рак ‌‌

В начале дня Ракам рекомендуется действовать незаметно и вести себя скромно. Это хорошее время для урегулирования запутанных вопросов, не подлежащих публичной огласке. Вторая половина дня напротив, будет успешной в случае, если вы будете активнее заявлять о себе, проявлять самостоятельности и инициативу. Могут быть позитивные сдвиги в тех вопросах, которые давно не удавалось решить.

Лев ‌‌

В начале дня Львам может поступать много полезной информации, которая обязательно поможет вам в дальнейшем при решении сложных и запутанных вопросов. Вторая половина дня благоприятна для уединенной тихой и спокойной исследовательской работы. Не ставьте перед собой жестких планом и решайте вопросы по мере их поступления.

Дева ‌

Девы будут зависимы от других людей. В первой половине дня многое будет зависеть от позиции вашего начальства. Если вашим непосредственным руководителем является женщина, то все будет складываться благополучно. Вторая половина дня складывается исключительно благоприятно для компромиссных решений в деловом партнерстве.

Весы ‌‌

В начале дня будет благоприятное время для тех Весов, кто находится в дальних поездках, командировках или работает на вахте. Используйте свободное время для того, чтобы расширить свои знания о профессии. Вторая половина дня позволит вам наладить гармоничное сотрудничество с коллегами в трудовом коллективе. Цените свое рабочее время – в этом во многом залог успеха.

Скорпион

В этот день звезды советуют Скорпионам заниматься финансовыми вопросами. Можно открывать счета в банках, размещать депозитные вклады, снимать проценты по вкладам. Успешно пойдут дела у тех, кто занят поиском и привлечением инвестиций в развитие своего бизнеса. Также не забывайте своевременно гасить долговые обязательства.

Стрелец

У Стрельцов это благоприятный день для развития партнерского бизнеса и извлечения материальной выгоды благодаря успехам в деятельности партнера. При этом в первой половине дня можно договариваться о параметрах сотрудничества, а во второй половине дня прорабатывать финансовые вопросы. Можно заниматься оформлением банковской ссуды.

Козерог

Козерогам важно учитывать время дня при планировании своей деятельности. Текущими делами сегодня лучше заниматься в первой половине дня. В это время вы сможете успешно заниматься согласованием некоторых чисто технических вопросов с начальством. Вторая половина дня и вечернее время благоприятствует проведению деловых встреч.

Водолей

У Водолеев первая половина дня благоприятствует проведению рекламных мероприятий. Вы также преуспеете в конкурентных видах деятельности, например, можно с успехом участвовать в кастингах, публиковать резюме в Интернете. Вторая половина дня позволит вам сделать свой труд более гармоничным и производительным.

Рыбы ‌‌

С утра и до полудня звезды советуют Рыбам заниматься доделыванием той работы, которая осталась с предыдущих дней. Вы легко справитесь с поставленными задачами. Вторая половина дня благоприятствует спекулятивным видам деятельности типа игры на фондовой бирже. Можно обменивать валюту и делать оптовые закупки партий товара, предназначенного для перепродажи.