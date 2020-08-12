Почему не стоит строить отношения с Раками

Каждый человек, вступая в новые отношения, рассчитывает, что все сложится удачно и с партнером возникнет полное взаимопонимание.

На деле же получается по-разному, и часто в сложностях виноваты звезды. Сегодня расскажу вам, почему астрологи считают, что не стоит строить отношения с Раком.

Рак (22.06-22.07) относится к стихии воды и управляется Луной. В подавляющем большинстве представители этого знака обладают замкнутым характером, весьма обидчивы и в отношениях часто ведут себя отстраненно. Однако, с этим можно было бы мириться, но у Раков есть несколько особенностей, которые затрудняют построение гармоничных отношений.

Раки с детства очень ранимы, но часто не говорят о своих обидах, а предпочитают «уйти в себя». Со стороны резкое изменение настроения от приподнятого к угнетенному выглядит достаточно странно. Если ваш партнер часто так себя ведет, то вы можете начать искать причину в себе и переживать. Но как минимум в половине случаев, Рак, по только ему понятной причине, начинает жалеть себя, прячется в свой «панцирь» и таким образом требует, чтобы и другие его пожалели. Если вы готовы мириться с перепадами настроения и постоянно гладить своего Рака по головке и утешать, то представитель этого знака – находка для вас.

Еще одна сложность в отношениях с Раком – это распределение ролей в паре. Рак постоянно требует внимания к своей персоне: он ждет, что партнер будет им восхищаться и подбадривать. И принимать решения, и нести за них ответственность тоже будет он. Когда что-то идет не так, Рак «прячется в панцирь» и предоставляет партнеру разрешать ситуацию. Если вы к такому не готовы, общаться будет достаточно сложно.

Также вы можете не совпасть с Раком во взгляде на мир. Этот знак склонен все идеализировать, и проза жизни его угнетает. Если вы достаточно прагматичны, вам сложно будет договариваться даже по бытовым вопросам.

А еще Раки ревнивы, потому что в глубине души всегда не уверены в собственной значимости и привлекательности. При малейшем подозрении на общение с другим представителем противоположного пола, истерика и скандал вам обеспечены.

Если вы все-таки планируете выйти замуж за Рака (или жениться) и хотите, чтобы брак был крепким, то сначала вам нужно понравиться его маме. Выбирая между ней и вами, Рак любого возраста выберет маму.

Теперь, узнав, что ваш новый знакомый Рак, вы можете задуматься, стоит ли начинать отношения.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог