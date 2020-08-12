Пять народных примет на 12 августа

Запрещается лениться, если вы хотите быть энергичным весь год. Считается, что чем усерднее вы поработаете в этот день, тем крепче будет здоровье в ближайшие 12 месяцев.

Но при этом браться за новые дела не стоит. Наши предки были уверены в том, что эта среда будет коварна: нельзя предугадать, чем завершатся начинания.

Именно поэтому не стоит менять место жительства, работу или коллектив. Также это неподходящий день для выяснения отношений, разрывов и, напротив, предложений руки и сердца.

Любопытно, но в этот день не рекомендуется читать книги. В противном случае сознание может затуманиться, скорость реакции снизится, вероятность совершения ошибок увеличится.

Сны, увиденные в ночь на 12 августа, будут вещими. Сбыться они могут в течение 10 дней. Если вы не хотите, чтобы сновидения стали явью, поведайте о них текущей воде. Подойдёт любая: из-под крана, родник, даже водопад.