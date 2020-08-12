Чем опасен для психики человека технологический прогресс

Рак, диабет, супербактерии, вирусы — с чем же человечеству придется бороться в будущем?

А может быть главным противником потомков станут депрессии, неврозы и другие психологические расстройства? Ученые бьют тревогу — с развитием прогресса такие диагнозы стали встречаться все чаще, и дело не в повышении уровня диагностики.

Если опираться на идею естественного отбора, можно предположить, что эмоции — это механизмы, которые помогают человеку адаптироваться к изменчивой среде. Так, страх вынуждал древних людей не попадать в опасные ситуации и избегать их в будущем. Но сейчас условия жизни изменились, и то, что было эволюционным преимуществом во времена мамонтов и пещер, для современного человека — еще одно мучительно неприятное слово в графе «диагноз».

Люди практически не эволюционировали со времен каменного века, в то время как прогресс не стоял на месте. Человеческий организм просто не успевает меняться одновременно с окружающей средой. Поэтому, попадая в новые условия, люди продолжают использовать паттерны поведения, выгодные в каменном веке, но вредные сейчас. Из-за такого «эволюционного несоответствия», согласно теории «болезней прогресса», и возникают различные недуги — от диабета и гипертонии до тревожных расстройств.

К примеру, человеческая психика просто не приспособлена к общению с таким количеством незнакомых людей, какое возможно в условиях современной жизни. В древние времена человек вел общение внутри племени — мир был большой, а людей вокруг мало. О природе «болезней прогресса» написано немало научных работ, и психологические расстройства занимают в них не последнее место.

Изменения, которые раньше были эволюционно естественны, сейчас «перевариваются» гораздо сложнее, утверждает специалист. Человеческое поведение — это продукт психологических механизмов, которые сформировались в ходе исторического развития. Все людские навыки обеспечиваются сложными нейронными связями, чьи свойства определяются генами предков (эпигенетика).

«Тот темп развития цивилизации, который мы набрали за последние десятилетия, просто невероятно быстрый. Социальные изменения глобального мира требуют постоянной адаптации. Это довольно сложно и зависит от индивидуального развития, которое, разумеется, у всех разное», — говорит Макарова.

Ссылаясь на слова профессора психологии и доктора медицинских наук Всеволода Розанова, Макарова указывает на связь между эволюционной психологией и психологическим расстройствами. Например, тревога — это реакция на уменьшения числа близких людей, шизофрения — реакция на урбанизацию, биполярное расстройство — следствие высокой ценности креативности, гиперактивность — приспособление к информационным технологиям, аутизм — защитная реакция на информационное перенасыщение, пограничное расстройство личности — альтернативная поведенческая стратегия в условиях стресса. Даже депрессия и повышенная тревожность являются эволюционно оправданы для людской популяции — они повышают «чувствительность к опасностям».

«Мне кажется, что нам как обывателям этот метаанализ может быть интересен не только из общих соображений. Очень важный вывод — это научиться приспосабливаться и научить этому свое потомство. Для этого надо самому обязательно отслеживать свои внутренние психологические и психические процессы. Не плыть просто по течению, стараться беречь себя», — поделилась мнением психолог.

По мнению ВОЗ, психологическое здоровье — это состояние благополучия, при котором человек может реализовать собственный потенциал, справляться с обычными жизненными проблемами, продуктивно и плодотворно трудиться и вносить вклад в жизнь своего сообщества. На психологическое самочувствие влияют три аспекта: биологический (ранние события в жизни, наследственность, развитие в материнской утробе), психологические (культура, традиции, личностные и межличностные отношения) и социальные (социальные возможности, классы, экономическое благополучие). Все эти детерминанты в равной степени влияют на здоровье психики современного человека.

«Также психическое здоровье имеет разные степени тяжести. К незначительным нарушениям относятся расстройство сна, например, психопатологии. Значительное отклонение от нормы — это уже психическое расстройство (нарушение развития личности, которое приводит к страданиям). И психические заболевания — это тяжелые недуги, которые требуют лечения и наблюдения», — поясняет специалист.

Если некоторые болезни стали встречаться чаще из-за стремительного прогресса современности, то каким же будет социум будущего? Станет ли в мире больше людей с тревожностями, неврозами и другими расстройствами? Как это изменит общество, оставит ли свой особый отпечаток? Или, возможно, ученые научаться быстро и эффективно лечить такие болезни?

Сейчас сложно предугадать, каким будет будущее, избавится ли человечество от «болезней 21 века», смогут ли следующие поколения идти в ногу с прогрессом и быстрее приспосабливаться к изменчивой среде. В одном редакция «Слово и Дело» уверена — нужно уже сейчас заботиться о своем психическом здоровье и учить этому детей. Если синдромы, расстройства, депрессии и шизофрении действительно станут в будущем «бичом человечества», то подготовиться к этой битве лучше заранее.