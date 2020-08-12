Онлайн-гадание Таро: Что происходит в жизни бывшего

Таро – универсальный источник информации.

С помощью колоды карт можно найти ответ на любой волнующий вопрос, получить ценный совет. Сегодня узнаем, что происходит в жизни вашего бывшего или бывшей.

Итак, загадайте число от 1 до 5. Теперь переходите к чтению значения карты под загаданным номером.

Единица – Умеренность перевернутая

Умеренность – карта Старшего Аркана, которая означает равновесие во всех сферах, которых касается вопрос. Перевернутая карта, соответственно, означает нарушение этого баланса. Что-то пришло в негодность в жизни того или той, с кем вы были близки в прошлом. Это может касаться сферы отношений или материального благополучия – в любом случае, если вы остались в добрых отношениях, самое время позвонить и спросить, все ли в порядке.

Двойка – Мир

Мир – это чудесная карта! Она означает полную гармонию во всем и достижения пика благополучия, исполнение какого-то заветного желания. По Миру часто проходит обретение второй половинки, заключение брака или рождения ребенка. В любом случае, у вашего бывшего или бывшей все более чем счастливо, как вам, кстати, такие новости?

Тройка – Иерофант

Иерофант – карта серьезных намерений и важных решений. Первое, что приходит в голову, это изменение статуса, например, решение жениться или выйти замуж. Еще это могут быть любые обстоятельства, заставляющие человека взять на себя ответственность не только за себя, но и еще за кого-то или за что-то. Скорее всего, ваш бывший или бывшая решили, что надо взрослеть.

Четверка – Рыцарь жезлов

Это карта высокой активности и даже страсти, которая несомненно царит сейчас в сердце вашего бывшего или бывшей. События происходят самые яркие, требующие вовлечения, то есть жизнь кипит. Кстати, эта карта часто указывает на зарождение нового романа, не факт, что он выльется во что-то большее, но острые ощущения вашему бывшему или бывшей обеспечены.

Пятерка – Рыцарь чаш

О, это карта романтических увлечений и занятий по душе. Видимо, ваш бывший или бывшая времени даром не теряет и живет так, как ему или ей хочется. Карта является указанием на новый роман, но не такой яркий, как в предыдущем варианте, а более сердечный, нежный. Впрочем, это могут быть и ни к чему не обязывающие отношения – в любом случае, тот, о ком вы думаете, чувствует себя замечательно.

Дарья Лопушкова