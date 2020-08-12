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Астрологи: «Звездопад Персеиды исполнит самые заветные желания»

Слово и Дело2 часа назад
Фото: depositphotos

Августовский звездопад Персеиды в 2020 году способен исполнить самые заветные желания и изменить жизнь в лучшую сторону.

Астрологи рассказали, как правильно воспользоваться этим масштабным явлением, которое пройдет в ночь с 12 на 13 августа.

Для того, чтобы желание сбылось, необходимо четко сформулировать конкретную просьбу. Пожелание не должно быть абстрактным или двусмысленным. Произнести его можно вслух или про себя, завидев падающую звезду, после чего обязательно необходимо поблагодарить мироздание.

Важно также верить в исполнение просьбы и никому не рассказывать, что именно загадал. Но и зацикливаться на исполнении желания нельзя, сообщают астрологи. Они советуют продолжать спокойно жить дальше, не ожидая каждую минуту его свершения.

Звездопад Персеиды пройдет после полуночи 12 августа. Чтобы увидеть падающие «звезды» невооруженным глазом, нужно будет смотреть на восточную часть горизонта.

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